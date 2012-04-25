– Так, вот здесь за технику безопасности распишись, – бригадир, к которому я попал на школьную производственную практику (были когда-то и такие!), был суетлив и нервен, – т-а-а-к… Вот – плакатики изучи ещё на досуге… Расписался? Дуй на рабочее место – время пошло…

Собственно, примерно так могут вспомнить первый приход понятия «техника безопасности» в свою жизнь очень и очень многие. Ну плюс упомянутые увлекательные плакаты, подчас весьма забавно живописавшие все неприятности в случае невыполнения правил. От банальных «Не стой под стрелой!» и «Не работай под напряжением» до специфических «Невыключенный барабан – главный враг закладчика» и «Стропальщик, помни о грузе свысока!»

Сегодня безопасность работы на предприятиях – одна из главных забот руководящего менеджмента. Своеобразная преемственность поколений. Естественно, речь идёт в первую очередь об успешных, поступательно развивающихся и не экономящих на персонале.

Пивоваренное производство – не исключение. Так, например, накануне Всемирного дня безопасности пивоваренная компания «САН ИнБев» представила результаты внедрённых программ по охране труда. За последние шесть лет количество несчастных случаев на предприятиях сократилось в 14 раз. А российское подразделение компании «Анхойзер-Буш ИнБев» вообще является международным лидером в сфере промышленной безопасности среди всех заводов компании. Среди 9 пивоваренных и 6 солодовенных заводов компании в России, например, солодовенное производство в Перми работает без несчастных случаев уже семь лет, пивоваренный завод в Новочебоксарске – более шести лет, а Омский и Саранский филиалы – по пять лет.

– Количество несчастных случаев на графике – это не просто цифры. За каждой такой цифрой – здоровье наших сотрудников. Поэтому мы хотим видеть только одну цифру в подобных отчётах, и эта цифра 0! – комментирует вице-президент по производству и логистике в странах Центральной и Восточной Европы Родриго Фигейредо.

Менеджмент компании справедливо полагает – безопасность на рабочем месте начинается с безопасности… в личном быту.

– Самое дорогое, что есть у человека, – это здоровье. Поэтому мы обучаем наших сотрудников не только производственной безопасности, но и элементарным правилам безопасности в быту, а также за рулём», – говорит Андрей Губка, вице-президент по правовым вопросам и корпоративным отношениям в странах Центральной и Восточной Европы.

Пивовары говорят: «Безопасность – превыше всего!» и предпринимают всё необходимое, чтобы её обеспечить. Использование лучших мировых практик, международных стандартов и инвестиции – основа долгосрочной стратегии компании в сфере безопасности труда.