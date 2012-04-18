Дорого яичко

По церковным канонам праздник Светлой Пасхи отмечается 40 дней. А главный пасхальный символ – крашеные яйца – наши предки дарили друг другу аж до самой Троицы!

Крашенки, шкрабанки, крапанки, писанка, травленки… Всё это они – пасхальные яички. Народные мастерицы превратили утилитарное ремесло в настоящее искусство. Вплоть до революции в каждой губернии и волости нашей страны были в особом почёте разные методы росписи яиц. В советский период традиции, связанные с христианскими праздниками, увы, почти забылись. Но даже тогда самый «универсальный» способ – крашение в один тон с помощью луковой шелухи – знала любая хорошая хозяйка. С возрождением в стране православия ожил и интерес к обрядовой кулинарии.

Красные – значит красивые!

Любой, кто пришёл в церковь в Страстную субботу, созерцает потрясающе красивые пасхальные корзины прихожан. Румяные куличи, воздушные пасхи и, конечно, нарядные, переливающиеся всеми красками радуги яйца. Правда, преобладают в «пасхальном наборе» яички однотонные, что неудивительно: святить, а потом употреблять в пищу принято именно крашенки.

– Это наиболее распространённые и по сей день пасхальные яйца, – подтверждает тенденцию ведущий научный сотрудник отдела современного фольклора Государственного республиканского центра русского фольклора Светлана Просина, – их отваривают вкрутую и красят в один тон с помощью природных красителей. Чаще всего как напоминание о крови Христа – в красный цвет. В таком виде они к нам пришли от древних греков. Этот вид декора наиболее широко был распространён на всей территории России. И именно с крашенками производилось большинство пасхальных манипуляций. Ими разговлялись, христосовались (дарили в качестве подарков друзьям и родственникам во время поздравления с Пасхой. – Прим. ред.), играли.

Готовили крашенки на Руси в Великий четверг или в Страстную субботу (в некоторых регионах она называлась красильной).

Поэтому в некоторых регионах она называлась красильной субботой. А вот более сложные, расписные, виды яиц изготавливать начали значительно раньше: искусство требует не только жертв, но и времени. В наши дни традиции возрождаются. Зимой-весной мастер-классы по росписи проходят во многих художественных школах и студиях.

От простого к сложному

В южных российских губерниях почитались расписные яички. Для их изготовления нужны специальные инструменты и определённая сноровка. Самая простая техника – шкрабанка. В этом случае яйцо окрашивается тёмной анилиновой краской в один тон, а затем на нём чем-нибудь острым «вышкрабывается» орнамент. Но большинство видов росписи предполагают использование расплавленного воска и кистки (специального инструмента, представляющего собой расщеплённую палочку с закреплённой на конце миниатюрной воронкой, в которую заливается воск. – Прим. ред.).

Так как окрашенные анилиновыми красителями продукты в пищу непригодны, содержимое скорлупы чаще всего выдувают, правда, в большинстве случаев уже после окончания работы: тяжёленькое яичко расписывать сподручнее.

Все технологии росписи яиц схожи. На скорлупу наносятся воском элементы, которые должны остаться белыми, – яичко опускается в жёлтую краску, затем – делается эскиз будущих жёлтых деталей, – яичко погружается в краску красную и т.д. Окрашивание идёт последовательно – от светлых тонов к тёмным. Количество цветов ограничивается лишь желанием автора. Очень важно правильно «сплавить» воск с готового изделия:

– Надо взять мягкую тряпочку, например, остатки ситцевого постельного белья, – делится секретом Светлана Просина, – завернуть в лоскуток яичко, поднести его к огню свечи. Слишком близко к пламени нельзя – рисунок может почернеть. Держать заготовку нужно горизонтально, чтобы воск стекал вниз. В это время другой такой же тряпочкой аккуратно вытирать остатки. Этот процесс недаром называется рождением яйца: до этого яичко абсолютно некрасивое, всё в воске, заляпанное. А тут происходит волшебство – проступает многоцветный рисунок!

Таким образом, можно изготовить крапанки (с разноцветными пятнышками произвольных формы и расположения) и писанки (со сложными, искусно «выписанными» узорами).

После окончания росписи, чтобы добавить блеска, яичко натирают растительным маслом.

Опытным мастерицам подвластна ещё одна техника – травление. Чтобы сделать травленку, на скорлупе гусиного или другого толстостенного яйца плотным слоем воска закрашиваются элементы, которые задумано сделать выступающими. Затем заготовка опускается в уксус. Через несколько минут из раствора вынимается ажурное, будто кружевное изделие.

Кстати, орнамент на писанках и травленках – не случайный набор элементов, а зашифрованное послание конкретному адресату. Например, чтобы приблизить долгожданное рождение наследника, бездетным женщинам в старину дарили яички с растительным рисунком.