Соус мясной с клецками
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 15(307) от 19.04.2012 [ «Аргументы Недели » ]
Готовя мясо, молдаване почти всегда добавляют в него помидоры или томатный сок. Говорят, что благодаря этому оно получается особенно нежным и сочным. А что говорить, если можно попробовать!
Мясо нарезать поперёк волокон соломкой, обжарить до румяной корочки. Добавить нарезанный лук, томат. Тушить 15 минут на небольшом огне. Залить горячей водой и потомить ещё 20 минут. Для клёцек: взбить яйца, смешать с манкой и сливочным маслом, посолить, растереть до однородной массы.
Ложкой, смоченной в воде, брать небольшое количество теста и добавлять к мясу. Тушить всё вместе ещё 20 минут, при необходимости добавляя воды. В конце блюдо посолить и поперчить.
Нужно: 4 луковицы, 350 г свинины, 4 ложки растительного масла, 2–3 ложки томатной пасты, соль, красный молотый перец.
Для клёцек: 300 г манной крупы, 4 яйца, 4 столовые ложки размягчённого сливочного масла.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес