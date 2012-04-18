Звук нового

Рокер и рэпер Иван АЛЕКСЕЕВ, более известный как NOIZE MC, родился одновременно с перестройкой. На музыкальные каналы пробился в конце нулевых. А в 2010 г. попал на федеральное телевидение – в качестве заключённого. За резкую песню против полицейского (тогда ещё милицейского) произвола он получил в Волгограде 10 суток. Другой нашумевший хит был направлен против олигарха Баркова из ЛУКОЙЛА, который остался безнаказанным после аварии, убившей двух женщин. Участия в политике музыкант всегда избегал, но не удержался от выступления на Болотной.

Отцы и дети

– Христос не проповедовал до 30 лет – считалось, что молодому человеку нечего сказать людям. Может, в этом есть смысл?

– Какой-то смысл, пожалуй, есть. С другой стороны, есть столько интересного, что может сказать человек до 30 лет и чего он потом уже никогда не скажет.

– Молодые, и ты в том числе, часто считают себя умнее всех. Есть кто-то умнее тебя?

– Разумеется. Прежде всего это писатели. Я бесконечно восхищаюсь Пелевиным – его творчество очень смешно, умно, тонко, круто. Оруэлл, Паланик – всё это для меня интеллектуальные авторитеты. Хотя я не черпаю из их книг жизненные установки. Я слушаю всех, но выводы делаю самостоятельно. Такого авторитета, к словам которого я бы прислушивался безоговорочно, у меня нет. И, мне кажется, не должно быть ни у кого.

– Тебе нравится твоё поколение?

– Поколение восьмидесятых? Вполне. Меня больше пугают люди, родившиеся в девяностых и нулевых. Мы, не имея такого лёгкого доступа к разной информации, стремились её получить. Больше читали. Сейчас с образованием явно творится что-то не то. У них и с историческими фактами полная беда, и орфография скатилась ниже некуда. Поклонники из этого поколения пишут мне в социальных сетях, так что я вижу этот ужас собственными глазами.

– Чем твоё – перестроечное – поколение отличается от поколения твоих родителей?

– Большинство из нас не видит ничего зазорного в том, чтобы зарабатывать деньги. Мы этого меньше боимся и стесняемся. А главное, уровень внутренней свободы повыше. Советский рок и эмтивишные герои девяностых всё-таки сделали с нами своё «грязное дело». Мы и голосуем не так «правильно».

– А претензии, которые предъявляют старшие? У них было больше спорта, меньше вредных привычек и, как следствие, меньше психологических проблем.

– Сначала они нас воспитали, а потом оказалось, что не так, как надо. А винят в этом почему-то нас.

– То есть с себя ты снимаешь ответственность?

– Ответственность за что? Старшая из двух моих ответственностей уже бегает вовсю и говорить учится. Посмотрим, что скажут мои сыновья обо мне, когда вырастут.

Провал власти

– В вашей совместной с «Ляписом Трубецким» песне есть слова: «Социальная защищённость, пенсионный фонд – я ложил на вас свой огромный железобетонный болт». Это, прости, о чём?

– О себе. На постоянные письма Пенсионного фонда о том, что я денег не доплатил, я отвечаю согласием и доплачиваю. Хотя сильно сомневаюсь в этой финансовой пирамиде. В российских условиях на пенсии рассчитывать особо не приходится. Получается так, что забота о социально незащищённых – обязанность родных и благотворителей. Этим я и занимаюсь, как могу.

– Другая ваша песня с «Ляписом» – «Капитал». Ты тяготеешь к «новым левым»? Мол, хватит кормить Уолл-стрит?

– Я считаю, главный сатанист мира – финансисты. Жонглируя какими-то дробями, они наживают огромные состояния. Из существующих моделей экономического поведения наименее страшной мне кажется протестантская накопительная этика: во главе угла труд, задача – обеспечить семью, а не получить астрономическое количество бабла. Избавить общество от денег – заманчивая идея, но понятно, что на современном этапе развития это утопия.

– Что скажешь о социалке с позиции отца?

– Если бы не было средств на частного доктора, то было бы туго. Вызвать ребёнку врача из поликлиники часто не удаётся. Причём врачей можно понять. На весь район – один доктор по грудничкам. Он нарасхват. Скажем, в двенадцать часов дня у ребёнка температура, а врач уже с утра ходит по вызовам, и твоего малыша нет в планах даже на завтра.

– Ты родом из Белгорода. Как там, в провинции?

– Белгород чувствует себя далеко не хуже всех. Достаточно чистый, опрятно выглядит. Шпана есть, но это не самый «гопнический» город. Есть города, где культ криминала вообще запредельный, – Ростов например. «Ростов-папа» – не пустые слова. А Белгород – так называемый красный город, то бишь «ментовской». И дело не только в том, что подбрасывают наркотики, – там вообще всё сосредоточено в руках полиции, и это печально сказывается на административной системе.

– А уровень жизни?

– В «Гимне понаехавших провинциалов» я говорю: «Сейчас работал бы в офисе тысяч за двенадцать – для музыканта перспектива просто…» Это очень хорошая зарплата для Белгорода, и такую работу могут получить только квалифицированные специалисты. Цены ниже московских, но не сильно. В московском супермаркете какой-нибудь творожок стоит 30 рублей, а там – 24.

– Претензии предъявляются в основном к федеральной власти. Какая у тебя главная претензия?

– Главная претензия – не к коррупции. Не Путин её придумал. Так живёт общество. «Взятки, откаты, отмывание бабок. Черти рогатые жмут друг другу на встречах копыта и лапы». Так было и ещё какое-то время будет. Конкретно во власти меня больше всего раздражает другое. События вокруг выборов показали: нельзя столь открыто демонстрировать, что держишь людей за идиотов. Нельзя делать такую хорошую мину при такой плохой игре. Это уже безоговорочный провал. Власть сегодня – не столько она сама, сколько медийное представление о ней. Так вот в медийном представлении это непоправимая ошибка. Мы не такие дебилы, как им бы хотелось.

Запретные плоды

– У тебя много антигероиновых песен.

– Опыт московской студенческой общаги. Но, к счастью, не мой личный.

– В Китае барыг прилюдно расстреливают. А в Швейцарии выдают героин по рецепту, чтобы не было преступности.

– Я не думаю, что российские налогоплательщики будут счастливы спонсировать программу типа швейцарской. В бюджете есть дыры посерьёзнее.

– Твои коллеги не то чтобы пропагандируют, но популяризируют наркотики в своём творчестве. В некоторых городах им запрещают концерты.

– Я уже вырос из таких песен. Действительно, слушаешь русский рэп и порой думаешь: ну что за романтика в этом? Нельзя на такой теме спекулировать и строить на ней всю свою карьеру. Что касается запретов на концерты, то я не сторонник этих мер, поскольку они придают любой точке зрения, даже самой уродской, дополнительную подпитку. Как будто это мученики, несущие правду. То же самое и нацистов касается.

– Почему ты не включил в новый альбом песню «10 суток» о своей отсидке в Волгограде?

– В предыдущий альбом я включил «Мерседес S666» про Баркова. И мне не понравилось, что из всей пластинки, где есть другие интересные вещи, выделяли именно эту как главный хит. Нет, я не смягчился. Думаю, это всё-таки было политическое дело или, лучше сказать, социальное.

– В связи с казанскими событиями тема полиции особенно актуальна. Но против плохих полицейских на альбоме – одна песня, а против националистов – три. Что, национализм – главная наша проблема?

– Это серьёзная проблема, и она набирает обороты. Люди ищут виноватых на стороне, вместо того чтобы осознать собственные ошибки.

– В Европе националисты сидят в парламентах и участвуют в президентских выборах.

– Если у русских националистов будут внятные лидеры, которые смогут аргументировать свою позицию, – ничего не поделаешь. Я же не говорю, что их надо запрещать. Над тем, у кого другая точка зрения, можно смеяться, глумиться, спорить с ним – это и есть цивилизованное общество. Любые взгляды имеют под собой какие-то основания. Главное, чтобы никто ни к кому не лез с физическим насилием.

Скорость эпохи

– Рок-музыку старшее поколение худо-бедно воспринимает. Но рэп – нисколько.

– Рэп – очень быстрая манера исполнения. Нужна другая скорость восприятия информации, нужна привычка. Например, в рекламе на радио тоже очень быстро говорят – из-за необходимости больше сказать в единицу времени. Маяковский мог накатать поэму. А исполнителю надо уместить поэму в три минуты. Рэп – единственный способ. В обычной песне от поэмы останется три четверостишья.

– Ты разместил альбом на сайте thankyou.ru для свободного скачивания. Это признание бессилия перед «пиратами»?

– Бороться с «пиратством» бессмысленно. Раньше в пластинках была некая тайна, романтика. Всё, конец этой романтике. Надо осознать: мир изменился. Больше скажу, сейчас музыку в основном потребляют видео-роликами на YouTube, то бишь песни уже недостаточно, нужен видеоряд. Всё это не хорошо и не плохо, это так, как есть. Не стоит обижаться на новые реалии.

– А вот Андрей Макаревич, например, обижается: диски не покупают.

– Динозавры, я думаю, тоже очень обижались на глобальные изменения климата. Но климату на динозавров было наплевать. Всё, что остаётся музыканту, – писать крутые песни. Сколько слушатели готовы отдать ему денег – не должно быть определяющим мотивом.