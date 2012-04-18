Свет клином на генерале Сафарове
Бывший министр МВД Татарстана знает, что лишился должности не из-за пыток в «Дальнем»
№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », Артемий КУТЛУЕВ ]
Из докладов казанского правозащитного центра следует, что в отделениях милиции Татарстана, как собственно и во всей остальной России, пытали всегда. Особенно много сообщений о пытках приходило в 2009–2010 годах. Почему после затишья 2011 года такое заурядное событие (по меркам нашего привычного ко всему бытия, конечно), как насилие в УВД «Дальний», привело к скандалу и отставке министра Сафарова?
В Казани мало кто верит в наступление эры милосердия и законности. Многие считают, что бывший телохранитель М. Шаймиева принесён в жертву политической игре, затеянной в Москве. Причём целились-то на самом деле в другого татарина, повыше. Министра МВД России Р. Нургалиева.
Логика московского пиаровского ума, считают в Казани, такова: Нургалиев татарин, а тут такое происшествие в Татарии приключилось. Давай-ка аккуратненько проведём непрямые параллели. Может быть, это черта всех татар – склонность к насилию и пыткам? Даже странно, что никто не припомнил тверского князя Михаила, замученного в Орде в 1318 году.
Опять же и народ у нас уже приучен к мысли, что исламисты – люди жестокие, а в Татарстане тоже ислам. Ещё одно лыко в строку. В эту же логику укладывается и то, что драма в УВД «Дальний» всплыла в программе Малахова именно сейчас. В этой связи хочется задать вопрос Андрею Малахову из телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале:
– Андрей Николаевич, а вы разве до событий в «Дальнем» были не в курсе, что у нас в милиции-полиции пытают?
И второй вопрос, уже всем нам:
– Неужели кто-то всерьёз верит, что темы для прайм-тайм Первого канала появляются без высочайшего соизволения?
Далее, констатируют в Казани, московские PR-ходы обрели в столице республики новое качество. За неё ухватился и криминал – удобный повод компенсировать разгром «тагирьяновских», «квартальных» и пр. А иначе, почему почти сразу на казанских митингах появились люди, которые требовали освобождения лидеров этих группировок? Хотя точно известно, что к организаторам митингов они не имеют никакого отношения.
Впервые за долгие годы случился раскол и в истеблишменте Татарстана. Поводом послужило решение президента Татарстана Р.Н. Минниханова вывести Сафарова из состава членов кабинета министров республики. Кое-кто за это на него обозлился. Пошли кривотолки о том, что президент «прогибается» под Москву в надежде на какие-то преференции лично ему. Подтверждая слухи о том, что Рустам Нургалиевич дальнейшую карьеру связывает с работой в столице России.
Зато в восторге местная оппозиция. Там уверены, что это они «сняли Сафарова. Хотя на самом деле Сафарову просто не повезло. Просто свет клином на нём сошёлся.
Кто-то спросит, а что же дальше? В милиции-полиции будут также пытать. Пока новые пиаровские идеи не появятся. Разве мало в России Сафаровых. А в Татарстане будет и дальше развиваться процесс, обратный тому, что раньше в республиканских СМИ величали «...наполнение суверенитета истинным содержанием».
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