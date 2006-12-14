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Живые кусачки

Запрещать или нет бойцовых собак?

№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Евгения Орлова ]

Живые кусачки
Плохо воспитанный пес страшнее пистолета

Чтобы все дрожали, чтобы уважали!

Начнем с того, что настоящих бойцовых пород немного. Это тоса-ину, питбультерьер, стаффордширский терьер и, как ни странно, шарпей. И это все! Только собак указанных пород выводили специально для боев с себе подобными. Эти песики, по идее, должны быть агрессивны исключительно с другими собаками, а людей, напротив, обожать. Однако сегодня пес покупается чаще всего для обороны, и четвероногих бойцов переориентируют на охрану от ЧЕЛОВЕКА. А для собаки лучший способ обороны - нападение. У нас никто за это ответственности не несет: ни хозяин, ни дрессировщик, ни пес. Нет такого закона. Поэтому в криминальные сводки попадают собаки самых разных пород, не только бойцовые. Кусаться умеют все, у кого есть зубы. Дело не в собаках, а в хозяевах.

На Западе как? Там владелец собаки до судорог боится, если его пес - не дай боже! -  причинит вред другим. А нашим «собаколюбам», чаще всего «по барабану» кого завести. Лишь бы пес был помощней, позлобней и подешевле. Не имея ни малейшего представления о породе, такие граждане повышают свой социальный статус - за счет животного. Чтобы все дрожали, чтобы уважали! Часто люди берут в дом взрослого отказника, благо таких сейчас много. И не интересуются, почему предыдущие хозяева отдали собаку? А чаще всего отдают как раз чрезмерно агрессивных...

О том, что бывает в результате, нас периодически информируют СМИ.

Элементарная неграмотность

Как воспитывают у нас собак? Да как бог на душу положит! А чаще всего - никак. В результате вырастает здоровенный неуправляемый оболтус, вооруженный мощными зубами и когтями.

Проработав несколько лет инструктором по дрессировке, могу сказать, что каждая третья собака - любой породы! - кусает хозяина. Парадокс в том, что владелец чаще всего и не старается изменить ситуацию. Одни просто боятся провоцировать более сильные покусы, другие не могут дать выволочку драгоценно-любимому существу. Все по-детски надеются на то, что песик подрастет немного и сам осознает свое недопустимое поведение. Ну-ну...

Люди не знают элементарных вещей. Приводят боксеров, ротвейлеров, доберманов, овчарок - безумно подвижных, лающих без умолку, рвущихся с поводка, клацающих челюстями. Спрашивают: почему собака такая? Может, она больная на голову и лучше ее усыпить? Не подозревая, что сами повинны в ее неадекватном поведении. Породы бывают очень азартные, активные. Кормежка - слишком калорийная, диван - чрезмерно мягкий, да и времени на прогулки с собакой всегда не хватает. А энергии и сил у нее с каждым днем только прибавляется... Выход же часто - в злобе и неуправляемости. И мы опять читаем в газетах сводки с поля боя мест­ного значения: «Покусал... порвал... загрыз до смерти...»

Часто люди покупают собаку, даже не прочитав копеечную брошюру о породе. А потом удивляются, что собака не оправдывает их ожиданий. Лабрадору не стать охранником, но он прекрасный компаньон. Кавказские овчарки не любят детей, зато они - великолепные сторожа. Чау-чау чересчур независимы, но если найти общий язык - получите преданного друга. Гончие плохо поддаются общепринятой дрессировке, зато потрясающие охотники.

 

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