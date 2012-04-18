Капитаны чужих кораблей

В советские времена моряк загранплавания считался состоятельным человеком и завидным женихом. Сегодня наш торгфлот сократился в разы, а на иностранных кораблях (на сленге «под флагом») работают до 100 тыс. граждан России, о которых государство ничего толком не знает. Они не платят налоги, не отчисляют в Пенсионный фонд и не имеют трудовых книжек. Власти не хотят ничего в этой ситуации менять – им проще не замечать моряков «под флагом», чем разработать для них социальные стандарты.

Ты слишком долго плавал

Сколько точно российских моряков работает за границей, не знают ни в Российском профсоюзе моряков, ни в Морской коллегии. На Украине таких 70–80 тыс. человек, и наши «эксперты» разумно рассудили, что в России всяко не меньше. Правда, в 2005 г. Минтранс упомянул о 15 тыс. россиян «под флагом», но цифру, похоже, взяли с потолка – никаких ссылок на исследование до сих пор не появилось.

При подсчёте можно ориентироваться на данные крюинговых агентств: например, через крупнейшую в Петербурге компанию BGI трудоустроены 5,5 тыс. моряков, всего в базе 30 тыс. кандидатов. Офицеры составляют 64%, половина из них работает на сухогрузах, 42% – на танкерах. Среди компаний-нанимателей больше всего английских – четверть. Но для ситуации по стране эти цифры не показательны. В одном только Владивостоке около 80 крюинговых агентств, работу для моряков предлагают даже турфирмы. Похожая ситуация в Мурманске и Калининграде.

– Судовладельцы ищут лучшее сочетание цены и качества, – говорит Валерий Георгиевский, директор крюинговой компании в Петербурге. – Когда немецкий и голландский плавсостав показался дорогим, стали нанимать поляков и хорватов. Русские, украинцы и литовцы оказались ещё дешевле. Сейчас крюинг уходит в Азию: большинство матросов сегодня – из Индонезии и Филиппин, в меньшей степени – из Китая и Индии. За ними будущее, но судоводителям из этих стран доверяют редко, а значит, спрос на российскую школу пока очень велик. Я знаю второго штурмана из Петербурга, который не доработал «под флагом» три контракта подряд из-за проблем с алкоголем. Но он умудряется снова находить работу в не самых плохих европейских компаниях.

Хорошие зарплаты «под флагом»: 6 тыс. евро – капитан, 4 тыс. – старший помощник, 1,5 тыс. – матрос. График работы по месяцам – «4 через 4». Во время пребывания на берегу никаких выплат моряку не предусмотрено, а в старости он может рассчитывать только на себя. К тому же число приличных компаний ограничено, да и посредники бывают разными.

Согласно данным Международного профсоюза моряков (ITF), у 60% рядовых матросов из России «под флагом» зарплата ниже 700 долларов, хотя профсоюз требует не менее 1250 «зелёных». Российские телезрители давно привыкли к сообщениям: мол, задержано судно под флагом Либерии, Панамы или Кипра с российским экипажем на борту. Или иностранный судовладелец бросил наших моряков голодать в Кейптауне, Могадишо или где-то ещё. Российские власти полагают в таких случаях, что это не их проблемы.

А вот нельзя «под флажки»!

В 2001 г. при правительстве РФ учреждена Морская коллегия, которую сегодня возглавляет бывший вице-премьер Сергей Иванов. В её состав входят около полусотни высших чиновников, разбирающихся в проблемах моряков не хуже г-на Иванова: спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина, министр образования Андрей Фурсенко и даже начальник ГИБДД Виктор Кирьянов.

В 2010 г. Морская коллегия провела заседание «О мерах по обеспечению социальной защищённости российских моряков, работающих на судах под иностранным флагом». Сергей Иванов пояснил, что моряк все решения по своему заграничному трудоустройству принимает самостоятельно. Устроившись, он не производит никаких отчислений в фонды обязательного медицинского, социального страхования, в Пенсионный фонд, не платит никаких налогов с заработной платы. А попав в беду, вспоминает о родине, – и это несправедливо. Поэтому Морская коллегия решила не заниматься проблемами соотечественников «под флагом», предоставив это миграционной службе и Российскому профсоюзу моряков. Хотя в том же году правительство приняло меры, чтобы помогать российским туристам, оказавшимся без средств на чужбине.

– В отношении властей к морякам «под флагом» чувствуется раздражение и бессилие: не государевы люди, не хотят нам служить, – говорит правозащитник Борис Александров. – Визы им не нужны – достаточно паспорта моряка. Налогами их не обложишь – это противоречило бы международным конвенциям. Тем более они зарабатывают за границей и там же могут держать деньги. Любое нормальное государство добытчиков за рубежом поддерживает: обеспеченные семьи больше тратят и чаще заводят детей. А у нас один чиновник назвал моряков «под флагом» предателями флота. Но в России для них просто нет работы.

Сегодня у Совкомфлота, крупнейшей судовой госкомпании, менее 150 судов, в основном танкеров. В советские времена у одного только Балтийского морского пароходства насчитывалось около 300 крупных кораблей, а всего за границу ходили около 2 тыс. судов. В 1990 г. АО «Совкомфлот» первым стало регистрировать свои корабли вместе с экипажем под иностранные флаги: танкер «Новороссийск» стал кипрским. Экипаж никто не спрашивал, пока он сам не напомнил о себе: в итальянском порту Фьюмичино потребовал платить команде по международным нормам.

– Я бы с удовольствием работал в российской компании, но власти делают всё, чтобы этого не произошло, – говорит старший механик Фёдор Шумилин, 13 лет служащий в голландской компании под флагом Либерии. – В любом европейском порту оформление корабля занимает два часа, у нас – сутки. За границей обыскивают судно, если есть оперативная информация, у нас – всех подряд. Там контрабандный ящик рома – не проблема, простой корабля дороже, у нас из-за этого парализует полпорта. Во всём мире я бы оформился, пришвартовался и пошёл на берег, а у нас ещё и паспортный контроль. За 12 часов до отхода я должен сдать паспорт пограничникам и сидеть на корабле. Подняться ко мне на борт может только законная жена, но не подруга. И тот же маразм с оплатой, соцобеспечением. «Под флагом» я чувствую себя членом общества, делающим тяжёлую и нужную работу, а у нас – быдлом.

200 лет назад русские нанимали голландцев водить корабли, сегодня наоборот. Но это почему-то не является предметом национальной гордости. Пенсионный фонд РФ только недавно додумался разъяснить своим территориальным подразделениям, что нельзя отказывать в регистрации морякам, работающим за границей. Моряки рассказывают, что встать на учёт по-прежнему затруднительно.