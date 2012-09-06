Звездочетов просят потесниться

Руководство Пулковской обсерватории до сих пор вспоминает, что император Николай I (по указу которого она и была основана) запретил любое строительство на расстоянии версты от здания на Пулковской высоте и даже повелел пустить далеко в обход железную дорогу. «Охранная грамота» царя была подтверждена в марте 1945 года распоряжением Совнаркома, которым устанавливалась трехкилометровая защитная парковая зона. В ней запрещалось любое промышленное и крупное строительство помимо случаев, согласованных с обсерваторией.

Сегодня астрономам приходится отвечать на «поползновения» инвесторов и искать компромиссы, выбирая из всех зол «лучшее».

Инвесторам ЮНЕСКО не указ

Обстановка вокруг земель обсерватории (сама она занимает порядка 150 га) накалилась еще в «нулевые» годы. От наступления строек на защитную зону не спасает даже «полный набор» почетных статусов — от памятника историии культуры федерального значения до объекта всемирного наследия под охраной ЮНЕСКО.

Тому есть простое объяснение: территория охранной зоны разбита на земельные участки, из которых 90% находятся в частной собственности. Как пояснил на слушаниях в ЗакСе Петербурга заместитель председателя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Николай Филин, в 2003–2004 годах приватизировались земли, ранее принадлежавшие совхозам «Цветы» и «Шушары». В Комитете по управлению городским имуществам утверждают, что все по закону: охранный статус — не повод для отказа в приватизации.

При утверждении Генплана и корректировок к нему (2005-й и 2008-й годы) на этих землях разрешили размещать жилые и общественно-деловые зоны. Это сразу «подогрело» интерес инвесторов к землям на южной оконечности Петербурга. По словам члена совета Санкт-Петербургского отделения ­ВООПИиК Людмилы Семыкиной, сейчас в охранной трехкилометровой зоне утверждено пять проектов планировки и межевания территорий. В их числе коттеджные поселки «Планетоград», «На Царскосельских холмах». Готовятся еще 14 проектов и выдано 44 градплана.

Чиновники только разводят руками. С одной стороны, эта территория относится к защитной парковой зоне, и всем строителям выдаются соответствующие ограничения. Но, несмотря на то что обсерватория является объектом ЮНЕСКО, отдельная буферная зона для нее не определена, а установленная в 1945 году Совнаркомом зона радиусом 3 км напрямую не запрещает вести в ее пределах строительство. «Она устанавливает регламент, в соответствии с которым строительство может вестись по согласованию с обсерваторией. Что и осуществляется», — заявляет Николай Филин.

Выбирая меньшее из зол

По словам директора обсерватории Александра Степанова, ученым часто поступают «интересные» предложения от инвесторов, и не только. Например, несколько лет назад скандально известная архитектурная мастерская Татьяны Славиной «разразилась» исследованием, где утверждалось, что город развивается к югу и по урбанистическим причинам обсерваторию надо переселить на Север (лучше — на Кольский полуостров), ее здание сохранить как памятник, а земли оставить для инвесторов.

Конкретных же предложений за последние пять лет поступило порядка 30. «Одна из организаций хотела построить домик высотой 75 м. Это выше самой обсерватории!» — сообщает Александр Степанов. А Комитет по физкультуре и спорту просил дать добро на 26 га для горнолыжной базы. Кататься на сноубордах на Пулковских высотах, конечно, удобно, но, чтобы астрономы могли работать спокойно, существует множество ограничений помимо высотности. Например, не должно быть шума и вибраций от автомобильных и железнодорожных трасс. Особые требования есть и к освещенности объектов, которая может помешать научным наблюдениям. Поэтому, например, астрономы отказали в строительстве на 2 га пожарного депо МЧС, и его без проблем возвели за пределами Пулковского холма.

В свое время руководство обсерватории обратилось за поддержкой в Общественную палату РФ. «Нам сказали: не стесняйтесь, если что — пишите Степашину (глава Счетной палаты РФ) и Чайке (генпрокурор РФ)», — рассказывает директор обсерватории. — Пока «отфутболивать» наиболее радикальные предложения ученым удавалось – из 30 предлагаемых проектов мы согласились на 1–2».

Коттеджи на костях

Тем не менее на «звездной земле» зреют конфликты. Например, сейчас хозяева огородов на склонах холмов объединились в садоводческое товарищество и хотят оформить в собственность 17 га. По мнению Степанова, это дело граничит с «рейдерством»: ведь на участках вырастут трехэтажные коттеджи. По его словам, прокуратура три месяца отвечала на запрос и выдала невнятную бумагу «...об устранении норм действующего законодательства», а суд принял заявление со второй попытки. При этом сами «огородники» в планах отдать земли под коттеджи обвиняют именно ученых.

Другой повод для раздоров: под стройки отдают земли, усыпанные костями солдат, защищавших Пулковские высоты в годы войны. Как говорит член рабочей группы при правительстве Петербурга по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества Виктор Кунтарев, в зоне отданных в частные руки участков находятся сотни захоронений. По закону, напоминает он, на таких местах можно создавать мемориальные парки, но не строить.

На чиновников эти слова не производят никакого впечатления. «Захоронения не являются учтенными. Мы можем основываться на конкретных актах, а знаний о том, что где-то есть захоронения, не являются основанием для отказа в выкупе земли», — говорит представитель КУГИ Александр Злено. А в администрации Пушкинского района и вовсе считают, что раз на этих землях когда-то росли совхозные овощи, значит, захоронений там не было. Так что говорить о том, что конгресс-холл и коттеджи вырастут «на костях», не стоит.

Правду ищут на стороне

По мнению Александра Степанова, несмотря на внешнее равновесие, Пулковская обсерватория от посягательств «извне» защищена слабо. «Со стороны культурной столицы идет непрерывная агрессия на культурный объект», — сетует ученый. А эксперты добавляют, что мнение астрономов застройщиками часто игнорируется.

Выход планируют искать в «чужом отечестве», раз в своем «пророков» маловато. По мнению зампредседателя КГИОП Тимофея Кононенко, прежде всего надо прояснить ситуацию с законодательством относительно объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО. В наших законах, например, не отражено понятие буферных зон, которые могут устанавливаться для них. Застройку это не остановит, но, по крайней мере, она не будет бесконтрольной.

В свою очередь, депутаты петербургского ЗакСа планируют обратиться к губернатору с просьбой взять ситуацию с застройкой Пулковских высот под контроль, чтобы инвесторы и чиновники знали: действовать на свой лад, не учитывая интересы ученых, нельзя.