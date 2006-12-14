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Деловая неделька

№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Ведущая рубрики – Виктория АНДРЕЯНОВА, глава «Дома моды Виктории Андреяновой» ]

Деловая неделька

Как шутят стилисты, деловой стиль - это как минное поле. Одна ошибка (не то надела) - и привет карьере. А тут еще мода, как змей искушения, соблазняет всякими новинками - яркие цвета, богатый декор, фактурные ткани. И так не хочется, как в латы, заковывать себя в жакет и юбку - «униформу» офисных служащих. Однако «деловой» далеко не всегда означает «скучный».

Игра в классику

Прежде всего надо смириться с мыслью, что строгий стиль предполагает преобладание классических костюмов в гардеробе. Но в любом случае даже в самой строгой компании за вами оставляют «играть» цветом, фактурой блузки или водолазки. В нынешнем сезоне моден серый? Прекрасно! В рамки делового стиля он укладывается на все 100! Жемчужно-серый, дымчатый, серебристый - эти оттенки можно смело включать в деловой гардероб. Модельеры вывели на подиумы клетку? Она нам тоже пригодится. Не в ярком варианте шотландки, а в более приглушенном «мужском» - серая, бежевая, черная, серо-коричневая. Но если в коллекциях модели могут быть одеты в клетку с головы до ног, то в деловом костюме допустим только один клетчатый элемент. Пусть это будет жакет, к примеру, тогда юбку или брюки к нему, а также блузку выбираем гладкие. Или наоборот - с брюками или юбкой в клеточку очень хорошо смотрится однотонный жакет.

Три кита делового стиля

Это юбка, брюки и жакет. Именно они составляют базу делового гардероба.

Юбка - предпочтительна в компаниях с наиболее строгими требованиями к дресс-коду. Деловая юбка всегда достаточно узкая. Минимальная длина - на ладонь выше колена, максимальная - не ниже середины икры. Кстати, в моде нынешней осени найдется прекрасный вариант офисной юбки - юбка-карандаш. Единственное требование - она не должна быть слишком узкой («карандаш», в котором можно передвигаться исключительно мелкими шажками, безусловно, добавит вам сексуальности. Но на серьезное отношение шефа и продвижение по службе ее «носительнице» вряд ли можно рассчитывать). Идеальный вариант - юбка, плавно очерчивающая бедра.

Если правила компании позволяют, можно «принять к рассмотрению» еще несколько модных моделей - юбку в складку (широкую или узкую), с запахом или защипами. Но цвет их в таком случае должен быть максимально нейтральным.

Жакет - конечно же классический - с застежкой на пуговицах или на потайной застежке, с лацканами, однобортный или двубортный. Его носят с водолазкой, трикотажным топом или рубашкой. В этом сезоне модны слегка укороченные и достаточно приталенные модели. Жакет можно заменить жилетом - из той же ткани, либо трикотажным (жилет с блузкой или рубашкой смотрится очень элегантно и при этом сдержанно). Можно опять-таки допустить небольшое модное отклонение - заменить жакет из ткани трикотажным жакетом или кардиганом. Сочетание «топ-кардиган» уже давно узаконены в деловом гардеробе, а в этом сезоне еще и модно.

Брюки - они вошли в женский деловой гардероб не так давно (в 80-е годы. Проделал это Джорджио Армани, а Ив-Сен Лоран его охотно поддер­жал). Брюки деловой женщины не должны слишком низко сидеть на бедрах (так, когда вы садитесь, стринги не должны быть видны). Не могут они быть слишком узкими или широкими. Наиболее приемлемый вариант - «мужской» крой.

Блузки - без них все вышеперечисленное просто не может существовать. Выбирая блузку, можно руководствоваться принципом «чем проще, тем лучше». А можно чуть-чуть и похулиганить. Выбрать, к примеру, блузку с бантом у горла (банты этой осенью в фаворе, они проникли даже в обувь и сумки). Обычно у таких блузок довольно широкий рукав, но можно найти и вариант с прямым рукавом. При такой обращающей на себя внимание блузке брюки или юбка должны быть максимально простого кроя.

Синенький скромный платочек

Аксессуары - вот оно, спасение! Важно, что аксессуары заставят один и тот же костюм звучать совершенно по-разному. Вариантов множество. Тонкие бусы, лаконичные серьги, браслет или кольцо, шелковый шарфик, аскетичная брошь в виде булавки. Лучше, если все это будет серебряное, а не золотое. Можно забраться на мужскую территорию и позаимствовать оттуда зажим для галстука, запонки (идеально носить это с жилетом и строгой рубашкой). Драпируйте шарфик на шее, сотворите кокетливый бант.

Помните

Деловой протокол исключает слишком яркие вещи, слишком длинные или короткие юбки, толстые свитера с объемным рисунком, кружевные боди, надетые под пиджак, большие декольте на платьях и блузках, изобилие рюш и оборок, слишком высокие разрезы на юбках. Леопардовый принт очень моден этой осенью, но в офисе ему не место. Так же как и модные колготки в сеточку или с фантазийным рисунком лучше оставить на выходные или приберечь для вечеринки. Не пройдут и варианты с прозрачными или полупрозрачными блузками - даже если вы наденете их под жакет.

Нечего надеть?

Ваша «деловая неделька» может выглядеть следующим образом:

Понедельник - брюки, водолазка, жакет, платочек №1.

Вторник - юбка, блузка №1, жакет.

Среда - брюки, блузка №2, жилет.

Четверг - юбка, водолазка, жакет, платочек №2.

Пятница - брюки, блузка №1, жилет.

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