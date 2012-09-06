Добро и зло в зеркале телеэфира

Десять лет назад на эту тему одна из центральных газет провела эксперимент, попытавшись сосчитать то количество негативной информации, которое теоретически могут увидеть зрители в течение вещательных суток. Опубликованные цифры повергли многих в шок. Выяснилось, что в октябре 2002 года на пяти федеральных каналах можно было увидеть 160 драк и ссор, 202 убийства, 6 ограблений, 10 половых актов. 66 раз на телеэкране случались сцены распития спиртных напитков или употребления наркотиков. 39 раз звучала матерная брань, а в результате за сутки «набегало» из эфира 302 негативные новости.

Прошедшее десятилетие, как кажется, весьма заметно изменило отечественный медиапейзаж. Вовсю ведутся разговоры о переходе на цифровую технологию вещания. Подписан президентский указ о создании Общественного телевидения и вроде бы даже назначены первые члены Общественного совета при нём. Но что изменилось в том, что профессионалы телебизнеса называют иностранным словом «контент»? Проще говоря, хотелось бы знать: а ЧТО является содержанием нынешнего телевизионного вещания – как на всю страну, так и в регионах. Автор этих строк решил воспользоваться своим педагогическим служебным положением и предложил студентам своего спецсеминара провести аналогичный подсчёт уже в наши дни.

Надо сказать, что студенты с большой охотой согласились выполнить непростое задание. Было решено, что теленегатив будем подсчитывать 14 марта 2012 года, позитив – 4 апреля того же года. Каждый выбрал себе по одному каналу. И работа началась! Её итоги – перед вами. Стоит, правда, заметить, что мы решили расширить охват каналов, присоединив туда и те, которые называют «региональными» (100 ТВ) или специализированными, сетевыми (СТС). За образец были взяты те же проявления негатива, которые были использованы при подсчётах десять лет назад. В числе анализируемых вещателей оказались: Первый канал, НТВ, ТНТ, СТС, Пятый канал, 100 ТВ, ТВ-Центр.

Итоги оказались совершенно ошеломляющими и не укладывающимися в голове. Итак, в течение одного только дня (14 марта 2012 года) на 7 разных (!) каналах зрители могли увидеть 45 ограблений. Им демонстрировали 190 эпизодов с убийством или покушением на убийство. Публика могла увидеть 215 ссор и драк. Ей показали за один день 39 сексуальных сцен (преимущественно насильственного характера). Русский мат «запикивался» в эфире 99 раз. 89 раз зрители могли видеть сцены пьянок или употребления наркотиков. А общее число негативных новостей за день достигло 395. Как говорится, подсчитали – прослезились.

Вы можете сейчас поднять свой взор к началу данного текста и сравнить данные 2012 года с данными 2002-го. Не думаю, что выявленная динамика вас обрадует. Единственная цифра, которая может быть названа положительным результатом, это показатель, связанный с демонстрацией убийств. Их стало на 12 меньше. А в остальном «чернуха» и «порнуха» правят бал в современном отечественном телепростарнстве, как и прежде. Даже там, где их быть не должно – в утреннем и дневном эфире, не говоря уже о рекламных блоках.

Получив столь удручающую картину телеконтента, мы вместе со студентами решили продолжить эксперимент, попытавшись «сосчитать добро» в современном российском телеэфире. Выбранный день – 4 апреля – был рабочим, что уравнивало его с «днём негатива». И наши надежды на триумф позитива всё же не были лишены оснований, так как в контент-анализе были задействованы откровенно развлекательные сетевые каналы, в эфире которых просто-напросто нет выпусков новостей или криминальной хроники. И вот какова была телевизионная картина «доброго дня» 4 апреля 2012 года.

Зрители смогли узнать или увидеть на экране 100 благородных поступков. 51 раз им показывали или сообщали о награждениях или вручениях наград и премий. В этот день телевидение показало в своём эфире 51 свадьбу и юбилей. 163 раза удачно шутили те, кто появлялся на экране 4 апреля. 79 раз публика наблюдала картины природы. А общее число позитивных новостей равнялось 187.

Сравнивать эти цифры, анализировать их вы можете сами. Но одна тенденция видна даже без особых подсчётов и сравнений. Как и десять лет назад, общий вал негатива на телеэкране превосходит позитивные новости и события в несколько раз. Представляете себе, что значат 395 «отрицательных» новостей в день против 187 позитивных. Какую картину мира в рамках одного дня формирует наше родное телевидение? Вопрос уже перестал быть риторическим. Ответ вполне определённый: негативную. «Ящик» убеждает нас: мы живём плохо, в опасном мире, где днём с огнём не сыщешь ни правды, ни доброты, ни справедливости.

Такова картина, которую могучая и подавляющая всё вокруг шоу-цивилизация с помощью своего верного медийного слуги – телевидения рисует в нашем сознании всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Нас убеждают, что мы живём в «обществе опасности», не пытаясь даже рассказать об ином взгляде на окружающую действительность. А чтобы мы с вами не очень беспокоились, нам предлагают игры, сериалы, развлечения, концерты. Словом, всё то, что нынче принято именовать «развлекательным телевидением». Оно есть оборотная сторона того триумфа негатива, который по-прежнему продолжает своё победное шествие по всем телеэкранам, по всем городам и весям.

И после этого наше медийное сообщество почему-то впадает в истерику относительно того, что почти 75% опрошенных россиян регулярно выступают за полное или частичное введение цензуры. Вопрос назрел. Но кто сможет дать на него адекватный, а, главное – эффективный ответ?