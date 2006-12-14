Не обращайтесь со свиньей по-свински!

Расхожее мнение, что свинья - по природе своей создание грязное и тупое, совершенно неверно. На самом деле все как раз наоборот.

Во-первых, свинья вовсе не грязнуля. Скажем, на собственные экскременты она никогда не ляжет. А в лужах она любит повалятся потому, что засохшая грязь - лучшее спасение от жары и насекомых-кровососов (соображает!).

Во-вторых, биологами свинячий ум давно признан и оценен. Например, академик И.П. Павлов назвал хрюшек «наиболее нервными животными», а значит, высокоорганизованными в биологическом смысле: немало свиней гибнет при транспортировке, кастрации и даже случке. (Вниманию хозяек, выращивающих свиней: мясо поросят, подвергаемых стрессам, становится либо мягким до водянистости, либо, напротив, сухим и плотным, как подошва. Обращайтесь с ними побережнее!)

В-третьих, свиньи легко дрессируются и обладают нюхом не хуже собачьего. Так что и на таможне служат (успешно ищут наркотики), и даже... охотятся! Мощным хрюканьем поднимают дичь под выстрел хозяина и приносят подстреленную птицу.

Нельзя умолчать и о том, что свинья в биологическом и физиологическом отношениях стоит к человеку ближе всех других животных. Болеет теми же болезнями, а значит, нет лучшего живого «полигона» для испытания новых лекарств. А еще хавроньи незаменимы в качестве доноров для пересадки органов человеку.

Ко всему прочему, свинья не восприимчива к ящуру и коровьему бешенству (а также к птичь­ему гриппу). Ешь - не хочу!

Ну разве не бесценное животное?

Из книги рекордов Гиннеса

Самой тяжелой свиньей был хряк польско-китайской породы Большой Билл из окрестностей Чикаго, США. Весил он 1157 с половиной килограммов (!) и умер в 1933 году.

Мини-маялино - так называется порода самых мелких свиней, весят они в среднем около 9 килограммов. Выведены эти карлики в Италии.

Максимальное число поросят - 34 штуки! - за один опорос принесла безымянная свиноматка в Дании в июне 1961 года.