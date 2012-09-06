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Сверхприбыльный бизнес

Cоздать условия для того, чтобы водители не нарушали закон, городские власти оказались не в силах

№ 25(317) от 05.07.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Сергей СЕРГЕЕВ ]

Сверхприбыльный бизнес

Разговоры о платных парках в центре Петербурга – это как морковка, болтающаяся на удочке перед головой бегущего оленя. Уже много лет питерским автомобилистам обещают, что за стоянку автомобиля вдоль улиц придется платить. О путях решения этой проблемы не раз писали и «Аргументы недели. Санкт-Петербург». В прошлом году городской парламент даже принял закон, который позволял на законном основании брать с водителей деньги. В комитете по транспортно-транзитной политике (КТТП) сообщали тогда, что уже к весне 2012 г. ситуация с платной парковкой полностью прояснится. Однако этого так и не случилось. Вместо платных парковок петербуржцы получили подписанный губернатором Георгием Полтавченко закон о платной эвакуации с 1 июля 2012 года.

Ещё неделю назад владельцы эвакуированных автомобилей оплачивали только штраф за нарушение правил парковки и за хранение машины на штрафной стоянке, начиная со вторых суток. Сегодня приходится платить и штраф, который увеличился до 3 тыс. рублей, и 2700 руб­лей за перевоз авто на штрафстоянку, плюс 30 рублей за каждый час нахождения на ней. А вот владельцам большегрузов и негабаритов придется раскошелиться на 60 и 90 рублей в час соответственно.

Власти Петербурга исходят из того, что принудительная эвакуация припаркованных машин сэкономит до 200 млн. рублей в год в бюджете города.

Расценки оказались гораздо ниже, чем предлагали

Компании, занимающиеся эвакуацией транспортных средств, оказались разочарованы утвержденными Смольным тарифами. Оказывается, предложенная ими средняя цена составляла до 3600 рублей за перевозку автомобиля и 207 рублей – за каждый час хранения.

В интервью корреспонденту «БалтИнфо» депутат ЗакСа Александр Кобринский обратил внимание на то, что в 2008 г., когда в городе работал закон о платной для автовладельцев эвакуации, тариф составлял 3800 рублей. До последнего времени – 2600, но расплачивался бюджет, а не автовладелец. «Это означает, что и тогда и, скорее всего, сейчас цифры берутся с потолка, – отметил депутат. – 2700 рублей – сумма более реалистичная, но все равно надо разобраться, из чего она сложилась. Эвакуация – бизнес вообще сверхприбыльный».

Рядовых автовладельцев тоже интересует этот вопрос. «Непонятно, почему стоимость эвакуации выше, чем городские расценки», «Эвакуация стоит около 1000 рэ. Я смотрю, здесь собираются деньги пилить активно», – пишут «сообщники» в «АвтоПитере».

Как говорит представитель Федерации автомобилистов России Дмитрий Шпейтельшпахер, столичные власти могут со спокойной (ну или почти) совестью сказать, что они сделали многое для того, чтобы решить проблему дефицита парковок. «А в Петербурге за полгода не появилось ни одной, даже платной, новой парковки, – говорит Шпейтельшпахер. – Участки, которые сейчас заняты автостоянками и парковками, раздают коммерсантам. А парковаться негде и в центре, и в спальных районах».

Представитель ФАР отметил, что одна из самых нужных автовладельцам программ – строительство перехватывающих парковок – фактически забуксовала. «Нам обещают два «перехвата» к концу года – но разве это решит проблему?» – говорит автомобилист.

Автомобилисты хотят порядка

Реально мыслящие автомобилисты закон о платной эвакуации поддерживают. «Почему я, рядовой налогоплательщик, должен расплачиваться за тех, кто паркуется неправильно?» – говорит, например, руководитель клуба «А24» Денис Шубин.

А один из водителей, заправлявших свое авто на АЗС, высказал корреспонденту «АН» свое мнение о том, что власти просто не желают всерьез заниматься внедрением платных парковок на улицах: «Получить более 6 тысяч рублей с водителя за неправильную парковку гораздо проще, чем дать возможность постоять его машине час за 30–50 рублей». Другой автомобилист уверенно заявил, что от поездок в перегруженный от машинами центр он не откажется даже при угрозе столь высоких штрафов: «В городе так и не наведен порядок с городским наземным транспортом, интервалы на многих направлениях просто чудовищны…»

Воспоминания о будущем

Похоже, что день, когда в Петербурге заработает первый паркомат, наступит еще не скоро. Удивление вызвало сообщение о том, что в этом году стартует открытый конкурс на выполнение научно-исследовательской работы «Создание и использование, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения». Наши читатели наверняка припомнят, что еще прошлым летом какое-то исследование комитет по транспортной политике уже заказывал. Действительно, в течение двадцати летних дней центр стратегических исследований «РУФ» подсчитывал, сколько же машин паркуется вдоль городских улиц утром, днем и вечером в будние и выходные дни. На все это из бюджета выделили тогда 494 тыс. рублей – по 1290 рублей за каждый километр. И вот грядет новое исследование, а обещанных платных парковок как не было, так и нет.

Платные парковки нужны городу прежде всего для того, чтобы не дать ему задохнуться в пробках. И даже с учетом немалых затрат на установку паркоматов – это потенциальная доходная статья для нашего несчастного секвестированного бюджета.

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