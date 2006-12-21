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У кого кишка тонка?

Все начинается с живота

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Беседовала Ирина САВЧЕНКО ]

У кого кишка тонка?
Фото С. ХАЛЬЗОВА

Есть чтобы жить

– В старом русском букваре слово «живот» истолковывалось как «жизнь». Действительно ли жизнь начинается с живота? А также наше здоровье, творческие и производственные успехи?

– Да, это так. Жизнь началась с питания. Если говорить об одноклеточных, то это один живот. Мозги и нервная система появляются потом. Человеку нужно как-то существовать, а существование нужно как-то поддерживать. Как? Конечно, с помощью пищи. Мы не случайно говорим, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Это очень важная сторона жизни. Можно, конечно, этим пренебрегать, голодая, но долго мы не протянем.
 
– Сколько кишок у нас в животе?
 
– Все зависит от роста. В среднем, четыре­-пять метров тонкой кишки и полтора метра толстой. И все это – нежные создания. А сколько им терпеть приходится от нас!
 
Живот - консерватор 
 
– Многие соотечественники в последние годы стали увлекаться различными экзотическими кухнями. Насколько это полезно?
 
– Не только не полезно, но даже опасно. Если говорить о болезнях толстой кишки, то они не зависят от цвета кожи и национальности, а напрямую связаны с особенностями питания, его структурой. Например, если мы начнем питаться рыбой, как ненцы, то будем плохо себя чувствовать. А у них генетически так происходит ферментная переработка, что без рыбы не могут обойтись. У китайцев, вьетнамцев, японцев основа питания – рис. Я пробыл в Японии всего 10 дней, и за это время рис мне надоел! Все дело в привычке. Питание – вещь сугубо традиционная. И эта традиция вырабатывает определенный характер обмена веществ у каждого народа. Если мы не привыкли к мексиканской пище, то, питаясь ей, быстро заработаем гастрит. В то же время южанам наша еда кажется невкусной, пресной – у них даже желудочный сок не вырабатывается. Поэтому мое глубокое убеждение, что питаться нужно традиционной пищей. А экзотическая еда – как экстремальный вид отдыха, должна быть эпизодом, удовольствием... Но не более того!
 
– Говоря о животе, мы ведь имеем в виду не только его?
 
– Нет, конечно. Мы подразумеваем весь желудочно-кишечный тракт, начиная с зубов и кончая… выходом. Где каждое звено ответственно за то или иное действие. Зубы – перемалывают, пищевод – транспортирует в желудок.
 
Мы появились не вчера и даже не позавчера. Поэтому человек, традиционно живущий в местности, где жили его деды и прадеды, имеет такую систему взаимосвязей, которая подходит для данного образа жизни. И если мы вдруг из-за какой-то моды начинаем питаться непривычно, то это вызывает возмущение живота. В лучшем случае случается понос, а в худшем – отравление. Отравиться можно, как говорится, на ровном месте.
 
Молоко скисает на третий день

– Но ведь мы едим продукты, которых сравнительно недавно не было, а теперь они прочно вошли в нашу жизнь: консерванты, генетически модифицированные и сублимированные продукты, пищевые добавки – все это стало реальностью. Если все это вредно, то в чем же выход?
 
– Я глубоко убежден, что все чизбургеры, гамбургеры, «быстросупы» – это не питание, а средство скорой помощи для человека, чтобы не страдать от голода, средство выживания, но не пища. Молоко должно прокиснуть на третий день!

А если не прокисает, то по закону формальной логики – это не молоко… Благодаря различным добавкам колбаса не протухает неделю и тоже очень красиво выглядит. Что касается генетически модифицированных продуктов, то я считаю, что любое вмешательство бесследно не проходит: неслучайно в США требуют указывать коэффициент таких продуктов в пище. Мы, конечно, очень ограничены в своем выборе. Боюсь, мы пьем только порошковое молоко. Мой совет: покупайте молоко, где срок годности не месяц, а неделя. Это же касается и других продуктов.
 
Заболевания толстой кишки растут. Я могу только оценивать послед­ствия питания по заболеваниям.
Такие заболевания, как неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, раньше были редкостью, а теперь мы по этому поводу оперируем чуть ли не каждый день. То же самое с синдромом раздраженного кишечника, причем у маленьких детей. Он выражается либо в запорах, либо в поносах и сопровождается болевым синдромом.
 
– Известно, что у нас в стране треть населения – это почти пятьдесят миллионов человек – страдает от геморроя. Не перерождается ли он в нечто злокачественное?
 
– Нет, не перерождается. Но все дело в том, что нередко кровь в стуле расценивается как «привычный» геморрой, а там уже давно рак сидит. Симптоматика заболеваний, к сожалению, очень похожа. Поэтому каждый человек, страдающий геморроем, должен обязательно показываться хирургу. После 50 лет просто в обязательном порядке раз в год бывать у врача-прок­толога. А считать, что геморрой – это навсегда и больше там ничего быть не может, – нельзя!
 
Иллюзия пользы
 
– Многие «спасаются», соблюдая ту или иную диету…
 
– Диета для больного человека должна быть обязательно. Например, больной сахарным диабетом не должен употреблять сахар и т.д. Что касается здорового, то, наверное, можно быстро поменять… работу. Но нельзя «вдруг» перейти на сухоядение или раздельное питание, питание по группе крови и т.п. Живот этого не простит. Мы же знаем, что лежа на диване и не ударяя палец о палец, невозможно выжать штангу в 200 кг. Так почему же мы уверены, что наш живот все эти диеты переживет?
 
Я бы рекомендовал устраивать разгрузочные дни, чтобы дать хотя бы раз в неделю животу очухаться. Можно это делать с помощью риса. Или яблок. Но не считать это панацеей. Если мы неделю все «нарушали», а потом день «спасаемся», то создаем лишь иллюзию пользы.
 
– А как вы относитесь к вегетарианству?
 
– Я знаю рьяных сторонников вегетарианства, и мне кажется, что это уже где-то сродни религии… Они очень гордятся собой, как избранные.… Но нужно сказать, что мы все поневоле становимся вегетарианцами. Если взять колбасу, то там мяса-то почти и нет – одна соя.
 
– Как нужно правильно чиститься?
 
– Я считаю, что надо чистить оружие.
 
– Но ведь существуют целые теории на этот счет!
 
– Все дело в рекламе и в глупости. Реклама призывает чистить толстую кишку, в которой якобы накапливается до 15 кг шлаков. На самом деле все опровергается элементарно. Для проведения такого исследования, как колоноскопия, достаточно выпить дозу слабительного. А прибор (провод плюс фонарик на конце) осматривает кишку только в том случае, если она свободна. Залежи случаются только при тяжелой непроходимости! Жить с непроходимостью толстой кишки можно дня три. Непроходимость тонкой кишки вообще определяется часами. Если не спасти – человек погибнет. Или вот еще глупость: «От хвори в животе «Смекта» поможет всей семье». Но в глупости народ с удовольствием верит. Что касается специальной чистки, то решение о ее проведении принимает только врач, при наличии функционального расстройст­ва или заболевания. Подвергать кишки профилактической чистке категорически нельзя.

И нечего в них лазить!
 
– Какой вид спорта самый не напряжный, полезный для живота?
 
– Спорт – это всегда напряжение. Но если выбирать, то я бы рекомендовал плавание, лыжи, коньки. Конечно, самая убийственная, с моей точки зрения, – это тяжелая атлетика. Особенно удручает, что теперь и женщины стали ею заниматься. Если бы они хоть раз увидели, к чему это приводит: выпадение прямой кишки, матки…
 
А поутру они проснулись...
 
– Впереди – новогодние праздники, которые по традиции длятся у нас полмесяца. Как бы вы посоветовали их провести, чтобы не было «мучительно больно»?
 
– Ни в коем случае застолье не должно превращаться в знаменитую демьянову уху. К сожалению, у нас принято обжираться, и именно в этот период больницы переполнены. Тут и приступы геморроя, и поносы, и запоры. И старый и вечно молодой заворот кишок, возникающий на фоне стресса, который мы устраиваем своему животу (кишечник превращается в запутанный клубок ниток). Раньше это было смертельное заболевание. И если в праздничные дни за один присест мы съедим целого поросенка, то будет заворот! Так что будьте здоровы и пусть ваш живот вас не подведет!
 
Беды живота случаются от:
 
Недостаточного потребления растительной клетчатки, рафинированного питания. Мы потребляем большое количество консервантов, а также всевозможных усилителей вкуса, улучшителей запаха и вида. Не соблюдаем режим питания, особенно на рабочем месте. Ведем малоподвижный образ жизни. Находимся почти в постоянном стрессе.

Аргумент проктолога

Ешь и пей умеренно. Пей, но закусывай. А еще на праздничном столе должен быть греческий салат из помидоров, огурцов, оливок, брынзы или сыра, с растительным маслом и лимонным соком. Квашеная капустка - в ней очень много витаминов. Хороши также отварной язык, нежирная телятина, любые море­продукты. Морскую капусту настоятельно рекомендую как средство от запоров. А утро после праздника лучше начать с салата и гречневой каши. Можно и с любой другой, но не рисовой. 

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