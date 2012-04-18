Соус мясной с клецками

Готовя мясо, молдаване почти всегда добавляют в него помидоры или томатный сок. Говорят, что благодаря этому оно получается особенно нежным и сочным. А что говорить, если можно попробовать!

Мясо нарезать поперёк волокон соломкой, обжарить до румяной корочки. Добавить нарезанный лук, томат. Тушить 15 минут на небольшом огне. Залить горячей водой и потомить ещё 20 минут. Для клёцек: взбить яйца, смешать с манкой и сливочным маслом, посолить, растереть до однородной массы.

Ложкой, смоченной в воде, брать небольшое количество теста и добавлять к мясу. Тушить всё вместе ещё 20 минут, при необходимости добавляя воды. В конце блюдо посолить и поперчить.