Межнациональные отношения: взгляд из Чечни

В Санкт-Петербурге побывала неофициальная делегация Чеченской Республики (ЧР), в состав которой чуть ли не в полном составе вошло министерство ЧР по национальной политике, печати и информации.

Согласно данным социологического опроса ВЦИОМ конца прошлого года, ухудшение межнациональных отношений констатируют жители обеих столиц: в этом уверены 63% москвичей и 54% петербуржцев, причём треть московской и 41% петербургской молодёжи считают, что в бедах России виноваты живущие на её территории нерусские люди.

Существующую в обществе напряжённость (что греха таить) порой нагнетают неэтичные высказывание и отдельные материалы в СМИ, причём даже бытовым стычки порой приписывается националистический подтекст, как это случилось, например, в отношении недавней стычки в Санкт-Петербурге между представителями добровольно инспектирующего продовольственные магазины движения «Хрюши против» и работниками универсама «Народный». Последних тут же (словно свидетелем был!) секретарь ЦК партии «Коммунисты Петербурга и Ленобласти», депутат Сергей Малинкович публично назвал «выходцами с Кавказа». Слова эти тут же попали в СМИ…

Система как опасность

Возглавили делегацию доктор исторических наук, профессор Явус Ахмадов, в 1994–96 гг. возглавлявший министерство ЧР по национальной политике, печати и информации, и известный московский адвокат Мурад Мусаев. Оказалось, что Чечня, последнее время делами доказывающая курс на полную ликвидацию в своих границах любых межнациональных конфликтов, сильно обеспокоена событиями в российских столицах.

«Нынешнюю атмосферу национальной напряжённости и нетерпимости можно считать скорее переработкой нашего государства, чем его недоработкой. Во второй половине 90-х годов, – считает москвич, доктор юридических наук, адвокат М. Мусаев, – государственно-пропагандистская машина была нацелена на создание подчёркнуто негативного образа чеченцев в СМИ. В целом поколении была воспитана ненависть к инородцам, в частности, к кавказцам. Поэтому теперь любая провокация в отношении этих лиц находит благодатную почву у публики. Бытовые драки, подобные драке возле ТЦ «Европейский», между местными жителями происходят в столице во множестве. Но если один из участников конфликта кавказец, это находит общественный резонанс, который перерастает в информационную войну, что и произошло в названном случае: некоторые информационные ресурсы осмысленно, в погоне за рейтингом, изобрели вымышленные персонажи и вымышленные подробности конфликта. И это не частный случай, это система. Этот «праведный гнев» выливается в Интернет или на Манежную площадь, и мы все становимся его жертвами.

А в Москве-то денег больше…

Не меньше волнует представителей Чечни и ложная информация о финансировании их малой родины из российского бюджета. Так, по их словам, СМИ в борьбе за рейтинги активно распространяют информацию о том, что республику сегодня «кормит Россия». Как говорит Ислам Сайдаев, начальник отдела по работе с общественными и религиозными объединениями министерства, такие сведения доброжелательности по отношению к Чечне не добавляют. «Есть всем доступные цифры, характеризующие распределение бюджета, – утверждает И. Сайдаев. – На первом месте, конечно же, при расчёте на душу населения Москва – 101 тысяч рублей на душу населения. Далее идут Уральский, Дальне-Восточный федеральные округа, Санкт-Петербург – 75 тысяч рублей, Уральский, Северо-Западный округ, Сибирский, Центральный, Приволжский, Южный и другие, а вот Северо-Кавказский федеральный округ стоит на последнем месте в этом рейтинге – 30 тысяч рублей на душу населения. Получается, что домыслы о невероятном бюджете Чечни – абсолютная ложь». Эти данные дополняет замминистра ЧР по национальной политике Казбек Ахмадов: «Сопоставьте: весь бюджет Северо-Кавказского округа, включающего семь регионов, составляет 160 миллиардов, наш бюджет – это 64 миллиарда рублей, а на реконструкцию Большого театра потрачено 24 миллиарда рублей».

Что делать?

Практически в один голос все представители чеченского министерства говорили о том, что в чеченской прессе невозможно найти ни одной строки, разжигающей национальную неприязнь, и о том, что историческую многонациональность России можно и нужно сохранять на основе толерантности и уважения. Немаловажный вклад в стабилизацию межнациональных отношений должна внести и культура. Зелимхан Мусаев, советник министра,уверен, что в Петербурге наработан определённый опыт толерантных межнациональных отношений, и другим городам есть чему поучиться у Северной столицы. Хотя, согласно статистике, приведённой Я. Ахмадовым, нашему городу совсем нетрудно проявлять толерантность по отношению к чеченцам, которых в Петербурге постоянно проживает всего около 6 тыс. человек. Но в том-то и дело, что проигрыш в шаткой межнациональной ситуации коснётся рано или поздно всех. Так что решение действительно искать надо всем миром.