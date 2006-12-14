Новые пирамиды

Страховка в бедность

Недавно в аэропорту Шереметьево-2 оперативники из ГУ МВД по Южному федеральному округу совместно с московскими коллегами провели необычное задержание. Были пойманы два организатора финансовой пирамиды - Александр Дюков и Замирбек Малайбеков. По версии следствия, с 2003 по 2005 год они, называясь представителями швейцарских консалтинговых компаний Saving World System (SWS) и Income Strategy Grup (ISG), предлагали зажиточным жителям Чечни и Дагестана купить накопительные программы по страхованию жизни.

Все было красиво, пышно. Информационные семинары проходили в крупных развлекательных комплексах и больше напоминали роскошные приемы. Изысканные закуски, дорогие вина, шикарная обстановка - все это должно было сформировать у приглашенных мнение о респектабельности и надежности представляемых мошенниками компаний. Главной целью было «раскрутить» «слушателей» на 3 тыс. долл. А через 3 года аферисты обещали вернуть вкладчикам в 60 раз больше - 180 тыс. долл. Любой мало-мальски знакомый с финансами человек понимает, что такую доходность не может обеспечить ничто. Однако слушатели, опьяненные коньяком и будущими барышами, легко прощались со своими сбережениями. А мошенники, пропустив деньги через офшоры, перечисляли их на свои счета.

Остается только поражаться доверчивости граждан. По примерным оценкам, ущерб от деятельности преступников в России составил около 1,5 ­млрд. долл. А учитывая, что «орудовали» они еще и на территории СНГ, на счета швейцарской компании ISG было перекачано около 10 млрд. долл. По показаниям задержанных, только жители Казахстана были «облапошены» на 200 млн. долл.

Квартирку подешевле

А вот московские аферисты решили сыграть на экономности россиян. Сняв небольшой офис в центре, мошенники просто повесили вывеску известного столичного агентства. Причем жулики даже не потрудились зарегистрировать лжефирму. Просто делали вид, что являются сотрудниками компании. Напечатали бланки, договоры, изготовили фальшивые печати. Лжеагенты обещали предоставить желающим снять квартиру полную информацию о возможных вариантах в Москве и области. Договор стоил недорого - 4 тыс. рублей, поэтому от клиентов не было отбоя. Однако после месяца ожидания и нервотрепки люди оставались без денег и без жилья. По данным Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы, пострадало более 500 человек, а ущерб составил 1,5 млн. долл.

Примечательно, что люди даже не пытались позвонить в цент­ральный офис агентства и проверить, есть ли у них такое отделение. Чтобы не попасть впросак, специалисты рекомендуют предварительно проверять дееспособность продавцов, историю квартиры, права несовершеннолетних. А при приобретении новостроек следует обратить внимание на то, как давно работает агентство недвижимости, кто застройщик, кому вы платите деньги, какие документы получаете.

Для справки - ежегодно на отечественном рынке появляется несколько тысяч новых торговых марок, но порядка 80% прекращают существование уже в первый год.

Кредит для дяди

В Нижнем Новгороде во главе финансовой пирамиды встала бывший следователь РУВД Нижегородского района Елена Ивахитенко, которая была уволена из органов за подозрение в краже шапки у коллеги.

Зарегистрировав ООО «Торгово-кредитная компания «Партнер», женщина через объявления в газетах предлагала оказать услуги по приобретению в рассрочку недвижимости, автомобилей и бытовой техники. Клиенты обязаны были делать ежемесячные взносы, из которых мошенники формировали общий фонд. Дальше обманутым, но ничего не подозревающим гражданам оставалось ждать своей очереди на распределение желаемого имущества. Но ни своих денег, ни соответственно заветных квартир и телевизоров большинство из них так никогда и не увидели. За четыре года существования финансовой пирамиды аферисты собрали со своих клиентов в общей сложности около 17 млн. рублей. Заявления от обманутых граждан до сих пор продолжают поступать в милицию из разных уголков страны.

Народный компьютер

Для сегодняшних мошенников нет ничего невозможного. Они не обходят стороной даже государственные программы. В 2005 году Правительство РФ решило разработать дешевый компьютер, которым можно было бы обеспечить подавляющее большинство российских семей. Что сделали предприимчивые люди? Зарегистрировали фирму под названием «Некоммерческое партнерство «Центр социальной поддержки «Русский Стиль Плюс» (в свою очередь, есть просто компания «Русский стиль», торгующая компьютерами). И заявили через Интернет, что действуют в рамках правительственной программы «Электронная Россия» под девизом - компьютер в каждый дом.

Для участия в проекте гражданам предлагалось приобрести дисконтную карту, предоставляющую ее обладателю право на приобретение компьютерной и бытовой техники по ценам якобы ниже рыночных. Контракт стоил 12 тыс. рублей. Но при этом каждый заключивший его должен был привести еще одного, а лучше нескольких знакомых.

На самом деле никаких компьютеров людям никто не устанавливал. Ущерб от дейст­вий мошенников уже оценили более чем в 2 млн. долл. Число пострадавших может превысить 20 тыс. человек. Потерпевших МВД просит обращаться по телефону: (495) 154-15-16.

Что тут скажешь - не будьте такими доверчивыми, проверяйте и перепроверяйте фирмы, которым отдаете свои деньги.