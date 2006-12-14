//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Мифы о России: воровство и коррупция

Совместный проект газеты «Аргументы неделi» и радиостанции «Эхо Москвы»

№ 32(32) от 14.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]

В. МЕДИНСКИЙ: Конечно, коррупция - это не миф, а реальность. Но мифом является то, что коррупция - исключительно российское явление. История сложнее. К взяткам в российском законодательстве относились по-разному. Раньше имелось три разных способа отблагодарить. Первый: «посулы», то есть обещания благодарности сверх установленного законом. Второй: мздоимство - это взятка, которую берет человек за то, что он делать не должен. И третий: лихоимство - взятка за то, что чиновник должен делать по закону, что входит в его служебные обязанности. Последнее жестоко наказывалось, как правило, смертной казнью. За лихоимство Петр Первый казнил генерал-губернатора Сибири и даже генерального прокурора.

К. ЛАРИНА: В истории России были такие периоды, когда властям удавалось справиться с коррупцией?

В. МЕДИНСКИЙ: Очевидно, было легче в этом отношении во времена княгини Ольги. Тогда просто не было чиновничества как посредника между властью и народом.

К. ЛАРИНА: Первый замгенпрокурора Александр Буксман заявил, что рынок взяток в России сопоставим с федеральным бюджетом.

А. УГЛАНОВ: Я думаю, это говорит о том, что прокуратура в отношении коррупции бессильна.

Б. НАДЕЖДИН: Был в истории России период, когда коррупции практически не сущест­вовало - во времена построения сталинского социализма. Когда у вас нет частной собст­венности, взятку нести некуда. Когда все вокруг государст­венное, коррупция минимальна. А где рыночная экономика - там есть куда потратить. Давно известен способ, как если не победить коррупцию, так уменьшить ее - только гласностью, свободой слова. Если журналист может рассказать о коррупции на самом верху...

К. ЛАРИНА: И после этого его не убьют...  

Б. НАДЕЖДИН: ...а газету не закроют. И коррупционер уйдет в отставку, так происходит во всех странах с рыночной экономикой и демократией. Поэтому одно из двух: либо жесткая сталинская система, либо открытая экономика. Когда не затыкают рот журналистам - коррупции меньше. А мы в России, к сожалению, -
ни туда, ни сюда.

В. МЕДИНСКИЙ: С 1992 по 1999 год в стране была гласность и свобода слова?

Б. НАДЕЖДИН: Полно!

В. МЕДИНСКИЙ: А коррупция была?

Б. НАДЕЖДИН: Конечно, была.

В. МЕДИНСКИЙ: Значит, гласность и свобода слова - не гарантия от коррупции. Разница только в том, что когда нет гласности и свободы слова, то заносят в конвертиках. А когда есть - воруют металлургическими комбинатами.

А. ПРОХАНОВ: В России в 90-х годах, когда правили либералы, своровали несметные ценности. При Гайдаре украли вклады населения, во время дефолта украли сбережения среднего класса. Своровали транши, кредиты, создали экономику, которая по сей день крадет у народа все его средства. Либеральная элита, которая пришла к власти, бывшие комсомольцы, они и сейчас у власти. Вся элита - воровская. От нее требовать некоррумпированности?

Б. НАДЕЖДИН: Любой губернатор, мэр или директор завода - вор?

А. ПРОХАНОВ: Вор. Так думает народ.

К. ЛАРИНА: Он прав. Это глас народа: все воры. Значит, что же, единственный способ борьбы с коррупцией - это диктатура?

А. ПРОХАНОВ: На Руси было особое отношение к воров­ству. Русский человек, когда воровал, понимал, что это не преступление, а грех, богопротивный поступок. Грабители потом уходили в монахи, схимники. Грех преодолевается не проповедями либеральных ценностей, а этикой и покаянием. А Сталин рубил головы мерзавцам.

А. УГЛАНОВ: 15 лет назад на страницах газеты, где я работал, выступил экономист Гавриил Попов. Он уже тогда, предвидя безобразия, которые будут твориться при разделе госсобственности, предлагал внести в законодательство 10%-ный откат от стоимости любой сделки, под которой стоят подписи чиновников. Реакция общественности была очень сердитая. Но сегодня послушаешь Генпрокурора и невольно возвращаешься к этой мысли: а может быть, имеет смысл узаконить откаты, чтобы они стали нормой? Ведь были такие примеры.

В. МЕДИНСКИЙ: В ХVII веке практика кормления от дел была частью государст­венной системы содержания чиновничества. Если в данном Приказе было много дел, с которых можно было кормиться, его чиновникам официально платили меньшее жалованье.

К. ЛАРИНА: И все-таки почему при демократии и гласности с коррупцией не могли справиться?

Б. НАДЕЖДИН: Потому что ушла жесткая сила, которая дер­жала людей в узде. Нацию цементировала идеология. А потом стало больше свободы. Как только ослаб советский режим, бюрократия стала все тащить на себя. В рыночной экономике важнейшим ресурсом, доказывающим, что человек состоялся, являются деньги. К сожалению. И первыми, кто эти день­ги поимел, были советские и партийные бюрократы, их дети и родственники.

К. ЛАРИНА: Значит ли это, что сегодня выстроена идеальная система для коррупционеров?

Б. НАДЕЖДИН: Может быть. Единственное лекарство от коррупции - гласность и сменяемость политических элит. Пусть губернатор знает, что завтра его не выберут, а в тюрьму посадят, если проворовался...

К. ЛАРИНА: Люди как раз по-другому рассуждают. Лучше мы оставим старого, он уже наворовал. А новый - придет голодный.

В. МЕДИНСКИЙ: Сменяе-мость власти не является преградой для коррупции. Потому что человек, который абсолютно гарантирован, что его через 4 года сменят, постарается за эти годы украсть максимум.

Б. НАДЕЖДИН: Чтобы потом гарантированно сесть?

В. МЕДИНСКИЙ: Есть три способа победить коррупцию. Первый - это диктатура и террор, что было при Иване Грозном, при Петре Первом, и, наконец, сталинский период. Второй способ - повышать нравственность, стремиться к тому, чтобы это воспринималось не как воровство, а как грех. Третий - максимально урезать функции государства. Тогда пропадет естественная основа коррупции, то есть чиновник не будет решать, кому давать, а кому не давать. И чтобы законы носили характер прямого дейст­вия, в которых нет отсылок на подзаконные акты.

А. ПРОХАНОВ: Еще есть способ - узаконить коррупцию, сделать нормой жизни, что и произошло сейчас.

А. УГЛАНОВ: Еще земля не приватизирована, леса, водные пространства. Самое главное - еще впереди! На нас обрушился такой поток информации о коррупции, что большинство в замешательстве: то ли головы рубить, то ли, наоборот, дать полную свободу? Но, как говорил классик, - молчит Русь, не дает ответа...

Обсуждение «Мифов о России» проходит после трансляции одноименной программы по телеканалу ТВ-Центр. Авторы программы: В. Мединский, В. Аристархов, Н. Петров.  

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//Политика

Володин обвинил Зеленского в популизме и действиях в интересах США

Володин обвинил Зеленского в популизме и действиях в интересах США

Вячеслав Володин оценил решение главы Украины Владимира Зеленского разрешить некоторым категориям россиян получать украинское гражданство в упрощённом порядке.

//В мире

США обсуждают возможность развертывания новых ракет в Азии со своими союзниками

США обсуждают возможность развертывания новых ракет в Азии со своими союзниками

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, заявила, что страна обсуждает с союзниками возможность развертывания ракет средней дальности в Азии.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудника украинского генерального консульства в Санкт-Петербурге выслали из Российской Федерации. Об этом во вторник заявили журналистам в российском Министерстве иностранных дел.

//В мире

Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Силы ДНР и ЛНР способны эффективно отразить агрессию Украины в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе. Такая точка зрения отражена в материале, опубликованном на страницах СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Авто

Автоэксперт: "Разрыв между депутатами и населением достиг своего предела"

Автоэксперт: "Разрыв между депутатами и населением достиг своего предела"

На Урале президент Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук раскритиковал Госдуму за предложение запретить в стране использование старых автомобилей.

//Здоровье

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Британские специалисты в области медицины обозначили пять основных признаков рака желудка. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

//Общество

Синоптик: жара в Москву не вернется

Синоптик: жара в Москву не вернется

Сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что жара в Москву не вернется. Согласно последней информации метеоролога, столбики термометров не поднимутся даже до 30 градусов выше нуля.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Происшествия

На Камчатке медведь задрал мужчину

На Камчатке медведь задрал мужчину

В поселке Озерновский Камчатского края медведь напал на мужчину и нанес ему смертельные ранения. Соответствующую информацию утром в среду, 14 августа, предоставили в региональном управлении МВД.

//В мире

Экс-губернатор подсказал Зеленскому единственный способ прекращения войны в Донбассе

Экс-губернатор подсказал Зеленскому единственный способ прекращения войны в Донбассе

Геннадий Москаль, ранее занимавший должность главы Закарпатской области, рассказал, как украинский президент Владимир Зеленский сможет урегулировать конфликт в Донбассе, продолжающийся с весны 2014 года.

//Новости СМИ2

//Общество

Россиянам могут запретить использование старых автомобилей

Россиянам могут запретить использование старых автомобилей

В Госдуме участники комитета по промышленности выдвинули идею о запрете для россиян эксплуатации старых автомобилей. Предложение уже направлено в Минтранс и Минпромторг, передаёт КП.

//В мире

Жара в Японии за неделю унесла жизни 23 человек

Жара в Японии за неделю унесла жизни 23 человек

За неделю жара в Японии унесла жизни по меньшей мере 23 человек. Согласно последней информации осведомленных источников, около 13 тысяч жителей страны были госпитализированы с тепловыми ударами.

//Шоу-бизнес

52-летняя актриса Сальма Хайек показала прекрасную фигуру в купальнике

52-летняя актриса Сальма Хайек показала прекрасную фигуру в купальнике

Всемирно известная голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек привела поклонников в восторг снимком в купальнике. В настоящий момент знаменитость отдыхает на своей родине.

//Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин прокомментировал слова Бузовой про блокадницу

Иосиф Пригожин прокомментировал слова Бузовой про блокадницу

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал видео Ольги Бузовой, где певица после еды облизала тарелку, а затем назвала себя блокадницей. Пригожин уверен, что подобными провокационными действиями девушка старается привлечь внимание.

//В мире

У китайского пассажирского самолета при взлете отвалилась важная деталь

У китайского пассажирского самолета при взлете отвалилась важная деталь

Сегодня стало известно, что у самолета Boeing-777 авиакомпании China Eastern при взлете из аэропорта Нью-Йорка отвалилась важная деталь крыла. Воздушное судно должно было отправиться в Шанхай.

//В мире

Семья бывшего короля Малайзии была против брака с Оксаной Воеводиной

Семья бывшего короля Малайзии была против брака с Оксаной Воеводиной

Развод Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V стал удивлением для многих поклонников красавицы. И хоть девушка вернулась обратно в Россию без мужа, она долгое время отрицала расставание с супругом.

//Новости партнеров

//Происшествия

На Алтае экипаж теплохода спас 50 пассажиров другого судна

На Алтае экипаж теплохода спас 50 пассажиров другого судна

Экипаж теплохода спас 50 пассажиров потерявшего управление судна на реке Обь в Алтайском крае. Согласно последней информации осведомленных источников, данное происшествие случилось 9 августа.

//Общество

Врачи прогнозируют, что сокращение рабочей недели не пойдёт на пользу россиянам

Врачи прогнозируют, что сокращение рабочей недели не пойдёт на пользу россиянам

После того, как Федерация независимых профсоюзов России заявила об идее сократить для россиян рабочую неделю, во многих сферах общества стали обсуждать возможные плюсы и минусы подобного решения. Не осталось без внимания и мнение врачей.

//В мире

Меркель напомнила, что уходит из политики

Меркель напомнила, что уходит из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила, что её решение о скором прекращении политической деятельности остаётся неизменным. Полномочия Меркель в качестве канцлера ФРГ истекают в 2021 году.

//В мире

Жительница Британии принимала за хроническую усталость симптомы смертельной болезни

Жительница Британии принимала за хроническую усталость симптомы смертельной болезни

Жительница британского города Милтон-Кинс, который расположен в графстве Бакингемшимр, в течение десяти лет принимала за хроническую усталость симптомы тяжелой болезни – рака головного мозга.

//Экономика

Ипотечный долг США побил рекорд времен финансового кризиса 2008 года

Ипотечный долг США побил рекорд времен финансового кризиса 2008 года

Утром в среду стало известно, что во втором квартале 2019 года ипотечный долг США достиг рекорда и превысил максимум, который был зафиксирован в 2008 году, когда начался финансовый кризис.

//Общество

Фальсификация или вымогательство? Чем бы заняться бывшему капитану ФСБ...

Фальсификация или вымогательство? Чем бы заняться бывшему капитану ФСБ...

Расследование, проведенное программой журналиста Андрея Караулова «Момент истины», установило участие капитана ФСБ Романа Князева в подбросе запрещенных веществ адвокату Артуру Прелю.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу
3

Жительница Британии принимала за хроническую усталость симптомы смертельной болезни
4

Трамп засветил украинские уши Сороса
5

В Хабаровском крае рыба и красная икра поражены ртутью

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры