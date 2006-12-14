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Пить надо правильно

5 советов для сухой кожи зимой

№ 32(32) от 14.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Пить надо правильно
Актриса Лив Тайлер выпивает не меньше 1,5 л в день. И ничего.

Стоит провести некоторое время на улице в морозную, ветреную погоду, и кожа краснеет, на щеках появляются сухие чешуйки, а в углах губ - трещинки? Да-да, все эти неприятности доставляет сухая кожа. Как ни печально, к 40 годам она становится сухой практически у всех женщин. Но если за ней правильно ухаживать, то негативные ощущения можно свести к минимуму.

Правило 1. Режим питания

Вернее, питья. Заботливая мама Дженнифер Лопес наставляла юную звезду: чтобы идеально выглядеть, нужно высыпаться и пить как можно больше минеральной воды. Не меньше полутора литров в день выпивает и актриса Лив Тайлер. Но пить много - это полдела. Важно выбрать правильный режим.

Президент Московского клуба визажистов «Форум» Наталья ЧЕРКАСОВА считает, что всю дневную норму жидкости лучше разделить на несколько больших порций: «Дробное питье (часто, но по нескольку глотков) на пользу клеткам кожи не пойдет - организм не знает, когда ему ждать следующего поступления большого объема жидкости.

Поэтому можно составить следующий режим питья. Утром за завтраком - хорошая чашка чая или кофе с молоком. Часа через два-три выпиваем еще одну большую чашку чая или стакан сока. Следующие пара стаканов жидкости приходится на обед. Далее - знаменитый английский «файв-о-клок», чаепитие, которое устраивается ровно в пять часов пополудни. Подобная передышка ближе к концу рабочего дня позволяет мозгам взбодриться, а коже - получить очередную порцию влаги. И еще немного жидкости можно выпить вечером. Желательно за несколько часов до сна, иначе утренних отеков не избежать».

Правило 2. Не злоупотреблять банями

Сухая кожа раскаленный воздух не любит. «Во время пребывания в парной происходит деформация сосудов.
А у сухой кожи они - узкие и тонкие и не очень хорошо снабжают кожу кровью. Зачем же создавать им дополнительные неприятности? - объясняет Наталья Черкасова. - Если очень хочется, можно побаловать себя турецкой баней, где много пара, а температура не выше 400С».

Правило 3. Не умываться сырой водой

Особенно если она жесткая. Наиболее интенсивно жир вырабатывается ночью. Пока мы спим, он накапливается на поверхности кожи. Утром во время умывания мы водой снимаем этот тоненький слой, подставляя кожу всем внешним «агрессорам». Поэтому идеальный вариант - утром протирать лицо кубиками льда. Или аккуратно ополаскивать его настоями трав (для этой цели подойдут ромашка, шалфей, мать-и-мачеха, хвощ). Еще более простой способ - слегка подкислить воду для умывания, добавив в 1 литр обычной воды несколько капель уксуса.

Лицо после умывания не стоит вытирать, а нанести крем прямо на влажную кожу - в этом случае процесс увлажнения будет проходит более интенсивно. Крем наносить надо обязательно, потому что сухая кожа нуждается в хорошем питании и увлажнении (особенно если вам нужно выходить из дома). Увлажняющие кремы лучше оставить на вечер, а утром пользоваться питательными. Лицо ими смазывают не менее чем за 1,5 часа до выхода на улицу, а то, что за это время так и не впиталось, удаляют, промокнув кожу салфеткой. Вода, содержащаяся в креме, на морозе замерзнет, и кристаллики льда могут травмировать кожу.

Правило 4. Вечером хорошо кожу очищать

Особенно если весь день вы ходили с макияжем. В этом случае без умывания не обойтись. Но мыло или гель лучше заменить на более щадящие пенки для умывания, в которые добавлен крем. Можно перед умыванием нанести на кожу немного сметаны или майонеза или протереть лицо ваткой, смоченной в растительном масле. Кожа таким образом получит дополнительное питание, а жир, содержащийся во всех этих продуктах, убережет ее от пересушивания.

Если макияж легкий можно ограничиться очищающим лосьоном или сливками - их оставляют на лице на 1-2 минуты, а затем снимают салфеткой или ватной пластинкой. Завершается процеду­ра нанесением увлажняющего крема.

Правило 5. Делать очищающие маски

Сухая кожа зимой, как правило, шелушится, и красоты это не добавляет. Прекрасно очищает лицо МАСКА ИЗ ОВСЯНКИ. Овсяные хлопья перемалывают в кофемолке. Затем заваривают их кипятком, дают им настояться и остыть до комнатной температуры и накладывают толстым слоем на чистую кожу. Не надо ждать, пока маска на лице засохнет и потрескается - вполне достаточно посидеть с ней минут 10-15, а затем смыть пригоршнями теплой воды. Голливудская актриса Джейми Ли Кертис предлагает чередовать овсяные маски с помидорными (кашица из томатов смешивается с жирной сметаной) - они хорошо питают и снимают раздражение.

Одними из наиболее действенных ингредиентов тонизирующих и питательных масок для сухой кожи косметологи считают мед и молочные продукты. Актриса Кэтрин Зета Джонс мед добавляет даже в ванную - чтобы кожа на всем теле была мягкой и бархатистой.
А если мед смешать с молоком, сметаной или творогом, нанести на лицо, а через 20 минут осторожно смыть, эффект будет потрясающий.

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