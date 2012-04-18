Внимание, конкурс!
№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », автор рубрики Лариса Максимова ]
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗЕБРА Е» И «АН» РЕКОМЕНДУЮТ
Мы продолжаем печатать лучшие высказывания деток наших читателей, присланные на конкурс «Говорилки».
Елена Шишигина, Пермь
Олечке 3 года. Оле часто напоминают о том, что необходимо говорить «спасибо», «пожалуйста». Сидим всей семьёй за столом. Бабушка наливает сок, подаёт Оле и спрашивает: «Что, Олечка, нужно сказать?»
Оля выпивает весь сок и отвечает: «Налей ещё!»
Собираемся ехать к родителям в Соликамск. Уже пора выходить, мы одеваемся. Я говорю дочери: «Сходи на дорожку в туалет».
Оля отвечает «ладно», при этом продолжает надевать комбинезон.
Я её переспрашиваю: «Ты в туалет почему не идёшь?»
Оля мне тут же объясняет: «Ты же сама сказала «сходи на дорожку», вот мы поедем, по дороге остановимся, и я схожу на эту дорожку».
Оле 5 лет. Пришли утром в детский сад. Читаю меню, где написано, что на обед будет суп из морепродуктов. Меня это очень удивило, ну, думаю, как в японских ресторанах. Целый день гадаю, какие морепродукты может закупить детский сад.
Вечером спрашиваю у дочери: «Оля, сегодня вам давали на обед суп из морепродуктов, из чего был суп? Можешь объяснить?»
«Конечно, могу, – отвечает Оля, – суп из морепродуктов – это такой суп, в котором просто очень много продуктов, то есть море продуктов».
Белова Надежда Александровна, Кемеровская область
Ваня, 6 лет. На даче собирали черёмуху. Ваня увидел маленького паучка.
– Бабуль, а я ещё со своего детства помню таких паучков.
Я спрашиваю:
– Ванюша, а сейчас у тебя что? Было – детство, а теперь?
– А теперь у меня средство.
– А почему средство? – удивляюсь я.
Он так серьёзно отвечает:
– Тогда я был маленький, а сейчас я средний, и поэтому «средство». А вот когда я вырасту, то у меня будет болшенство, я тогда же буду большой.
Ждём от вас новых историй!
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