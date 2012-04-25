Правда про лотерейные миллиарды

Десятилетия напролёт российский лотерейный бизнес напоминал чёрный ящик. Информации изнутри почти не было, зато вокруг ходило немало слухов и страшилок. Все понимали – деятельность прибыльная. Но сколько, кому и чего перепадает от лотерей – знали немногие. Больше всего изумляла позиция государства, безропотно отдавшего лотерейный бизнес в частные руки. Постепенно ситуация изменилась. В 2006 г. появилось «Гослото», сборы от которого идут на программу «Развитие физкультуры и спорта». Год назад заработало обновлённое «Спортлото», цель которого – финансовая поддержка будущей Олимпиады в Сочи.

Какие процессы бурлят на лотерейном рынке? Почему розыгрышей сотни, а настоящей государственной национальной лотереи, по образцу советского «Спортлото», – не было и нет? Будут ли когда-нибудь лотерейные выигрыши такими же огромными, как за рубежом, а так же как играть в зарубежные лотереи? Об этом – разговор Константина Гурдина с генеральным директором «Спортлото» Сергеем Леонидовичем КОРОВИНЫМ.

Игра на миллиард

– Самый интригующий вопрос: сколько денег вращается на российском лотерейном рынке? Эксперты дают очень разные оценки: от десятков до сотен миллиардов рублей. Какую сумму на самом деле население РФ тратит на лотерейные билеты?

– Эти данные не секрет. Тем более с нынешнего года действует новый закон о раскрытии информации. Все лотереи должны публиковать свои годовые отчёты. Мы не скрываем: в 2011 году продажи всех 12 лотерей «Спортлото» составили 1,2 миллиарда рублей.

Что касается всего российского лотерейного рынка. Тут есть только приблизительные оценки. Потому что реальной статистики нет, особенно по бестиражным (моментальным) лотереям. В целом речь идёт о годовом обороте в 9–12 миллиардов рублей.

– Кто делит эти миллиарды?

– Разрешениями на проведение лотерей в России владеют более 200 компаний. Но две трети (65%) лотерейного рынка занимают четыре крупнейших игрока. На первом месте «Гослото», у которого 25%. «Русскому лото» принадлежит 19%. У компании «Интерлот», организатора лотереи «Золотой ключ», – 12%. Наша доля – 10%. Что касается будущего. В планах «Спортлото» – занять 75% рынка.

– «Гослото» и «Спортлото» – государственные лотереи. «Русское лото» и «Золотой ключ» – частные. РФ в этом плане уникальна. В мире обычно не бывает такой «многоукладности» лотерейного бизнеса. Как правило, розыгрыши – монополия государства, сборы идут на поддержку спорта, благотворительность и т.д.

– В действительности в мире очень много форм организации лотерей. В каждой стране свои особенности. Например, лотерейные розыгрыши в США проводят частные компании, которые выиграли государственный конкурс. При этом у каждого штата своя лотерея, так как федеральные лотереи в США запрещены. Они, конечно, проводят розыгрыши каждый в своём штате, но джекпот, то есть суперприз, штаты объединяют. Иными словами, создают подобие федеральной лотереи с огромными призами. Что интересно, большие по населению штаты объединяются в один лотерейный блок, маленькие – в другой. Иначе было бы несправедливо: маленьким штатам очень выгодно приобщиться к огромным лотерейным джекпотам, накопленным игроками больших штатов. И важно отметить, что не во всех штатах Америки лотереи разрешены. Например, на Аляске лотерей нет.

– Бывает ли, что государство проводит лотереи само, без помощи частных подрядчиков?

– В Европе лотереи, как правило, государственные. В Северной Европе – странах Скандинавии и в Германии государство управляет лотереями самостоятельно. То же – во всей Восточной Европе, за исключением Литвы.

В других странах – государство владеет единственной лотерейной лицензией, но организатора выбирает на открытом конкурсе. Например, знаменитую государственную «Национальную лотерею Великобритании» организует частная компания «Камелот», получившая лицензию на 15 лет. Это очень известная в мире фирма. Кстати, она не британская, принадлежит «Пенсионному фонду учителей Онтарио». Доход от "Национальной лотереи" делится так. 50% сборов – призовой фонд, 27% – отчисление в Олимпийский фонд, 12% – государственный налог, 5% – комиссия продавцов билетов, 2% – обслуживание системы и связи, 3% – операционные расходы. Прибыль организатора лотереи – всего 1%!

Рецепт азарта

– Считается – некоторые страны азартнее остальных. Иногда лотереи превращаются в явления национальных масштабов и приносят госбюджету огромные прибыли.

– Например, Турция. Несколько неожиданно для мусульманской страны, но у них одна из самых успешных лотерей, называется «Милипьянга». В Италии население необычайно азартно. Особая тема – Испания. Там сверхпопулярна государственная рождественская лотерея «Эль Гордо». Она считается одной из самых успешных в мире. Что удивительно, это обычная, классическая лотерея. Как в XIX веке! Участник покупает большой лист с цифрами. Причём лист стоит безумных денег, кажется – 100 евро.

Его можно покупать по частям, дробить. Но раз в году, на Рождество, у испанцев принято покупать лист целиком, дарить друзьям или семье. Розыгрыши этой лотереи – масштабное телевизионное шоу, они сопровождаются рождественскими песнопениями и т.д. Их смотрит вся страна, это общий праздник. Интересно, что успех «Эль Гордо» испанцы пытались повторить во многих странах. Нигде не получилось.

– Значит, единого рецепта нет? В каждой стране лотереи – неповторимые? России надо искать свой уникальный «лотерейный путь»?

– Всё-таки есть определённые правила. Если их соблюдать, у нас получится так же или даже лучше. Сегодня сложность российского лотерейного рынка в другом. Здесь не пытаются применить правила и образцы, доказавшие свою правоту! Не устаю это повторять. Надеюсь, в итоге, как результат нашей или чьей-то ещё деятельности в РФ наконец будет выстроена крепкая национальная лотерея.

– Почему до сих пор не сделали?

– Лотереям жутко нужна стабильность, а её очень долго не было. Какие бы правила ни были, мы будем соблюдать любые. Главное, чтобы они не менялись. Потому что наша деятельность выстраивается годами, требует огромных вложений, и нам нужны надёжные ориентиры. Другая проблема лотерейного бизнеса – это огромное количество тонкостей и подводных камней. Поверьте моему опыту – я в этом деле с 1994 года – простым он выглядит только со стороны. На деле организовать лотерею очень сложно.

Джекпот на всю жизнь

– Как может прогореть лотерея, если она работает по принципу: 100 рублей собрали, 50 рублей (по закону «О лотереях») вернули в виде выигрышей, остальное – налоги и прибыль?

– Лотерея не гарантирует прибыль организаторам. Предположим: мы выпустили 1 миллион билетов, в одном – приз 10 миллионов рублей! Никто не знает, где он. А если в первой же купленной пачке? Тогда остальные билеты никто не возьмёт! Поэтому на Западе лотереи порой разоряются (хотя в России такого не было).

Если бы всё было легко, результат был бы не 50–80 рублей лотерейных сборов с человека в год, как в нашей стране. А хотя бы 30 евро, как в Эстонии. Или 70 долларов, как в Чехии. Финские показатели меня всегда расстраивали! В 2011 году в этой стране набралось 1,8 миллиарда евро лотерейных трат на 5,4 миллиона населения. Это более 330 евро на человека в год.

– Но там и ставки – не чета нашим. Самый большой джекпот в истории – 656 миллионов долларов, выигранные 30 марта 2012 года в североамериканскую лотерею «Мегамиллионы». Крупнейший джекпот в Европе – 185 миллионов евро, доставшиеся 12 июля 2011 года победителю лотереи «Евромиллионы». В РФ призы гораздо скромнее. Какой максимально возможный выигрыш у «Спортлото»?

– Огромные призы кружат головы, но всегда есть хитрости. Во-первых, на Западе после уплаты налогов от 100 миллионов победителю остаётся треть. Во-вторых, выигрыши часто выплачиваются не сразу, а долями на протяжении 20–30 лет.

В-третьих, в США играет вся страна. Между тем там 313,4 миллиона населения. Значит, шанс на выигрыш очень невысок. Гораздо ниже, чем в РФ, где население – 143 миллиона, при этом играют только

6–7%! Подсчитано: шанс, что в участника «Мегамиллионов» или «Евромиллионов» случайно ударит молния, – намного больше, чем его шанс выиграть джекпот.

В моментальной лотерее «Спортлото», максимально возможный выигрыш – 10 миллионов рублей. Но! В тиражной лотерее «6 из 49» – призовой фонд зависит от того, какова была выручка. То есть чем больше участников – тем больше джекпот. Кроме того, поскольку ни в каждом розыгрыше выигрывают суперприз, он будет накапливаться. Когда мы вернём былую популярность игры «6 из 49» и в ней будет участвовать значительная часть населения, главный приз тоже вырастет. Надеюсь, что уже скоро мы сможем говорить о размере джекпота примерно в 100 млн. рублей.

– Сумма привлекательная. Но доверие к лотереям в народе подпорчено в 1990-е годы, когда на этой поляне творилось невообразимое. Многие знают: теоретически у организаторов масса возможностей что-то подкрутить. Как в автоматах «однорукие бандиты». В них, как известно, владелец казино может по своему желанию установить разную вероятность выигрыша.

– Даже с «однорукими бандитами» всё не так просто! Предположим, в зале рядом стоят два одинаковых автомата. Один – с вероятностью выигрыша 93%, второй – 92%. С точки зрения математики, чтобы узнать, какая в каком установлена вероятность, нужно через каждый автомат пропустить несколько миллионов жетонов.

Это почти невозможно. По всем правилам, человек не должен замечать разницу в 1% вероятности. Тем не менее практика показывает обратное. Если в зале стоит один автомат с вероятностью выигрыша 93%, второй – 92%, то не сразу, но со временем, все будут играть на том, где 93%. Люди чувствуют это на каком-то подсознательном уровне!

Что касается честности лотерей. Важно правильно выстроить процедуры. По крайней мере за наши – уверен. Что самое главное для участника? Чтобы он понимал: его билет, до того как он его вскрыл (или до того как прошёл розыгрыш), имеет точно такой же шанс выиграть главный приз, как билеты всех остальных участников. Ни у кого нет преимущества. Второе – человек должен быть уверен: если он выиграл, приз будет выплачен.

– «Спортлото» создано для поддержки Олимпиады. Можете ли вы помогать ей адресно? Так, чтобы потом сказать: вот этот ледовый дворец и эта арена построены на сборы с наших лотерей?

– Нет. Деньги перечисляются в Оргкомитет. Мы не можем и не должны решать, на что пойдут сборы. И это правильно, иначе возникает конфликт интересов. Представьте: если бы в моей власти было чётко сказать: «вот это – на Имеретинскую долину, а это – на трамплин», что бы тогда началось! Точно по такому же принципу работало и советское «Спортлото», за счёт перечисленных средств которого было профинансировано строительство спортивных объектов Олимпиады в 1980 году.

– Какую сумму «Спортлото» принесёт государству?

– У нас – два бенефициара. Первый – бюджет Российской Федерации. В него в прошлом году мы перечислили 170 миллионов рублей. Второй – оргкомитет Сочи-2014. Туда мы направили около 300 миллионов. Целевой план: за счёт наших двенадцати лотерей бюджет РФ и оргкомитет Олимпиады получат в общей сложности 2,5 миллиарда рублей. До начала Олимпиады нам надо заплатить 2 миллиарда, оставшуюся сумму – до конца 2016 года. То есть – пока действует наше разрешение на проведение лотерей.