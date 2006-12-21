//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Нищета при черноземе?

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Нищета при черноземе?
Ректор ВГУ Владимир Титов: «Деньги должны работать!»

Сегодня Воронеж, областной центр, с учетом приезжих представляет из себя город-миллионник. Казалось, впору подумать о строительстве метро, тем более что центральные улицы по-­столичному забиты транспортом. Но куда уж говорить о метро, если в городе до сих пор не решена масса проблем: под порывами ветра порхает по улицам мусор, разбитые дороги заставляют бережливых водителей скрипеть зубами в мыслях о предстоящем ремонте машины. Из года в год по дедовским технологиям латаются одни и те же центральные трассы.

Лимитирована подача воды в жилые дома. Не успел утром умыться – жди вечера. Вечером прозевал – терпи до утра. Все это «безводье» поражает приезжих потому, что город расположился не в пустыне, а на берегах огромного Воронежского водохранилища. На вопрос «почему?» следует обезоруживающий ответ: «А у нас всегда так было!»
 
107 километров воронежского участка российско-украинской границы пересекают 2 дороги. Известно, что на Украину через границу тащат контрабандный россий­ский бензин, он у нас дешевле, а оттуда ставшее «вдруг» дефицитом молдавское красное вино. 
 
Однако ощущается явная нехватка гостиниц, что свидетельствует о том, что деловая активность все же растет. В единственном «пятизвездочном» отеле Воронежа свободных номеров нет.
 
Когда паны дерутся, у холопов чубы трещат
 
Сосуществуют, но никак не пересекаются две ветви исполнительной власти – администрация области и города. Каждый за себя. Ни для кого не секрет, что губернатор­-единоросс и мэр из «Справедливой России» живут как кошка с собакой. И там, где надо бы объединить усилия, аккумулировать бюджетные возможности, стоит стена непонимания.
 
Первый вице-губернатор Сергей Наумов утверждает, что «уже 6 лет Воронежская область занимается реформами». Пока это не слишком заметно. Власти сетуют: «Все есть – наука, образование, сложнейшие производ­ства. Но не хватает рабочих рук. Стало непрестижно быть слесарем или токарем». Наумов говорит, что руководители и владельцы предприятий приходят и жалуются, что за зарплату 15 000 руб. молодые работать не идут. «Я им отвечаю – будете платить, когда некому станет работать, и по 150 тысяч, больше, чем менеджерам!»
 
Такая ситуация сложилась из-за колоссального спада производства в 90­х годах. По сравнению с соседями область очень сильно «просела». Промышленность, ориентированная на авиацию, космос и оборонку, дышала на ладан, квалифицированные кадры разбежались. Сейчас определились новые собственники, последние годы появился госзаказ и пошло финансирование, но поднимать производство из пепла, а тем более модернизировать его, быстро не получается.
 
Когда в разговорах с чиновниками заходит речь о нацпроектах, повисает многозначительная пауза. Мнение же «человека с улицы» однозначно: «Вот наши соседи молодцы, они доступным жильем давно занимаются, у них даже какие-то фонды есть. У нас больше дворцы строятся. А первые лица города и области занимаются политикой».
 
Третья сила - наука
 
Воронежский госуниверситет. Государство в государстве. Руководители самого мощного научно­-учебного центра области давно уже отчаялись получить хоть какую-нибудь помощь от региональных властей. Живут за счет финансирования из федерального бюджета и «научно­-хозяйственной» деятельности.
 
Говорят, проректор ВГУ, вернувшись из соседнего Белгорода, плакал – тамошний университет представляет из себя храм науки, все в сверкающем мраморе, современные корпуса и аудитории. Зато Воронежский может похвастаться более чем двадцатью тысячами студентов и замечательной научной школой. А если к ним присовокупить студентов из остальных 13 государственных вузов, то получится, что Воронеж – это огромный студенческий «городок».
 
В последние годы в лабораториях стали появляться современные приборы, опять же благодаря не городу или области, а федеральному цент­ру и собственной «сообразительности». Масс-спектрометр стоимостью почти 1 млн. долларов будет использоваться и в научных целях, и по программе борьбы с фальсификатом. «У нас позиция простая – если мы вкладываем деньги, то они должны работать», – считают в университете. Так, оснащенную всем необходимым лабораторию молекулярной биологии осталось только лицензировать и оказывать услуги на коммерческой основе. С одной стороны, наука, с другой – анализ по хоздоговору на наличие в продуктах питания генетически модифицированной составляющей, той же трансгенной сои.
 
Сегодня чиновники наконец «заметили» университет. ВГУ – главный козырь, гордость и надежда губернских и городских властей. Выстроить и организовать реально действующий технопарк, куда уже завозится оборудование, без университетского участия не представляется возможным. «Технопарк не может быть создан на «обломках» еще советских НИИ», – резюмирует ректор Владимир Титов. Технопарк – это как дерево, к которому привиты разные породы. А также одна из немногих точек, где, наконец, вошли в соприкосновение власть научная и исполнительная.
 
Кредит селу - есть проблемы
 
С 3 млн. гектаров пашни кормится 850 тысяч жителей села. Они, несмотря на общероссийскую тенденцию, не ушли в город с богатых и щедрых на урожаи земель. А вот жить и развивать хозяйство селянину непросто.
Например, фермер хочет построить на деньги банка сарай. Ожидая участия государства в виде частичного возмещения процентов по кредиту, интересуется: «Какие документы нужны, чтобы подтвердить факт строительства сарая?» Вот какой ответ дает Главное управление аграрной политики области: «Вам надо представить копию сметы затрат, копии кассовых и товарных чеков, оформленных в установленном порядке на материалы согласно смете затрат, копии договоров подряда на строительство».
 
Вроде бы все правильно, именно так прописано в Постановлении Правительства РФ. Вы можете себе представить крестьянина, который сможет выполнить все эти условия?! То есть на всех уровнях, и федеральном в том числе, созданы условия, при которых и без того небогатое оборотными средствами кресть­янство не сможет воспользоваться кредитными ресурсами, которые ему гарантированы нацпроектом «Развитие АПК». Селянину проще взять в руки молоток с рубанком и самому соорудить из того, что оказалось под рукой, «нечто», похожее на свинарник. Или не строить вообще ничего…
 
В Белгородской и Липецкой областях подход иной – выезжает на место комиссия, осматривает сарайчик и составляет «Акт использования денежных средств». Ведь цены на стройматериалы всем известны, примерная стоимость работ тоже. Соседи ушли от излишней забюрократизированности процесса, и село выстроилось в очередь за заемными деньгами.
 
Воронежцы сами признают, что наиболее успешными бизнесменами и сельскими предпринимателями являются приезжие, те же сибиряки. Они перебираются в область с «живыми» деньгами и имеют стартовый капитал, который у местных жителей, как правило, отсутствует.
 
А пока региональные власти нуждаются в главном – четкой команде из Москвы: что, как, в какой последовательности и к какому сроку делать. Еще лучше – с законодательными и нормативными документами. Над их проектами сегодня трудятся рабочие группы Госсовета. И то правда – надеяться, что все регионы найдут свою собственную рецептуру экономического чуда, по крайней мере, наивно. Особенно в области реализации приоритетных нацпроектов. Игры без правил не бывает.
 
Аргумент историка
 
Михаил Кутузов, знаток истории края, утверждает, что Воронежская губерния дала человечеству три успешных «стратегических» проекта: хор им. Пятницкого, орловского рысака и подсолнечное масло, которое здесь давят с 1830 года.

Справка «АН»

Орловская область к одноименной породе лошадей никакого отношения не имеет. Граф Алексей Орлов в конце XVIII века соз­дал здесь, на воронежской земле, знаменитый Хреновской конезавод. Из конюшен, длина которых достигает шесть километров, и по сей день являются миру элитные орловские рысаки. Битюг - тоже родом отсюда, а вовсе не из Германии. Просто конезавод расположен на левом берегу речушки Битюг, и название приклеилось к громадным воронежским тяжеловозам. Они пользуются особенным спросом у селян - чем не трактор, может тащить за собой груз до 2 тонн весом. А в топливе, что сегодня особенно актуально, не нуждается. Одна проблема - далеко не каждое хозяйство может себе позволить приобрести такого богатыря.

Факт

Считается, что учиться в Воронеже престижно. Это подтверждает наличие только в ВГУ 800 учащихся-иност­ранцев. Есть даже большая ирак­ская студенческая община. Ректор ВГУ Владимир Титов рассказывает, что на фоне происходящих на далекой родине событий «иракцы вдруг вспомнили, кто из них суннит, а кто шиит. Теперь чем сложнее обстановка в Багдаде, тем чаще приходится разнимать конфликтующие стороны».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//В мире

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

Киевская власть не должна предоставлять широкую автономию Донецку и Луганску, так как это не соответствует украинским национальным интересам. Такую позицию озвучил Александр Левченко, посол Украины в Хорватии.

//Армия

В НАТО маневр сопровождавшего борт Шойгу Су-27 назвали "небезопасным"

В НАТО маневр сопровождавшего борт Шойгу Су-27 назвали "небезопасным"

Представитель НАТО назвала "небезопасным" маневр российского истребителя во время происшедшего инцидента, в ходе которого истребитель НАТО над Балтикой приблизился к борту Сергея Шойгу.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Введение в Донбасс миротворческого контингента ООН является единственным вариантом прекращения гражданской войны на востоке Украины. Такая точка зрения озвучена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//Политика

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах увеличить цену на транзит российского газа.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия. По её словам, ей очень жаль, что Москва "доказуемо нарушила" соглашение, чем вызвала его прекращение.

//Общество

Однажды в Москве: почему СМИ сфокусировали внимание на Квентине Тарантино

Однажды в Москве: почему СМИ сфокусировали внимание на Квентине Тарантино

Квентин Тарантино, автор классических хитов голливудского кинематографа, таких как, «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и «Омерзительная восьмерка», на прошлой неделе посещал Москву с премьерой своего нового фильма «Однажды в Голливуде». Его приезд взбудоражил российские СМИ

//В мире

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Угроза обрушения знаменитого Собора Парижской Богоматери после недавнего пожара все еще сохраняется. Об этом в среду, 14 августа, сообщили журналистам в министерстве культуры Франции.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//В мире

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

Похороны fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто. На церемонии присутствовали самые близкие люди покойной: ее мать, дочь, внучки и несколько подруг.

//Происшествия

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

В среду, 14 августа, в Москве полиция обнаружила несовершеннолетнюю девочку, которую якобы забыли в эвакуированном автомобиле. Известно, что ребёнок самостоятельно выбрался из машины и ожидал отца возле неё.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова прокомментировала своё высказывание про "блокадницу" в видеоролике с облизыванием тарелки. По её словам, она не думает, что обидела ветеранов, а мнение "диванных" критиков её не волнует.

//Экономика

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Решение Соединенных штатов Америки о выходе из Всемирной торговой организации (ВТО) не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

//Происшествия

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу на местном кладбище и утащил тело умершего, полиция проводит по этому факту проверку. Об этом сегодня сообщили в городском УМВД России.

//Происшествия

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Московский священник Алексей Забелин рассказал, что его избили на набережной в Ялте. По его словам, ему нагрубил, а потом спровоцировал драку уличный артист во время прогулки с сыном.

//Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

В среду вечером, 14 августа, в Омске в частном секторе Кировского округа пропала 3-летняя девочка . Отмечается, что ребёнок ушёл со двора частного дома на улице 12 Декабря. Инцидент произошёл около 16.00.

//В мире

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что на Украине русский язык не является иностранным, поэтому политики могут говорить на том языке, на котором посчитают нужным.

//Новости партнеров

//Происшествия

Пропавший на Эльбрусе мальчик найден живым

Пропавший на Эльбрусе мальчик найден живым

В среду, 14 августа, в Кабардино-Балкарии на Эльбрусе в ущелье Адыр-Су потерялся маленький мальчик. Отмечается, что ребёнок вместе с родителями отправился на экскурсию в горы, но в какой-то момент пропал.

//В мире

Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы

Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы

Сегодня, 14 августа, в Риге стартовала выставка гладиолусов. Невероятно красиво! Любой желающий может посетить выставку и увидеть более 180 сортов этих цветов.

//Шоу-бизнес

Кто из американских звезд - главная голливудская сваха?

Кто из американских звезд - главная голливудская сваха?

Поклонники звезд Голливуда во всем мире, затаив дыхание, следят за личной жизнью своих кумиров. Особое внимание, конечно же, всегда привлекают свадьбы. Но не все знают, что многие из них свершаются отнюдь не случайно.

//Шоу-бизнес

Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

Мастер из Перми Александр Дьяков принял решение отправить известной американской певице Леди Гаге серьги ручной работы. Однако украшения предназначены не только, чтобы подчеркнуть красоту знаменитости.

//В мире

Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

В среду, 14 августа, стало известно, что на границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, который принадлежал военно-воздушным силам Сирии. Отмечается, что воздушное судно рухнуло между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа.

//В мире

22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц

22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц

Британка Бетани Россер захотела сварить яйца по рецепту из Интернета. По её словам, она чётко следовала инструкции, но изменила время приготовления. Врачи не уверены, что зрение Россер до конца восстановится.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Шесть ранних симптомов начинающегося инсульта головного мозга обозначили медики
2

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
3

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер
4

В Хабаровском крае промысловики обещают невысокие цены на рыбу
5

На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры