Оставь болезнь с носом

Сталкиваясь с болезнями, человек всегда старался не только поскорее избавиться от них, но и предо­твратить появление недугов в будущем. Нынче, весенней порой, тоже все говорят о профилактике: пользе витаминов, необходимости есть больше овощей и фруктов, занятиях спортом, прогулках на свежем воздухе. Раньше к весне витаминных запасов в деревнях оставалось немного, а спортом и так все занимались – то корову подоить нужно, то сена ей принести, то снег во дворе убрать, то за дровами в лес съездить. Потому и профилактические меры были иными.

Карелы возникновение заболеваний объясняли неправильным поведением человека. Например, прогневал крестьянин хозяина природной стихии, дома или хлева – недалеко до беды.

Считалось, что болезнь – это невидимое существо. Называли его нос (в смысле остриё, конец чего-либо) и в зависимости от болезней различали лесной нос, нос калмы (смерти, могилы), нос ветра, нос огня и т.д.

– Например, человек в лесу громко кричал, ругался с кем-нибудь или пел, – поясняет сотрудник сектора фольклора и литературы Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Людмила Иванова. – Карелы подобное поведение считали недопустимым. Даже думать о плохом в лесу нельзя было! В народном представлении за мысли тоже могли покарать. Ведь вначале появляется мысль, потом слово, дело. Зачем доводить до крайностей? Потому в любом деле старались следовать давно установленным правилам. Особенно это касалось обрядов, связанных с загробным миром. Могильный нос (нос калмы) вообще считался одним из самых опасных. Говорили, что он приносит нервные заболевания и недуги, которые «помогают» быстро покинуть этот мир. Потому, провожая родственника в последний путь, считалось особенно важным выполнить все необходимые обряды.

В качестве лечения от самых разных носов использовали, как сейчас бы сказали, плацебо. Если человек заболевал, готовили угощение и приглашали болезнь в гости. Прямо так и говорили: Приходи, мол, к нам Оспа Иванович, мы тебя накормим. Потом, угостив, Иваныча выпроваживали. Считали, что такой обряд непременно поможет человеку поправиться. И поскольку люди в него верили, многие из них действительно выздоравливали.

Вот и выходит, что старинный карельский народный способ профилактики заболеваний можно сформулировать так: не хочешь болеть – живи достойно, следи за своими мыслями, не говоря уже о поступках. А помогал ли он, кто ж теперь знает? Только поговаривают, что народ раньше здоровее был, болел не в пример меньше, чем сейчас.