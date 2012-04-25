Оборонку атакуют «Чужие»

Нижегородский машиностроительный завод – ведущее в стране производство средств противовоздушной обороны – разрушают под видом модернизации. Такова воля руководства концерна ПВО «Алмаз Антей», в состав которого входит предприятие. Последние надежды на спасение завода связаны с новым куратором оборонной промышленности – вице-премьером Дмитрием Рогозиным. От неравнодушной общественности ему уже переданы соответствующие материалы. Все ждут реакции.

Дмитрий Рогозин, напомним, стал вице-премьером в конце прошлого года. Работая по 14 часов в сутки, он последовательно наводит порядок в оборонке. Не так давно ему официально, перед камерами, рассказывали в концерне «Алмаз Антей» о так называемой модернизации ПВО. И даже показывали макетики новых заводов. Потёмкинские деревни, как говорится, отдыхают. На самом деле производство гибнет на наших глазах.

Нижегородский завод специализируется на трёх направлениях: артиллерия, корпуса атомных реакторов подводных лодок и, наконец, самое большое направление – средства ПВО. В частности, пусковые установки для систем С-300 и С-400.

«Мощности нового завода, который создают на месте старого, – 50 пусковых установок в год. Сколько произвели в прошлом году – никто не скажет. Но были времена, когда мы выпускали 144 установки. То есть в результате модернизации производительность сократится втрое», – рассказывает Владимир Бычков, главный техник Нижегородского машиностроительного завода.

Более того, совсем неясно, кто будет производить. «Средняя зарплата по заводу в прошлом году составила 12,5 тысячи. Но, даже несмотря на столь низкую зарплату, люди знали свою работу и охотно её выполняли. Теперь же созданы все условия для того, чтобы сотрудники покинули свои рабочие места, – продолжает В. Бычков. – Ушли все основные специалисты. Вместо них набраны люди случайные, не имеющие никакого отношения к зениткам, к ракетостроению. Не специалисты совсем. Люди пришли с автозавода по производству «Волг». Сколько лет потребуется им, чтобы войти в курс дела? Впрочем, они и не собираются в него входить. Они чувствуют себя временными работниками и настроены продержаться хотя бы год или полгода. За это время руководство концерна как раз успеет распилить деньги – под видом стройки распилы осуществляются гораздо проще. На должность генерального директора Нижегородского завода назначен Василий Шупранов – он пришёл с Арзамаса, где руководил заводом по строительству бронетранспортёров. Зенитные установки и бронетехника – это что, схожие сферы? Нет, это день и ночь. Точно так же отличаются друг от друга зубной врач и гинеколог».

За последние 10 лет на заводе сменилось семь директоров. Всё это люди, которых рекомендовал «Алмаз Антей» – головная организация. «Такую схему в своё время озвучил Березовский: неважно, какая форма собственности, – важно, чтобы руководили наши люди. Березовский не успел влезть в оборонную промышленность, но его схемы туда перекочевали, – комментирует депутат Госдумы Алексей Митрофанов. – Схемы заключаются в том, что назначается свой управленец, откачиваются финансовые ресурсы. Весь коллектив сажают на голодный паёк. А свои ребята – финансовые директора – получают большую зарплату и вежливо говорят рабочим, чтобы не беспокоили. Абсолютно понятно, что люди, выросшие на заводе, разнести его в клочья не могут. К ним придут старые друзья и спросят: что ты делаешь? Поэтому нужно убрать старый коллектив. Для этого и заводят специальных руководителей, которые живут в изолированных местах, с охраной, чтобы к ним никто не мог подойти. Они не общаются с коллективом. В некоторых местах доходит до того, что вводится общение строго по электронной почте».

«Финансовое состояние у завода плачевное, он весь в кредитах. При той системе, которая построена, кредит отработать невозможно, – рассказывает инженер Владимир Золотарев. – То, что происходит сейчас, очень похоже на освоение средств. Цеха ломают, людей выгоняют. Выгоняют незаменимых – тех, кого завод с трудом удерживал даже в лихие 90-е. Очищают площадку под строительство нового завода. Модернизация – это замена оборудования, а не уничтожение цехов».

Действительно, настоящая модернизация происходит не так. Пока один цех обновляется, люди идут работать в другой цех. Таким образом, коллектив сохраняется. Но в данном случае цель руководства другая – поскорее освоить средства, выделенные на строительство нового завода. А значит, уничтожить все цеха и всё оборудование, находящееся в пятне застройки. Нельзя объяснить происходящее как-то иначе.

Александр Серов, почётный машиностроитель России, отдал металлургии 28 лет жизни. «Сегодня металлургии нет, нет цехов, – говорит он. – Придя на этот завод, я думал, что невозможно остановить такое производство. Оказалось, можно. Остановили мартеновские печи, которые даже в войну не останавливали ни на секунду. А ведь если печь останавливается, то её уже не запустить. Потом остановили литейки. Это невосполнимый убыток для завода. Миллионы долларов. Если нет мартеновского производства на заводе, то как строить металлические изделия – противовоздушные установки? Сейчас уже и кузнечный цех начали рушить. Мне так стыдно! Отцы и деды строили, а я в какое-то ущербное время живу. Доработался до того, что ничего не осталось. На 70-летие завода мы пригласили старых работников. Зашёл один и говорит мне: «Ты до чего довёл цех?!» Я не стал говорить, что во всём виновато руководство концерна. Наверное, в чём-то есть и моя вина».

К сожалению, руководству головной организации такая совестливость незнакома. Все десять лет концерном руководит Владислав Меньшиков. Его подмосковный дачный дом поражает – минимум 5 млн. долларов. Притом, что Меньшиков – госслужащий, он не провёл в бизнесе ни дня. Его супруга, дети – тоже не бизнесмены. И завершающий штрих к портрету: раньше на месте его дачи был детский лагерь. Как земля поменяла назначение и перешла под дачу Меньшикова? Это такое же чудо, как и его состояние.

Напоследок – выдержка из заключения генпрокурора Юрия Чайки о концерне: «Запланированные работы по реконструкции и техническому перевооружению не проведены. Новые системы ближней навигации и радиолокаторы не поставлены. Диспетчерские пункты не построены. Указанное явилось следствием недобросовестных действий концерна ПВО. На более чем половину проектов получено отрицательное заключение ФГУ Главэкспертизы. Зачастую оборудование реализуется концерном по завышенным ценам».

Напомним: «Алмаз Антей» – это вся ПВО страны.