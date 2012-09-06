Паркинги под Марсовым полем?

Петербуржцы, приезжающие из зарубежных поездок, наверняка не раз вспоминают увиденные огромные торговые центры, расположенные под землёй, многоуровневые паркинги, бассейны, аквапарки. И естественно, задаются вопросом: а может ли быть подобное в родном городе? Об этом и шёл разговор на международном форуме «Комплексное освоение подземного пространства», за работой которого следил наш корреспондент.

Главное, что помимо обмена опытом специалисты оценили возможности строительства в Санкт-Петербурге подземных сооружений. Правда, инвесторы не очень хотят вкладывать огромные средства без участия города, к тому же у нас не хватает и специалистов, которые способны спроектировать и реализовать столь сложные проекты. Кроме того, специалисты обращали внимание на то, что, во-первых, в Петербурге плохие грунты, а во-вторых, город нуждается в подземном строительстве прежде всего в центре, а значит, в зонах весьма плотной застройки. И наконец, существует проблема в «непредвиденных расходах», которые накладывают на инвесторов дополнительные расходы. В каких же подземных сооружениях в первую очередь нуждается город?

Подземные паркинги – мечта горожан

Единственный способ решить вопрос со строительством подземных паркингов лежит в сфере целесообразности для города, отметил на форуме вице-президент «Союзпетростроя» Лев Каплан. По его словам, «сейчас власти исповедуют схему, когда «затраты мы просчитываем сейчас, а социально-экономический эффект – потом», т.е. сначала выясняют, сколько это стоит, а затем – нужно ли это для города». В то же время «необходимо делать всё наоборот: сначала оценивать необходимость, а потом уже считать деньги», – уверен Каплан. Существующие проблемы для строителей просты – если заглубление составляет 15–20 метров, то несущие конструкции должны уходить на глубину 26–40 метров. А это влечёт серьёзное удорожание строительства. Так, если первый уровень подземного паркинга, по сравнению надземным строительством, даёт удорожание на 10%, то два этажа – уже на 20–30%, а три этажа – на 50–60%.

При этом строительство по уже просчитанным проектам, как отметил Каплан, означает, что «стоимость 4-этажного подземного сооружения, или 19 метров в глубину, составляет 1134 доллара США за 1 метр квадратный паркинга. Соответственно 1 метр квадратный будет стоить 1,5 тысячи долларов США, а одно машино-место – 45 тысяч долларов».

Гендиректор «ИК Дортехнологии» Антон Либман пояснил, что для удешевления строительства и соответственно возможности окупаемости проекта необходимо участие города. То есть «город должен взять на себя так называемые непредвиденные риски: переложить коммуникации, подготовить земельный участок, оплатить инженерную инфраструктуру и, главное, – помочь в согласовании проектов», – отметил эксперт. В таком случае и в случае, если одна компания возьмётся за реализацию не менее 10 объектов, то затраты для инвестора могут окупиться уже за 9 лет, а для городских властей – за 20, но при этом в городе улучшится социально-экономическая ситуация. «В противном случае никто подземные паркинги в городе строить не станет», – подытожил Либман.

Метро – главная подземная стройка

Главной задачей в развитии подземного строительства вице-губернатор всё же считает развитие метрополитена. «Мы готовы строить тоннели, паркинги и другую инфраструктуру, но начинать надо за границами охранных зон исторического центра, наследия Санкт-Петербурга. И аккуратно двигаться в центр города», – подчеркнул Метельский.

Однако эксперты отмечают, что именно в историческом центре необходимы, как минимум, многоярусные подземные парковки. Это разгрузит и улично-дорожную сеть, и улучшит экологическое состояние в центре города. В своё время были многочисленные предложения по организации подобных парковок под Конюшенной площадью, Греческим проспектом, площадью Искусств и даже под Марсовым полем.

Задача – научиться соблюдать технологии

Первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщений Александр Ледяев отмечает, что «пространство между метрополитеном и коммунальными системами надо было начать использовать уже давно», а грунт в Петербурге не намного сложнее, чем, к примеру, в Москве. «Мы же строим метрополитен при общепринятом заблуждении о тяжёлом грунте», – замечает профессор. Также г-н Ледяев утверждает, что геология петербуржского подземелья хоть и не прекрасна, но при использовании правильных технологий можно не только спасти сами подземные строения от протечек и подвижек, но и сохранить в первозданном виде памятники архитектуры. Главное – тщательно соблюдать эти технологии. «Ведь в Голландии строят подземные транспортные коммуникации, там тоже непростые грунты, почему у нас нельзя?»