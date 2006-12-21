Нищета при черноземе?

Сегодня Воронеж, областной центр, с учетом приезжих представляет из себя город-миллионник. Казалось, впору подумать о строительстве метро, тем более что центральные улицы по-­столичному забиты транспортом. Но куда уж говорить о метро, если в городе до сих пор не решена масса проблем: под порывами ветра порхает по улицам мусор, разбитые дороги заставляют бережливых водителей скрипеть зубами в мыслях о предстоящем ремонте машины. Из года в год по дедовским технологиям латаются одни и те же центральные трассы.

Лимитирована подача воды в жилые дома. Не успел утром умыться – жди вечера. Вечером прозевал – терпи до утра. Все это «безводье» поражает приезжих потому, что город расположился не в пустыне, а на берегах огромного Воронежского водохранилища. На вопрос «почему?» следует обезоруживающий ответ: «А у нас всегда так было!»

107 километров воронежского участка российско-украинской границы пересекают 2 дороги. Известно, что на Украину через границу тащат контрабандный россий­ский бензин, он у нас дешевле, а оттуда ставшее «вдруг» дефицитом молдавское красное вино.

Однако ощущается явная нехватка гостиниц, что свидетельствует о том, что деловая активность все же растет. В единственном «пятизвездочном» отеле Воронежа свободных номеров нет.

Когда паны дерутся, у холопов чубы трещат

Сосуществуют, но никак не пересекаются две ветви исполнительной власти – администрация области и города. Каждый за себя. Ни для кого не секрет, что губернатор­-единоросс и мэр из «Справедливой России» живут как кошка с собакой. И там, где надо бы объединить усилия, аккумулировать бюджетные возможности, стоит стена непонимания.

Первый вице-губернатор Сергей Наумов утверждает, что «уже 6 лет Воронежская область занимается реформами». Пока это не слишком заметно. Власти сетуют: «Все есть – наука, образование, сложнейшие производ­ства. Но не хватает рабочих рук. Стало непрестижно быть слесарем или токарем». Наумов говорит, что руководители и владельцы предприятий приходят и жалуются, что за зарплату 15 000 руб. молодые работать не идут. «Я им отвечаю – будете платить, когда некому станет работать, и по 150 тысяч, больше, чем менеджерам!»

Такая ситуация сложилась из-за колоссального спада производства в 90­х годах. По сравнению с соседями область очень сильно «просела». Промышленность, ориентированная на авиацию, космос и оборонку, дышала на ладан, квалифицированные кадры разбежались. Сейчас определились новые собственники, последние годы появился госзаказ и пошло финансирование, но поднимать производство из пепла, а тем более модернизировать его, быстро не получается.

Когда в разговорах с чиновниками заходит речь о нацпроектах, повисает многозначительная пауза. Мнение же «человека с улицы» однозначно: «Вот наши соседи молодцы, они доступным жильем давно занимаются, у них даже какие-то фонды есть. У нас больше дворцы строятся. А первые лица города и области занимаются политикой».

Третья сила - наука

Воронежский госуниверситет. Государство в государстве. Руководители самого мощного научно­-учебного центра области давно уже отчаялись получить хоть какую-нибудь помощь от региональных властей. Живут за счет финансирования из федерального бюджета и «научно­-хозяйственной» деятельности.

Говорят, проректор ВГУ, вернувшись из соседнего Белгорода, плакал – тамошний университет представляет из себя храм науки, все в сверкающем мраморе, современные корпуса и аудитории. Зато Воронежский может похвастаться более чем двадцатью тысячами студентов и замечательной научной школой. А если к ним присовокупить студентов из остальных 13 государственных вузов, то получится, что Воронеж – это огромный студенческий «городок».

В последние годы в лабораториях стали появляться современные приборы, опять же благодаря не городу или области, а федеральному цент­ру и собственной «сообразительности». Масс-спектрометр стоимостью почти 1 млн. долларов будет использоваться и в научных целях, и по программе борьбы с фальсификатом. «У нас позиция простая – если мы вкладываем деньги, то они должны работать», – считают в университете. Так, оснащенную всем необходимым лабораторию молекулярной биологии осталось только лицензировать и оказывать услуги на коммерческой основе. С одной стороны, наука, с другой – анализ по хоздоговору на наличие в продуктах питания генетически модифицированной составляющей, той же трансгенной сои.

Сегодня чиновники наконец «заметили» университет. ВГУ – главный козырь, гордость и надежда губернских и городских властей. Выстроить и организовать реально действующий технопарк, куда уже завозится оборудование, без университетского участия не представляется возможным. «Технопарк не может быть создан на «обломках» еще советских НИИ», – резюмирует ректор Владимир Титов. Технопарк – это как дерево, к которому привиты разные породы. А также одна из немногих точек, где, наконец, вошли в соприкосновение власть научная и исполнительная.

Кредит селу - есть проблемы

С 3 млн. гектаров пашни кормится 850 тысяч жителей села. Они, несмотря на общероссийскую тенденцию, не ушли в город с богатых и щедрых на урожаи земель. А вот жить и развивать хозяйство селянину непросто.

Например, фермер хочет построить на деньги банка сарай. Ожидая участия государства в виде частичного возмещения процентов по кредиту, интересуется: «Какие документы нужны, чтобы подтвердить факт строительства сарая?» Вот какой ответ дает Главное управление аграрной политики области: «Вам надо представить копию сметы затрат, копии кассовых и товарных чеков, оформленных в установленном порядке на материалы согласно смете затрат, копии договоров подряда на строительство».

Вроде бы все правильно, именно так прописано в Постановлении Правительства РФ. Вы можете себе представить крестьянина, который сможет выполнить все эти условия?! То есть на всех уровнях, и федеральном в том числе, созданы условия, при которых и без того небогатое оборотными средствами кресть­янство не сможет воспользоваться кредитными ресурсами, которые ему гарантированы нацпроектом «Развитие АПК». Селянину проще взять в руки молоток с рубанком и самому соорудить из того, что оказалось под рукой, «нечто», похожее на свинарник. Или не строить вообще ничего…

В Белгородской и Липецкой областях подход иной – выезжает на место комиссия, осматривает сарайчик и составляет «Акт использования денежных средств». Ведь цены на стройматериалы всем известны, примерная стоимость работ тоже. Соседи ушли от излишней забюрократизированности процесса, и село выстроилось в очередь за заемными деньгами.

Воронежцы сами признают, что наиболее успешными бизнесменами и сельскими предпринимателями являются приезжие, те же сибиряки. Они перебираются в область с «живыми» деньгами и имеют стартовый капитал, который у местных жителей, как правило, отсутствует.

А пока региональные власти нуждаются в главном – четкой команде из Москвы: что, как, в какой последовательности и к какому сроку делать. Еще лучше – с законодательными и нормативными документами. Над их проектами сегодня трудятся рабочие группы Госсовета. И то правда – надеяться, что все регионы найдут свою собственную рецептуру экономического чуда, по крайней мере, наивно. Особенно в области реализации приоритетных нацпроектов. Игры без правил не бывает.

Аргумент историка

Михаил Кутузов, знаток истории края, утверждает, что Воронежская губерния дала человечеству три успешных «стратегических» проекта: хор им. Пятницкого, орловского рысака и подсолнечное масло, которое здесь давят с 1830 года.