Этноновости от 19 апреля

Алтайский край

В Барнауле в Алтайской краевой детской библиотеке прошел День белорусской культуры «Народ – песняр, народ – поэт». В нем участвовали представители краевой общественной организации «Белорусское землячество на Алтае» и учащиеся младших классов барнаульских школ. Ребятам рассказывали о Белоруссии, знакомили с национальными традициями белорусского народа, загадывали загадки и пели народные песни. Закончился день показом мультфильма по мотивам белорусской народной сказки.

Республика Саха (Якутия)

Национальное книжное издательство «Бичик» выпустило якутский героический эпос Олонхо в электронном виде. Книгу составила якутская писательница Сардана Онуфриева-Амгинская. Олонхо – общее название героического эпоса якутов, состоящего из множества больших сказаний. Средний размер их 10–15 тыс. стихотворных строк. Крупные олонхо доходят до 20 тыс. стихотворных строк. В ноябре 2005 г. якутский эпос был признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества.

Республика Карелия

Гильдия мастеров Республики Карелия в честь своего пятнадцатилетия проводит выставку изделий народных промыслов – «ФормSound». Она открылась в городском выставочном зале Петрозаводска. В экспозиции представлены работы из дерева, бересты и войлока, а также вышивка, национальные костюмы и традиционные куклы. В выставке принимают участие мастера из Республик Карелия и Коми, Мурманска, Новгорода и Санкт-Петербурга. У гостей «ФормSound» есть возможность посетить мастер-классы по народным промыслам.

ХМАО – Югра

Первый окружной фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья» пройдёт с 17 по 18 мая в городе Лянтор Сургутского района. Фольклорные коллективы и отдельные исполнители со всей Югры продемонстрируют национальные костюмы, песни и танцы своих народов. Гости и участники фестиваля смогут посетить выставку декоративно-прикладного искусства и отведать блюда национальной кухни.