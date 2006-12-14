Деловая неделька
№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Ведущая рубрики – Виктория АНДРЕЯНОВА, глава «Дома моды Виктории Андреяновой» ]
Как шутят стилисты, деловой стиль - это как минное поле. Одна ошибка (не то надела) - и привет карьере. А тут еще мода, как змей искушения, соблазняет всякими новинками - яркие цвета, богатый декор, фактурные ткани. И так не хочется, как в латы, заковывать себя в жакет и юбку - «униформу» офисных служащих. Однако «деловой» далеко не всегда означает «скучный».
Игра в классику
Прежде всего надо смириться с мыслью, что строгий стиль предполагает преобладание классических костюмов в гардеробе. Но в любом случае даже в самой строгой компании за вами оставляют «играть» цветом, фактурой блузки или водолазки. В нынешнем сезоне моден серый? Прекрасно! В рамки делового стиля он укладывается на все 100! Жемчужно-серый, дымчатый, серебристый - эти оттенки можно смело включать в деловой гардероб. Модельеры вывели на подиумы клетку? Она нам тоже пригодится. Не в ярком варианте шотландки, а в более приглушенном «мужском» - серая, бежевая, черная, серо-коричневая. Но если в коллекциях модели могут быть одеты в клетку с головы до ног, то в деловом костюме допустим только один клетчатый элемент. Пусть это будет жакет, к примеру, тогда юбку или брюки к нему, а также блузку выбираем гладкие. Или наоборот - с брюками или юбкой в клеточку очень хорошо смотрится однотонный жакет.
Три кита делового стиля
Это юбка, брюки и жакет. Именно они составляют базу делового гардероба.
Юбка - предпочтительна в компаниях с наиболее строгими требованиями к дресс-коду. Деловая юбка всегда достаточно узкая. Минимальная длина - на ладонь выше колена, максимальная - не ниже середины икры. Кстати, в моде нынешней осени найдется прекрасный вариант офисной юбки - юбка-карандаш. Единственное требование - она не должна быть слишком узкой («карандаш», в котором можно передвигаться исключительно мелкими шажками, безусловно, добавит вам сексуальности. Но на серьезное отношение шефа и продвижение по службе ее «носительнице» вряд ли можно рассчитывать). Идеальный вариант - юбка, плавно очерчивающая бедра.
Если правила компании позволяют, можно «принять к рассмотрению» еще несколько модных моделей - юбку в складку (широкую или узкую), с запахом или защипами. Но цвет их в таком случае должен быть максимально нейтральным.
Жакет - конечно же классический - с застежкой на пуговицах или на потайной застежке, с лацканами, однобортный или двубортный. Его носят с водолазкой, трикотажным топом или рубашкой. В этом сезоне модны слегка укороченные и достаточно приталенные модели. Жакет можно заменить жилетом - из той же ткани, либо трикотажным (жилет с блузкой или рубашкой смотрится очень элегантно и при этом сдержанно). Можно опять-таки допустить небольшое модное отклонение - заменить жакет из ткани трикотажным жакетом или кардиганом. Сочетание «топ-кардиган» уже давно узаконены в деловом гардеробе, а в этом сезоне еще и модно.
Брюки - они вошли в женский деловой гардероб не так давно (в 80-е годы. Проделал это Джорджио Армани, а Ив-Сен Лоран его охотно поддержал). Брюки деловой женщины не должны слишком низко сидеть на бедрах (так, когда вы садитесь, стринги не должны быть видны). Не могут они быть слишком узкими или широкими. Наиболее приемлемый вариант - «мужской» крой.
Блузки - без них все вышеперечисленное просто не может существовать. Выбирая блузку, можно руководствоваться принципом «чем проще, тем лучше». А можно чуть-чуть и похулиганить. Выбрать, к примеру, блузку с бантом у горла (банты этой осенью в фаворе, они проникли даже в обувь и сумки). Обычно у таких блузок довольно широкий рукав, но можно найти и вариант с прямым рукавом. При такой обращающей на себя внимание блузке брюки или юбка должны быть максимально простого кроя.
Синенький скромный платочек
Аксессуары - вот оно, спасение! Важно, что аксессуары заставят один и тот же костюм звучать совершенно по-разному. Вариантов множество. Тонкие бусы, лаконичные серьги, браслет или кольцо, шелковый шарфик, аскетичная брошь в виде булавки. Лучше, если все это будет серебряное, а не золотое. Можно забраться на мужскую территорию и позаимствовать оттуда зажим для галстука, запонки (идеально носить это с жилетом и строгой рубашкой). Драпируйте шарфик на шее, сотворите кокетливый бант.
Помните
Деловой протокол исключает слишком яркие вещи, слишком длинные или короткие юбки, толстые свитера с объемным рисунком, кружевные боди, надетые под пиджак, большие декольте на платьях и блузках, изобилие рюш и оборок, слишком высокие разрезы на юбках. Леопардовый принт очень моден этой осенью, но в офисе ему не место. Так же как и модные колготки в сеточку или с фантазийным рисунком лучше оставить на выходные или приберечь для вечеринки. Не пройдут и варианты с прозрачными или полупрозрачными блузками - даже если вы наденете их под жакет.
Нечего надеть?
Ваша «деловая неделька» может выглядеть следующим образом:
Понедельник - брюки, водолазка, жакет, платочек №1.
Вторник - юбка, блузка №1, жакет.
Среда - брюки, блузка №2, жилет.
Четверг - юбка, водолазка, жакет, платочек №2.
Пятница - брюки, блузка №1, жилет.
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