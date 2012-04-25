Надежда для «руссобалтов»

При каждом новом обострении между Россией и прибалтийскими странами вспоминают о русскоязычном населении Эстонии, Латвии и Литвы. Москва утверждает, будто соотечественники подвергаются дискриминации: им не дают гражданство, запрещают родной язык и не принимают на госслужбу. Политики в Риге и Таллине в любом культурном центре видят «шпионов Кремля», а всех русских называют бандитами. Но обе позиции грешат однобокостью, а проблема «руссобалтов» через несколько лет перестанет существовать сама собой.

Предбанник Европы

На 2011 год в Латвии проживало 556 тыс. русских, в Эстонии – 342 тыс., в Литве – 174 тыс. человек. Итого более миллиона жителей, около половины которых не являются гражданами своих стран. Многие российские эксперты видят в этом «балтийский апартеид». На самом деле никто не мешает «негражданам» получить гражданство, но это невыгодно им самим.

Если человек проживает в Эстонии или Латвии не менее пяти лет, он может получить гражданство, сдав экзамен на знание языка, Конституции, истории и культуры страны. Сегодня сняты прежние ограничения для тех, кто родился за пределами республики, отменены и существовавшие ранее квоты. Молодые люди, появившиеся на свет после распада СССР, могут получить гражданство автоматически. Дети апатридов (так называемых неграждан) имеют право натурализоваться даже с российским аттестатом о среднем образовании. Тем не менее в 2011 году гражданство Латвии захотели принять чуть более 2 тыс. человек (в 2005 году таких было 19 тысяч).

– Гражданство получили все, кто его хотел, – говорит экономист Андрей Близнец. – Уезжать мало кто собирается. Виза в Россию гражданину Латвии обойдётся в 30 евро, апартиду – в 8. А это очень актуально для жителей, например, приграничного Даугавпилса, которые зарабатывают на ввозе из России спиртного и бензина, да ещё умудряясь продать очередь на границе за 100 евро не желающим стоять в ней по 8 часов. Но главные причины всё же нематериальные. Многие русские принципиально не хотят учить латышский язык – они рассержены на латышей: в 1991 году около половины русских проголосовали за суверенитет, никак не ожидая в итоге получить вместо паспорта фиолетовую корку с надписью «негражданин», в просторечии – «негр».

Язык как враг

Главный символ общественного раскола в Прибалтике – русский язык. Власти республик категорически не хотят давать ему статус второго государственного. Хотя в Латвии, например, русские составляют около 28% населения. «Руссобалты» кивают на соседнюю Финляндию: мол, посмотрите, шведский язык там признан, хотя шведов всего 9%. Латыши тоже кивают на финнов: мол, русская диаспора в Финляндии достигла 100 тыс. человек, но никто не претендует на признание языка государственным.

Власти прибалтийских республик озабочены созданием на деньги Москвы русских партий и культурных центров. Глава латвийской полиции Янис Рейникс назвал консолидацию русскоговорящих жителей опасной для безопасности страны. За любой акцией русских – вроде раздачи георгиевских ленточек на День Победы – следует очередной скандал с «агентами Кремля». По сообщениям латышских СМИ, 90% членов преступных группировок страны – русские (Харитонов, Райгородский и т.д.). Им вторит эстонская пресса: в небольшие города с преобладанием «руссобалтов» опасно заходить. В Прибалтике обосновались несколько воров в законе и филиалы солнцевских и уралмашевских. А самые богатые олигархи во всех трёх республиках тоже русские: Виктор Красовицкий, Леонид Эстеркин, Валерий и Татьяна Каргины – в Латвии, Виктор Успаских, Юрий Борисов, Владимир Романов – в Литве, Анатолий Канаев, Сергей Глинка, Максим Ликсутов – в Эстонии.

Русскоязычные СМИ тиражируют часть правды, удобной им. Литовская мафия наводит ужас по всей Европе, а её лидер Генрикас Дауктарас раскручен в прессе как народный герой. Русские в Латвии живут на 6 лет меньше латышей, среди них в 2 раза выше безработица. 96% русских в Эстонии отрицательно относятся к закону о гражданстве, 85% считают, что в стране должно быть два государственных языка, 56% ощущают дискриминацию по национальному признаку.

По словам директора центра по правам человека Таллинской школы права Евгения Цыбуленко, в Европейском суде по правам человека нет ни одного дела о дискриминации в Эстонии на институционном уровне. Есть взаимная ксенофобия в быту, которой трудно избежать: 20% людей в любой стране мира являются ксенофобами в большей или меньшей степени.

– Самый показательный факт о сегодняшней Прибалтике: число национально-смешанных браков русской и эстонской молодёжи – всего 11%, – говорит правозащитник Борис Александров. – Такие же цифры были в советские времена, когда русских считали оккупантами. Население страны живёт в двух параллельных мирах: есть фирмы для русских, есть для латышей. Ничего особо страшного в этом нет, потому что нет и вспышек насилия, как например, в Нагорном Карабахе или Молдове. Прибалты по-прежнему боятся культурной экспансии с востока, создают претенциозные законы в отношении апартидов, а у русских в ответ включается имперское сознание. Но эта проблема уйдёт сама собой в течение 20 лет. Массового исхода русских в Россию, конечно, не произойдёт. А молодёжь уже прекрасно понимает прибалтийские языки и встроена в местную культуру, сохраняя при этом свою.

Упростить или усугубить проблему сможет введение гражданства Евросоюза в ближайшие годы. Русские в странах Балтии надеются, что все «неграждане» получат европаспорта автоматически. Но некоторые прибалтийские политики считают: апартиды, наоборот, станут иностранцами в полном смысле этого слова.