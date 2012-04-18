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В аренду? В рабство? Напрокат?

В Государственной Думе находится законопроект, способный легализовать и утвердить новую форму трудоустройства

№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Инна ИВАНОВА ]

В аренду? В рабство? Напрокат?

Несколько лет в стране существует практика сдачи и найма работников «в аренду», «в лизинг» — так сказать, напрокат. Суть ее, напомним, состоит в том, что люди состоят в штате кадрового агентства, и именно оно «одалживает» их на время предприятию. Выгода обоюдная: агентство получает за услугу деньги, предприятие снимает с себя многочисленные хлопоты, связанные с оформлением персонала и ведением трудовых дел, не берет на себя социальных обязательств и получает возможность очень просто расставаться с людьми, нанятыми таким образом.

Вот только такой труд многие называют рабским. Кроме отсутствия обязательств со стороны работодателя, работники еще и не могут отстоять свои права, поскольку для них, к примеру, не существует профсоюзной организации, они не являются членами трудового коллектива, который заключает с начальством трудовой договор.

До недавних пор на просьбу дать совет, как действовать, оказавшись в подобной ситуации, юристы были единодушны: надо ли вообще такое трудоустройство, поскольку сдача персонала «в аренду» никак не отражена в действующем законодательстве. И вот лед тронулся. В Думу поступил проект закона, описывающий подобные трудовые отношения. Нужно ли говорить, сколько споров этот документ вызвал в обществе! В Санкт­-Петербурге этот законопроект подробно изучали на круглом столе в Агентстве бизнес-новостей.

Авторы проекта — депутаты Государственной Думы А. Иса­ев и М. Тарасенко — требуют полного запрета заемного труда. В этом их поддерживают профсоюзы. Главный аргумент: такие трудовые отношения являются, по существу, рабством, права работников не защищены.

«Рабочая сила не может быть товаром», — утверждает заместитель председателя Межрегионального Санкт­-Петербурга и Ленинградской области объединения организаций профсоюзов «Ленинградской федерации профсоюзов» (ЛФП) Мария Артюхина, принявшая участие в работе круглого стола. Она считает, что трудовые отношения могут возникать только между конкретным работником и конкретным работодателем, и посредников между ними Трудовой кодекс РФ не предусматривает. Более того, наша страна не ратифицировала женевскую Конвенцию № 181 Международной организации труда «О частных агентствах занятости» от 19.06.97, в которой указаны как условия, при которых агентства имеют право работать на рынке труда, так и меры по защите прав нанятых ими работников. А значит, делает вывод М. Артюхина, частные рекрутинговые агентства на территории РФ… вообще вне закона.

Насчет незаконности представителю профсоюзов аргументировано возразили представители самих агентств. «Рекрутинговые агентства из правового поля не выпадают, они работают в соответствии с Гражданским и Налоговым кодексами РФ, — заявила руководитель Санкт­-петербургского филиала ООО «Вентра» Ирина Петрищева. — Мы — представители легального бизнеса, мы заключаем с работниками срочные договоры под конкретный проект, платим “белую” зарплату, отчисляем средства за персонал, отдаваемый в лизинг, в бюджет города все налоги. Мы никого не заставляем подписывать договоры насильно. Кстати, арбитражный суд СЗФО подтвердил своим решением, что предметом соглашения между агентством и фирмой­-заказчиком являются не физические лица (работники), а услуга по подбору и предоставлению персонала в лизинг. Таким образом, ни о каком рабском труде речи не идет».

«Заемный труд фактически существует», — считает начальник юридического отдела Комитета по труду и занятости населения Санкт­-Петербурга Татьяна Александрова. Она согласилась с представителем профсоюзов, что вопрос заемного труда достаточно наболевший, но сделала из признания этого факта другой вывод: «Этот сегмент рынка труда нуждается в правовом регулировании, чему может способствовать законопроект, о котором идет речь. Если заемный труд существует как явление, то его нужно либо узаконить на определенных условиях, либо запретить».

Не менее однозначно за разрешение заемного труда и против думского законопроекта выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Минздравсоцразвития. Они поддерживают лизинг персонала и предлагают его узаконить, но на цивилизованных условиях. 

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