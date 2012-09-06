//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Добро и зло в зеркале телеэфира

Сколько негатива и позитива видят россияне в течение одного дня на телеэкране

№ 28(320) от 26.07.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Сергей ИЛЬЧЕНКО, доцент кафедры тележурналистики СПбГУ ]

Десять лет назад на эту тему одна из центральных газет провела эксперимент, попытавшись сосчитать то количество негативной информации, которое теоретически могут увидеть зрители в течение вещательных суток. Опубликованные цифры повергли многих в шок. Выяснилось, что в октябре 2002 года на пяти федеральных каналах можно было увидеть 160 драк и ссор, 202 убийства, 6 ограблений, 10 половых актов. 66 раз на телеэкране случались сцены распития спиртных напитков или употребления наркотиков. 39 раз звучала матерная брань, а в результате за сутки «набегало» из эфира 302 негативные новости.

Прошедшее десятилетие, как кажется, весьма заметно изменило отечественный медиапейзаж. Вовсю ведутся разговоры о переходе на цифровую технологию вещания. Подписан президентский указ о создании Общественного телевидения и вроде бы даже назначены первые члены Общественного совета при нём. Но что изменилось в том, что профессионалы телебизнеса называют иностранным словом «контент»? Проще говоря, хотелось бы знать: а ЧТО является содержанием нынешнего телевизионного вещания – как на всю страну, так и в регионах. Автор этих строк решил воспользоваться своим педагогическим служебным положением и предложил студентам своего спецсеминара провести аналогичный подсчёт уже в наши дни.

Надо сказать, что студенты с большой охотой согласились выполнить непростое задание. Было решено, что теленегатив будем подсчитывать 14 марта 2012 года, позитив – 4 апреля того же года. Каждый выбрал себе по одному каналу. И работа началась! Её итоги – перед вами. Стоит, правда, заметить, что мы решили расширить охват каналов, присоединив туда и те, которые называют «региональными» (100 ТВ) или специализированными, сетевыми (СТС). За образец были взяты те же проявления негатива, которые были использованы при подсчётах десять лет назад. В числе анализируемых вещателей оказались: Первый канал, НТВ, ТНТ, СТС, Пятый канал, 100 ТВ, ТВ-Центр.

Итоги оказались совершенно ошеломляющими и не укладывающимися в голове. Итак, в течение одного только дня (14 марта 2012 года) на 7 разных (!) каналах зрители могли увидеть 45 ограблений. Им демонстрировали 190 эпизодов с убийством или покушением на убийство. Публика могла увидеть 215 ссор и драк. Ей показали за один день 39 сексуальных сцен (преимущественно насильственного характера). Русский мат «запикивался» в эфире 99 раз. 89 раз зрители могли видеть сцены пьянок или употребления наркотиков. А общее число негативных новостей за день достигло 395. Как говорится, подсчитали – прослезились.

Вы можете сейчас поднять свой взор к началу данного текста и сравнить данные 2012 года с данными 2002-го. Не думаю, что выявленная динамика вас обрадует. Единственная цифра, которая может быть названа положительным результатом, это показатель, связанный с демонстрацией убийств. Их стало на 12 меньше. А в остальном «чернуха» и «порнуха» правят бал в современном отечественном телепростарнстве, как и прежде. Даже там, где их быть не должно – в утреннем и дневном эфире, не говоря уже о рекламных блоках.

Получив столь удручающую картину телеконтента, мы вместе со студентами решили продолжить эксперимент, попытавшись «сосчитать добро» в современном российском телеэфире. Выбранный день – 4 апреля – был рабочим, что уравнивало его с «днём негатива». И наши надежды на триумф позитива всё же не были лишены оснований, так как в контент-анализе были задействованы откровенно развлекательные сетевые каналы, в эфире которых просто-напросто нет выпусков новостей или криминальной хроники. И вот какова была телевизионная картина «доброго дня» 4 апреля 2012 года.

Зрители смогли узнать или увидеть на экране 100 благородных поступков. 51 раз им показывали или сообщали о награждениях или вручениях наград и премий. В этот день телевидение показало в своём эфире 51 свадьбу и юбилей. 163 раза удачно шутили те, кто появлялся на экране 4 апреля. 79 раз публика наблюдала картины природы. А общее число позитивных новостей равнялось 187.

Сравнивать эти цифры, анализировать их вы можете сами. Но одна тенденция видна даже без особых подсчётов и сравнений. Как и десять лет назад, общий вал негатива на телеэкране превосходит позитивные новости и события в несколько раз. Представляете себе, что значат 395 «отрицательных» новостей в день против 187 позитивных. Какую картину мира в рамках одного дня формирует наше родное телевидение? Вопрос уже перестал быть риторическим. Ответ вполне определённый: негативную. «Ящик» убеждает нас: мы живём плохо, в опасном мире, где днём с огнём не сыщешь ни правды, ни доброты, ни справедливости.

Такова картина, которую могучая и подавляющая всё вокруг шоу-цивилизация с помощью своего верного медийного слуги – телевидения рисует в нашем сознании всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Нас убеждают, что мы живём в «обществе опасности», не пытаясь даже рассказать об ином взгляде на окружающую действительность. А чтобы мы с вами не очень беспокоились, нам предлагают игры, сериалы, развлечения, концерты. Словом, всё то, что нынче принято именовать «развлекательным телевидением». Оно есть оборотная сторона того триумфа негатива, который по-прежнему продолжает своё победное шествие по всем телеэкранам, по всем городам и весям.

И после этого наше медийное сообщество почему-то впадает в истерику относительно того, что почти 75% опрошенных россиян регулярно выступают за полное или частичное введение цензуры. Вопрос назрел. Но кто сможет дать на него адекватный, а, главное – эффективный ответ?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//Экономика

Путин назвал сроки начала поставок газа по "Турецкому потоку"

Путин назвал сроки начала поставок газа по "Турецкому потоку"

Президент РФ Владимир Путин 27 августа назвал сроки начала поставок газа по газопроводу "Турецкий поток". Российский лидер заявил, что газ по "Турецкому потоку" пойдет в Турцию до конца 2019 года.

//В мире

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во вторник, 27 августа, сделал важное заявление. По словам политика, он не видит прорывов за первые сто дней президентства Владимира Зеленского.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

//В мире

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, пытался помешать присоединению полуострова к России. С соответствующим заявлением выступил Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Банк России и Минфин РФ решили отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК) для новой системы накопительных пенсий, ее детали планируется объявить через неделю.

//Непознанное

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

Советский менталист Вольф Мессинг в свое время сделал предсказание о том, что ждет Российскую Федерацию в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в публикации, выложенной в отечественной блогосфере.

//Непознанное

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Люди, рожденные под знаками Тельца, Скорпиона, Льва, Стрельца и Рыб, разбогатеют до конца текущего года. Это обещает гороскоп астролога Павла Глобы, опубликованный на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Политика

Уголовное дело против Парубия возбудили на Украине из-за событий в Одессе

Уголовное дело против Парубия возбудили на Украине из-за событий в Одессе

Госбюро расследований Украины завело дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//Новости партнеров

//Общество

Учителям не запрещено размещать в соцсетях свои фото в купальниках

Учителям не запрещено размещать в соцсетях свои фото в купальниках

Эксперты Министерства просвещения и общероссийского профсоюза работников образования разработали нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях. Публикация фото в купальнике не запрещена.

//В мире

Министр здравоохранения Украины при Януковиче Раиса Богатырева задержана в аэропорту Киева

Министр здравоохранения Украины при Януковиче Раиса Богатырева задержана в аэропорту Киева

На Украине сотрудники правоохранительных органов во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту "Жуляны" бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

//Новости СМИ2

//Общество

На Московском центральном кольце временно приостановили движение поездов

На Московском центральном кольце временно приостановили движение поездов

На Московском центральном кольце (МЦК) во вторник, 27 августа, вечером временно приостановливалось движение поездов по часовой стрелке. Восстановлением движения поездов занимались железнодорожники.

//В мире

Девушка упала с шестого этажа, записывая на видео свои занятия йогой

Девушка упала с шестого этажа, записывая на видео свои занятия йогой

В мексиканском штате Нуэво-Леон 23-летняя студентка Алекса Терразас попала в больницу с серьезными травмами после падения с балкона шестого этажа, сообщает во вторник издание LAD Bible.

//Шоу-бизнес

"Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, чтобы запустить сплетни о здоровье", - высказался Жигунов о Заворотнюк

"Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, чтобы запустить сплетни о здоровье", - высказался Жигунов о Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов, снимавшийся с Анастасией Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня" высказал свое мнение по поводу сообщений СМИ о болезни актрисы.

//Авиа, ж/д транспорт

В Шереметьево могут сократить количество голосовых сообщений

В Шереметьево могут сократить количество голосовых сообщений

Международная ассоциация аэропортов направила в Минтранс РФ письмо с предложением о реализации проекта "Тихий аэропорт" в "Шереметьево". Об этом во вторник сообщает газета "Известия".

//Общество

Росстат информирует о росте бедности в России

Росстат информирует о росте бедности в России

В России стало больше людей с денежными доходами ниже прожиточного минимума. Рост уровня бедности россиян зафиксировал Росстат. Этот показатель в годовом выражении вырос на 0,2 п.п.

//Культура

Актеры отмечают День кино: "Российское кино живо!"

Актеры отмечают День кино: "Российское кино живо!"

Российские актеры отмечают 27 августа профессиональный праздник День кино. Актер театра и кино, преподаватель Дмитрий Певцов, у которого и супруга Ольга Дроздова актриса, радуется: "Российское кино живо!!"

//Новости партнеров

//В мире

Видео: в Китае обезьяна сбежала из зоопарка при помощи камня

Видео: в Китае обезьяна сбежала из зоопарка при помощи камня

В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать. Видео инцидента опубликовала газета South China Morning Post.

//Экономика

Курс евро подскочил до 74 рублей

Курс евро подскочил до 74 рублей

Курс евро на торгах во вторник, 27 августа, вырос до 74 рублей. Такого уровня курс европейской валюты достиг впервые с 20 августа. Курс доллара на торгах увеличивается на 59 копеек.

//Говорят, что...

Россияне переходят на разливное пиво

Россияне переходят на разливное пиво

Пиво в нашей стране становится всё популярнее – рост продаж пенного напитка не останавливается. Несмотря на высокую планку прошлого года, которую аналитики связывают с проведением чемпионата мира по футболу, в1-м полугодии 2019 г. объём производства пива и пивных напитков вырос ещё на 1%.

//Говорят, что...

Бразилия горит, как Сибирь

Бразилия горит, как Сибирь

С начала года в дождевых лесах Амазонии зафиксировано рекордное количество пожаров. Причём к такому плачевному результату привели действия бразильских чиновников, которые чуть ли не копируют своих российских коллег.

//Говорят, что...

Зеленский призвал гордиться казаками – «земляными кроликами»

Зеленский призвал гордиться казаками – «земляными кроликами»

Новый президент Незалежной Володимир Зеленський в своей речи, посвящённой 28-й годовщине независимости Украины, неожиданно заявил, что «казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко взяли крепость Дюнкерк». Речь о событиях XVII века, когда Франция во время Тридцатилетней войны отбила этот город у Испании.

//Говорят, что...

«Красная» путина показала новый рекорд

«Красная» путина показала новый рекорд

На Дальнем Востоке завершается лососёвая путина. Добыто уже более 400 тыс. тонн красной рыбы, что почти на 49% больше результата прошлого нечётного, 2017 года. Такого результата удалось достичь в основном благодаря рекордным уловам на Камчатке. Там уже поймано 361, 4 тыс. т лососёвых

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры