И вновь продолжается бой

«Аргументы недели» не раз рассказывали читателям об уникальной научной разработке – препарате «Онкофаг», который помогает минимизировать рецидивы рака почки. В нашей стране лекарство было зарегистрировано в 2008 году, успешно прошло клинические испытания, поразив своей эффективностью и врачей, и пациентов (см. материал «Российские медики начинают и выигрывают» в №39 за 2010 год). Логичным продолжением этой истории всем виделось налаживание производства препарата на территории России и начало его широкого применения. Для этого у «Онкофага» есть все условия: безупречная юридическая база для работы лаборатории, одобрение ведущих российских онкологов, мощная поддержка инициативы на самом высоком уровне, грамотная команда специалистов, готовых заниматься этой работой. Однако на данный момент лекарство к российским пациентам пока так и не пришло. Корреспонденту «АН» удалось поприсутствовать на съёмках фильма-расследования, который готовят по этому поводу американские и европейские журналисты.

Российский прорыв

Как мы уже упоминали, в России об «Онкофаге» впервые заговорили около четырёх лет назад. Заговорили, надо отметить, с восхищением и восторгом. Россия оказалась единственной из всех стран мира, где препарат, разработанный и производимый в США, был зарегистрирован в качестве лекарственного средства и разрешён к ввозу и применению. Учёные с мировыми именами назвали это событие громадным достижением. Регистрацию препарата в РФ приветствовали директор Европейской школы урологии Г. Ван Попел, профессор Питер Мулдерс (Нидердланды), главный уролог Минздравсоцразвития России Дмитрий Пушкарь, заместитель директора по науке Российского онкологического научного центра им. Блохина Михаил Личиницер и многие другие. Сенсационная новость обошла все мировые телеканалы. «Своих пациентов я буду возить на лечение в Россию!» – заявил на одной из пресс-конференций Давид Хаят, знаменитый французский онколог.

Для таких слов у именитого профессора были все основания. Компания «Виавиталис-групп», задумавшая привезти препарат в Россию, проделала масштабную работу для того, чтобы «Онкофаг» мог без проблем применяться на территории нашей страны. Отметим, что это было не так уж просто. Лечение таким препаратом относится к разряду так называемой персонифицированной медицины. Для изготовления лекарства используется часть опухоли самого пациента. Соответственно, биоматериал нужно взять у больного, вывезти в американскую лабораторию, привезти готовый препарат обратно. До этого опыта работы с подобными лекарственными средствами в России не было. Команда «Виавиталис-групп» с нуля выстроила соответствующий механизм: получила все необходимые разрешения в госорганах (Минпромторге, Минюсте, Минздравсоцразвития), наладила взаимодействие с таможенными службами, до тонкостей проработала все юридические нюансы. Схема полностью доказала свою жизнеспособность и легитимность как в ходе клинических испытаний, так и уже после их окончания, когда «Онкофагом» был успешно пролечен ряд пациентов. Кроме того, компания стала успешно готовить к запуску ещё один «противораковый» проект, который позволяет предотвратить не только рецидивы рака, но и свести к минимуму риск самого заболевания. И при этом необходимость внедрения таких разработок признают не только учёные, но и руководители российской сферы здравоохранения.

«Онкофаг» – уникальный продукт, – говорит один из руководителей системы здравоохранения в РФ, специалист высокого класса, пользующийся огромным авторитетом не только в РФ, но и в Европе и США. – Во всём мире таких препаратов зарегистрировано не более семи. Это лекарство будущего. И поэтому в данном направлении надо активно работать».

Через тернии – к звёздам

Вдохновлённые первым успехом, врачи и пациенты с нетерпением ждали следующего этапа, когда производство «Онкофага» начнётся в нашей стране. В этом направлении также шла активная работа специалистов «Виавиталиса». К этому моменту они, благодаря успеху первых случаев применения препарата, получили существенную поддержку в Минздравсоцразвития и – как ни неожиданно это прозвучит – в Комиссии по борьбе с коррупцией. Поддержка с этого «фронта», как выяснилось, тоже оказалась нелишней.

«Когда близок результат, возле хорошего дела появляются финансово заинтересованные структуры, которых волнуют не помощь больным и развитие технологий, а исключительно извлечение прибыли, – поясняет Ирина Ратманова, генеральный директор компании «Виавиталис-групп». – Нам, к сожалению, тоже пришлось с этим столкнуться».

Отметим, что в данный момент извлекать прибыль из работы с «Онкофагом» очень удобно. Сейчас препарат полностью «очищен» от всех юридических препятствий при производстве и применении в РФ. Иными словами, вся тяжёлая работа уже позади. Благодаря высокой востребованности доход от работы с препаратом не заставит себя ждать – равно как и рост акций компании-производителя. И поэтому некоторые партнёры «Виавиталиса», словно забыв обещание идти вместе до победного конца, сконцентрировались исключительно на финансовом успехе.

Нечестных возможностей для того, чтобы сделать прибыль определяющим фактором, сегодня предостаточно. Например, взяв на вооружение эту уникальную технологию, можно получить доступ к госбюджетной «копилке» РФ. Как? Да очень просто – отдав право производства препарата отечественным структурам, связанным с российскими государственными программами (в первую очередь со знаменитым «Сколково»).

Именно так и попытались поступить американские партнёры компании, приведшей «Онкофаг» в Россию. Они уже успели вместе с новоявленными российскими соратниками выступить по центральным телеканалам, проанонсировав свою «прорывную технологию». (Отметим, что на Западе за такие вещи можно загреметь в тюрьму на 25 лет по статье «мошенничество».) А между тем «прорывами» в том деле, которым они намерены заниматься, даже не пахнет. В лучшем случае будет построено небольшое предприятие, а не полноценная лаборатория, как предполагалось по договору с «Виавиталис-групп». Создавать эффективное лекарство (такое же, как сейчас возят из США) там будет попросту невозможно. Ни о каких «сверхтехнологиях» в этом случае и речи не идёт. Выходит, что некоторые заокеанские коллеги в очередной раз увидели в России третьесортный производственный полигон, где можно зарабатывать миллиарды долларов, наплевав при этом на все международные правовые механизмы. Добровольно работать с Россией по-честному зарубежные деятели не хотят. Между тем у «Виавиталис-групп» есть все юридические основания для того, чтобы доказать: работать с Россией возможно только на равных, и никак иначе. И они это, без сомнения, докажут. Жаль только, что пока приходится действовать только такими путями…

Те, кто сейчас пытается «менять коней на переправе», забыли о любопытной детали. Их попытки вести себя нечестно отдали в руки «Виавиталису» все основные козыри. Ведь именно у этой команды, как уже неоднократно говорилось, в руках все необходимые документы, а за плечами – колоссальная работа, проделанная безупречно с юридической точки зрения.

Опасность таится ещё и в том, что в погоне за прибылью может погибнуть сама уникальная технология, которую ценой колоссальных усилий удалось сделать российским достоянием. Для новейшей разработки, которая только-только вступила в жизнь, важен любой, даже самый мелкий нюанс в продвижении и производстве. Команда «Виавиталиса» знакома с ними досконально. А тем, для кого важны деньги, ничего не стоит про эти нюансы забыть или попросту их проигнорировать во имя роста прибыли. В итоге пойдёт прахом огромная работа (заметим, не ими проделанная!), рухнут надежды тысяч пациентов и врачей.

Эти утверждения не голословны. Сейчас тернистый путь «Онкофага» может повторить второй проект компании «Виавиталис-групп», нацеленный на профилактику рака. История повторяется полностью: найдена уникальная разработка, начато её продвижение в Россию, ценой колоссальных усилий этот путь пройден. Но, как только «запахло» прибылями, находятся те, кто готов забыть о высокой миссии и переключиться на безоглядное зарабатывание денег.

Команде «Виавиталиса» такой подход совершенно чужд. Их задача – не сделать сверхтехнологию «золотым тельцом», а открыть ей путь для дальнейшего развития: продолжать испытания, строить лаборатории мирового уровня. Эти люди как никто другой осознают, как опасно сейчас сосредоточиваться на «денежной» идее: если на ней зациклиться, продвижение в «научную» сторону может остановиться, а то и вовсе прекратиться. И именно поэтому сегодня рядом с «Виавиталис-групп» те, кто тоже это понимает и готов помогать по-настоящему – не на словах, а на деле.

«Наша задача – разбить стену равнодушия, – говорит Владимир Мамаев, руководитель Комиссии по борьбе с коррупцией. – Те, кто тормозит проекты, не понимают, что такая беда может произойти с их близкими. А есть и те, кто – прямо скажем! – «подмазывает» кого нужно, чтобы программа буксовала, так как на старых технологиях они зарабатывают миллиарды. А у команды, в которую я сейчас вхожу, задача – не зарабатывать, а лечить. И поэтому их нельзя не поддерживать. И не только нашей организации, но и всем, кто сейчас присутствует на политической арене!»

Завтра будет поздно

«Виавиталис-групп» намерена работать не только в Центральной России. В качестве производственной площадки, где будут создаваться препараты, команда «Виавиталис-групп» также выбрала Оренбургскую область. Это ещё раз подтверждает, что цель – не зарабатывать, а спасать человеческие жизни. В советское время на территории области, в Тоцком районе состоялись ранее засекреченные военные учения, в ходе которых использовалось ядерное оружие. Выброс радиации даром не прошёл. Сегодня регион занимает первое место в России по числу онкологических заболеваний – как среди взрослых, так и среди детей. Для сравнения: в России в 2011 году было зарегистрировано 364 случая онкологических заболеваний на 100 тысяч населения. В Оренбургской области этот показатель составил 419 случаев. Смертность от рака также чрезвычайно высока и имеет тенденцию к росту. Словом, производить передовые лекарства от рака именно здесь – мера разумная и, что самое главное, своевременная.

«Очень бы хотелось, чтобы эти препараты и разработки пришли именно к нам, – говорит Галина Слета, доверенное лицо компании «Виавиталис-групп» в Оренбурге. – Видеть, как от онкологических заболеваний умирают взрослые и в особенности дети, очень тяжело. А у нас в регионе таких пациентов становится всё больше и больше. Поэтому, по моему твёрдому убеждению, работу надо начинать срочно. Что называется, здесь и сейчас. Потому что завтра может быть поздно».