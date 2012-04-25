Чиновники не поддаются селекции

В Якутии создаётся уникальное хранилище семян культурных и редких растений. По словам чиновников, оно станет одним из самых больших в мире и уступит разве что норвежской коллекции семян на Шпицбергене. Растения сохранят в вечной мерзлоте, где они смогут лежать тысячелетиями. Вопрос только в том, останутся ли через 10 лет в стране селекционеры, способные эту коллекцию пополнять.

Когда дело касается селекции, складывается впечатление, что у чиновников прогрессирует шизофрения. Правительство выделяет на семеноводство 1,7 млрд. руб. в год. Правда, кому и на что идут эти деньги – непонятно. По данным Минсельхоза, до трети семян в стране по-прежнему некондиционного качества. Вдобавок большая часть посевного материала – иностранная. В зависимости от культуры доля импорта достигает 40–90%.

Доходит до смешного: в России почти нет собственных семян сахарной свёклы. Их везут отовсюду, в том числе с братской Украины. Есть проблемы с пшеницей. Это в Казахстане закупают недавно выведенный российскими селекционерами сорт «Диамант», дающий до 80 центнеров с гектара. А в Калининграде – предпочитают сажать семенной материал, закупленный в Литве и Германии.

Как ни странно, иногда чиновники настаивают на закупках материала у иностранцев. К примеру, в прошлом году Минсельхоз с пафосом заключил соглашение с Голландией – местные фермеры не только снабдят аграриев из Ленобласти семенами, но и научат их выращивать картофель. Как будто в России эту культуру открыли пару лет назад, а не культивируют её два века.

Ладно бы чиновники всего лишь закупали семена за границей. Куда хуже, когда государство напрямую вредит селекционерам. В Петербурге с 2009 г. тянется конфликт из-за Павловской опытной станции Института растениеводства имени Вавилова. Селекционный полигон института, владеющего четвёртой в мире коллекцией семян, хотят застроить жильём. После чего уникальные образцы окажутся на близлежащих свалках. Не отстают власти других регионов. Как раз когда правительство объявило о строительстве хранилища семян в Якутии, в Свердловске разразился скандал. Местная администрация решила закрыть селекционную станцию Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. А землю отдать под застройку. Особый цинизм в том, что именно на этой станции хранится крупнейшая на Среднем Урале коллекция садовых растений.

Куда там селекционные станции! Чиновники едва не разрушили Российскую академию сельхознаук. Когда в 2010 г. президент Дм. Медведев узнал, что в РАСХН ведут только фундаментальные исследования (к числу которых относится научная селекция), он крайне изумился. «Чем же она занимается? Вопросами жизни во Вселенной?» – спросил об академии президент. И предложил реформировать якобы ненужную организацию. К счастью, затея застряла в правительственных согласованиях. Но, как показывает практика, в необходимость развития селекции чиновники так и не поверили.