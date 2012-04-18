Свет клином на генерале Сафарове

Из докладов казанского правозащитного центра следует, что в отделениях милиции Татарстана, как собственно и во всей остальной России, пытали всегда. Особенно много сообщений о пытках приходило в 2009–2010 годах. Почему после затишья 2011 года такое заурядное событие (по меркам нашего привычного ко всему бытия, конечно), как насилие в УВД «Дальний», привело к скандалу и отставке министра Сафарова?

В Казани мало кто верит в наступление эры милосердия и законности. Многие считают, что бывший телохранитель М. Шаймиева принесён в жертву политической игре, затеянной в Москве. Причём целились-то на самом деле в другого татарина, повыше. Министра МВД России Р. Нургалиева.

Логика московского пиаровского ума, считают в Казани, такова: Нургалиев татарин, а тут такое происшествие в Татарии приключилось. Давай-ка аккуратненько проведём непрямые параллели. Может быть, это черта всех татар – склонность к насилию и пыткам? Даже странно, что никто не припомнил тверского князя Михаила, замученного в Орде в 1318 году.

Опять же и народ у нас уже приучен к мысли, что исламисты – люди жестокие, а в Татарстане тоже ислам. Ещё одно лыко в строку. В эту же логику укладывается и то, что драма в УВД «Дальний» всплыла в программе Малахова именно сейчас. В этой связи хочется задать вопрос Андрею Малахову из телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале:

– Андрей Николаевич, а вы разве до событий в «Дальнем» были не в курсе, что у нас в милиции-полиции пытают?

И второй вопрос, уже всем нам:

– Неужели кто-то всерьёз верит, что темы для прайм-тайм Первого канала появляются без высочайшего соизволения?

Далее, констатируют в Казани, московские PR-ходы обрели в столице республики новое качество. За неё ухватился и криминал – удобный повод компенсировать разгром «тагирьяновских», «квартальных» и пр. А иначе, почему почти сразу на казанских митингах появились люди, которые требовали освобождения лидеров этих группировок? Хотя точно известно, что к организаторам митингов они не имеют никакого отношения.

Впервые за долгие годы случился раскол и в истеблишменте Татарстана. Поводом послужило решение президента Татарстана Р.Н. Минниханова вывести Сафарова из состава членов кабинета министров республики. Кое-кто за это на него обозлился. Пошли кривотолки о том, что президент «прогибается» под Москву в надежде на какие-то преференции лично ему. Подтверждая слухи о том, что Рустам Нургалиевич дальнейшую карьеру связывает с работой в столице России.

Зато в восторге местная оппозиция. Там уверены, что это они «сняли Сафарова. Хотя на самом деле Сафарову просто не повезло. Просто свет клином на нём сошёлся.

Кто-то спросит, а что же дальше? В милиции-полиции будут также пытать. Пока новые пиаровские идеи не появятся. Разве мало в России Сафаровых. А в Татарстане будет и дальше развиваться процесс, обратный тому, что раньше в республиканских СМИ величали «...наполнение суверенитета истинным содержанием».