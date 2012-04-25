Праздник футбола

В Самарской области стартовал конкурс плакатов к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России. Конкурс вызвал большой интерес как среди дизайнеров-профессионалов, так и среди любителей. Их задача – оригинально и во всей красе показать Самару, являющуюся одним из фаворитов в борьбе за право принимать у себя игры ЧМ-2018.

Идея создания плакатов, раскрывающих роль городов – организаторов чемпионата мира по футболу, родилась во Франции в 1998 году. А спустя восемь лет ФИФА и оргкомитет ЧМ-2006 в Германии уже сами обратились к городам – хозяевам турнира с просьбой разработать собственный дизайн плакатов. В рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в официальную программу разработки плакатов внесены существенные изменения: впервые визуальные презентации российских городов-организаторов будут пущены в ход задолго до начала чемпионата – это произойдёт на церемонии объявления городов, которые будут принимать у себя игры мундиаля.

Серьёзный подход

Не только дизайнеры, но и вся Самарская область сейчас живёт футболом. Вопросами подготовки губернии к ЧМ-2018 занимаются первые лица региона. Так, на прошедшем в Москве круглом столе «Чемпионат мира по футболу – 2018: развиваем футбол, развиваем страну!» Самарскую область представлял лично губернатор Владимир Артяков.

Круглый стол провёл министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ Виталий Мутко. Эта встреча, прошедшая во Всероссийском выставочном центре в рамках международной выставки «Спорт’ 12», была организована для обсуждения региональных аспектов подготовки к чемпионату мира. Владимир Артяков рассказал руководителям российского спорта и представителям ФИФА о том, как именно губерния собирается принимать игры ЧМ, болельщиков и гостей. В первую очередь речь шла о ряде задач в части создания и обновления спортивной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Собравшиеся узнали, что в Самаре, что называется, с иголочки будет построен 45-тысячный стадион, отвечающий самым строгим требованиям ФИФА. Проектирование футбольной арены уже началось. При этом работы по планировке живописнейшей территории стрелки рек Волги и Самары ведутся в сотрудничестве с известной немецкой архитектурной компанией GMP Architekten, специализирующейся на строительстве спортивных арен по всему миру.

Самарская презентация показала, насколько серьёзно в области подошли к развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. А ведь именно эти объекты самым активным образом будут использоваться жителями региона и после проведения мундиаля. Прежде всего, запланированы масштабная реконструкция автомобильных дорог и строительство новых магистралей. Одна из них свяжет международный аэропорт «Курумоч» с новым стадионом. Другой вариант доставки гостей чемпионата к футбольной арене предполагает сооружение железнодорожной ветки от самарского вокзала.

Шанс для модернизации

Сейчас начинается реализация крупномасштабного проекта модернизации аэропорта «Курумоч». До конца 2016 года будут введены в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс, инженерные системы и коммуникации аэропорта. За счёт средств федерального бюджета предусматривается реконструкция взлётно-посадочных полос, перрона, объездной автодороги и других объектов инфраструктуры аэропорта. По завершении проекта аэропорт «Курумоч» станет крупнейшим хабом Поволжья.

Таким образом, Cамара предоставит иностранным участникам и гостям возможность удобно и быстро добраться от воздушных ворот региона до футбольной арены всего за 50 минут. Владимир Артяков особо отметил, что большую часть спортивных объектов, область планировала создать ещё до того, как Россия удостоилась чести принимать ЧМ-2018. В рамках областных целевых программ предусмотрены расходы и на строительство стадиона и сопутствующих объектов, и на дорожно-транспортную инфраструктуру. Однако объединение федеральных и региональных ресурсов позволит губернии на более качественном уровне и в короткие сроки реализовать масштабный проект. Модернизация коснётся всего комплекса городского хозяйства: появятся современные спортивные объекты, новая инфраструктура, сервисные службы, что повлечёт за собой создание новых рабочих мест.

Оценить возможности Самарской области смогут зарубежные ревизоры ФИФА, которые прибудут в губернию уже 21 июня. Они на месте ознакомятся с планами волжан и ходом реализации уже свёрстанных проектов. Специалисты относят Самару к фаворитам в борьбе за право проведения игр ЧМ. «Это большое счастье, если мундиаль будет проводиться у нас. В регион пойдут новые инвестиции, а с учетом масштаба вложений, возрастут и зарплаты обычных людей», – считает Владислав Зотов, генеральный директор ООО «ИК Восток-Инвест». Аналогичное мнение высказал и председатель совета директоров ГК «Усадьба» Олег Егоров: «Появился уникальный шанс модернизировать Самару. С помощью чемпионата мы сможем привлечь на эти цели большой объем инвестиций».

«Игры клуба «Крылья Советов» нередко собирают полный стадион в Самаре, для болельщиков здесь устраивают замечательные шоу, – подчеркнул Виталий Мутко. – Это настоящий праздник футбола, который должен продолжаться. Я желаю успеха «Крыльям Советов», Самаре и всему региону в целом».