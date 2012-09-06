//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Межнациональные отношения: взгляд из Чечни

№ 26(318) от 12.07.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Екатерина ОМЕЦИНСКАЯ ]

В Санкт-Петербурге побывала неофициальная делегация Чеченской Республики (ЧР), в состав которой чуть ли не в полном составе вошло министерство ЧР по национальной политике, печати и информации.

Согласно данным социологического опроса ВЦИОМ конца прошлого года, ухудшение межнациональных отношений констатируют жители обеих столиц: в этом уверены 63% москвичей и 54% петербуржцев, причём треть московской и 41% петербургской молодёжи считают, что в бедах России виноваты живущие на её территории нерусские люди.

Существующую в обществе напряжённость (что греха таить) порой нагнетают неэтичные высказывание и отдельные материалы в СМИ, причём даже бытовым стычки порой приписывается националистический подтекст, как это случилось, например, в отношении недавней стычки в Санкт-Петербурге между представителями добровольно инспектирующего продовольственные магазины движения «Хрюши против» и работниками универсама «Народный». Последних тут же (словно свидетелем был!) секретарь ЦК партии «Коммунисты Петербурга и Ленобласти», депутат Сергей Малинкович публично назвал «выходцами с Кавказа». Слова эти тут же попали в СМИ…

Система как опасность

Возглавили делегацию доктор исторических наук, профессор Явус Ахмадов, в 1994–96 гг. возглавлявший министерство ЧР по национальной политике, печати и информации, и известный московский адвокат Мурад Мусаев. Оказалось, что Чечня, последнее время делами доказывающая курс на полную ликвидацию в своих границах любых межнациональных конфликтов, сильно обеспокоена событиями в российских столицах.

«Нынешнюю атмосферу национальной напряжённости и нетерпимости можно считать скорее переработкой нашего государства, чем его недоработкой. Во второй половине 90-х годов, – считает москвич, доктор юридических наук, адвокат М. Мусаев, – государственно-пропагандистская машина была нацелена на создание подчёркнуто негативного образа чеченцев в СМИ. В целом поколении была воспитана ненависть к инородцам, в частности, к кавказцам. Поэтому теперь любая провокация в отношении этих лиц находит благодатную почву у публики. Бытовые драки, подобные драке возле ТЦ «Европейский», между местными жителями происходят в столице во множестве. Но если один из участников конфликта кавказец, это находит общественный резонанс, который перерастает в информационную войну, что и произошло в названном случае: некоторые информационные ресурсы осмысленно, в погоне за рейтингом, изобрели вымышленные персонажи и вымышленные подробности конфликта. И это не частный случай, это система. Этот «праведный гнев» выливается в Интернет или на Манежную площадь, и мы все становимся его жертвами.

А в Москве-то денег больше…

Не меньше волнует представителей Чечни и ложная информация о финансировании их малой родины из российского бюджета. Так, по их словам, СМИ в борьбе за рейтинги активно распространяют информацию о том, что республику сегодня «кормит Россия». Как говорит Ислам Сайдаев, начальник отдела по работе с общественными и религиозными объединениями министерства, такие сведения доброжелательности по отношению к Чечне не добавляют. «Есть всем доступные цифры, характеризующие распределение бюджета, – утверждает И. Сайдаев. – На первом месте, конечно же, при расчёте на душу населения Москва – 101 тысяч рублей на душу населения. Далее идут Уральский, Дальне-Восточный федеральные округа, Санкт-Петербург – 75 тысяч рублей, Уральский, Северо-Западный округ, Сибирский, Центральный, Приволжский, Южный и другие, а вот Северо-Кавказский федеральный округ стоит на последнем месте в этом рейтинге – 30 тысяч рублей на душу населения. Получается, что домыслы о невероятном бюджете Чечни – абсолютная ложь». Эти данные дополняет замминистра ЧР по национальной политике Казбек Ахмадов: «Сопоставьте: весь бюджет Северо-Кавказского округа, включающего семь регионов, составляет 160 миллиардов, наш бюджет – это 64 миллиарда рублей, а на реконструкцию Большого театра потрачено 24 миллиарда рублей».

Что делать?

Практически в один голос все представители чеченского министерства говорили о том, что в чеченской прессе невозможно найти ни одной строки, разжигающей национальную неприязнь, и о том, что историческую многонациональность России можно и нужно сохранять на основе толерантности и уважения. Немаловажный вклад в стабилизацию межнациональных отношений должна внести и культура. Зелимхан Мусаев, советник министра,уверен, что в Петербурге наработан определённый опыт толерантных межнациональных отношений, и другим городам есть чему поучиться у Северной столицы. Хотя, согласно статистике, приведённой Я. Ахмадовым, нашему городу совсем нетрудно проявлять толерантность по отношению к чеченцам, которых в Петербурге постоянно проживает всего около 6 тыс. человек. Но в том-то и дело, что проигрыш в шаткой межнациональной ситуации коснётся рано или поздно всех. Так что решение действительно искать надо всем миром.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//Экономика

Путин назвал сроки начала поставок газа по "Турецкому потоку"

Путин назвал сроки начала поставок газа по "Турецкому потоку"

Президент РФ Владимир Путин 27 августа назвал сроки начала поставок газа по газопроводу "Турецкий поток". Российский лидер заявил, что газ по "Турецкому потоку" пойдет в Турцию до конца 2019 года.

//В мире

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во вторник, 27 августа, сделал важное заявление. По словам политика, он не видит прорывов за первые сто дней президентства Владимира Зеленского.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

//В мире

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, пытался помешать присоединению полуострова к России. С соответствующим заявлением выступил Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Банк России и Минфин РФ решили отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК) для новой системы накопительных пенсий, ее детали планируется объявить через неделю.

//Непознанное

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

Советский менталист Вольф Мессинг в свое время сделал предсказание о том, что ждет Российскую Федерацию в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в публикации, выложенной в отечественной блогосфере.

//Непознанное

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Люди, рожденные под знаками Тельца, Скорпиона, Льва, Стрельца и Рыб, разбогатеют до конца текущего года. Это обещает гороскоп астролога Павла Глобы, опубликованный на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Почти половина работающих россиян находятся в «квалификационной яме». Что это такое, объясняют эксперты

Почти половина работающих россиян находятся в «квалификационной яме». Что это такое, объясняют эксперты

Примерно 45% российских работников находятся в квалификационной яме. Им трудно найти работу и подобрать достойную вакансию. О том, что это такое, рассказали международные эксперты

//Новости партнеров

//В мире

Литва планирует приобрести у США сотни бронеавтомобилей

Литва планирует приобрести у США сотни бронеавтомобилей

В среду, 28 августа, стало известно, что Литва планирует приобрести у Соединенных Штатов Америки сотни многоцелевых бронеавтомобилей JLTV. Согласно последним данным, речь идет о модификации M1278A1.

//Общество

Журналистка продала свою яйцеклетку в благотворительных целях и наделала много шума

Журналистка продала свою яйцеклетку в благотворительных целях и наделала много шума

Много шума наделала журналистка Ася Казанцева, когда выставила на продажу свою яйцеклетку. Она выставила яйцеклетки на открытой краудфандинговой площадке за 90 тысяч и долго этот лот не продержался

//Новости СМИ2

//Спорт

«Краснодар» проигрывает «Олимпиакосу» по счету 1:2 (1:6) и по классу

«Краснодар» проигрывает «Олимпиакосу» по счету 1:2 (1:6) и по классу

27 августа на стадионе Арена Краснодар состоялся ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом». Главный арбитр встречи Карлос дель Серро Гранде (Испания) В первом матче выиграл Олимпиакос 4:0. «Краснодар» хорошо отыграл в первом тайме в Греции, несмотря на пропущенный гол.

//Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган признался, что вновь стал отцом

79-летний Эммануил Виторган признался, что вновь стал отцом

79-летний артист Эммануил Виторган минувшей ночью поделился с поклонниками радостной новостью. Согласно последней информации, совсем недавно у актера и его жены Ирины Млодик родилась вторая дочь.

//В мире

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль

Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.

//Происшествия

В дагестанском селе двое малышей погибли из-за игры с розеткой

В дагестанском селе двое малышей погибли из-за игры с розеткой

В дагестанском селе Новосаситли в минувший понедельник погибли двое маленьких детей. Согласно последней информации, полученной следователями, смерть малышей наступила в результате игры с розеткой.

//Шоу-бизнес

Волочкова назвала "Вечным огнем" мангал с шашлыком

Волочкова назвала "Вечным огнем" мангал с шашлыком

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала "Вечным огнем" мангал с шашлыками. Снимок с подобной подписью артистка опубликовала в сторис на своей страничке в социальной сети Instagram.

//Общество

Пушков прокомментировал сравнение "Северного потока" и пакта Молотова-Риббентропа

Пушков прокомментировал сравнение "Северного потока" и пакта Молотова-Риббентропа

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков оценил слова замглавы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка, сравнившего "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.

//Новости партнеров

//Политика

Уголовное дело против Парубия возбудили на Украине из-за событий в Одессе

Уголовное дело против Парубия возбудили на Украине из-за событий в Одессе

Госбюро расследований Украины завело дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//Общество

Учителям не запрещено размещать в соцсетях свои фото в купальниках

Учителям не запрещено размещать в соцсетях свои фото в купальниках

Эксперты Министерства просвещения и общероссийского профсоюза работников образования разработали нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях. Публикация фото в купальнике не запрещена.

//В мире

Министр здравоохранения Украины при Януковиче Раиса Богатырева задержана в аэропорту Киева

Министр здравоохранения Украины при Януковиче Раиса Богатырева задержана в аэропорту Киева

На Украине сотрудники правоохранительных органов во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту "Жуляны" бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

//Общество

На Московском центральном кольце временно приостановили движение поездов

На Московском центральном кольце временно приостановили движение поездов

На Московском центральном кольце (МЦК) во вторник, 27 августа, вечером временно приостановливалось движение поездов по часовой стрелке. Восстановлением движения поездов занимались железнодорожники.

//В мире

Девушка упала с шестого этажа, записывая на видео свои занятия йогой

Девушка упала с шестого этажа, записывая на видео свои занятия йогой

В мексиканском штате Нуэво-Леон 23-летняя студентка Алекса Терразас попала в больницу с серьезными травмами после падения с балкона шестого этажа, сообщает во вторник издание LAD Bible.

//Шоу-бизнес

"Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, чтобы запустить сплетни о здоровье", - высказался Жигунов о Заворотнюк

"Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, чтобы запустить сплетни о здоровье", - высказался Жигунов о Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов, снимавшийся с Анастасией Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня" высказал свое мнение по поводу сообщений СМИ о болезни актрисы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры