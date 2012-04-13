Последний парад

Я

всю свою

звонкую силу поэта

тебе отдаю,

атакующий класс.

В.В. Маяковский,

«Владимир Ильич Ленин»

Смотрел я как-то по телевизору программу «Клинч».На ринге в смертельной схватке за звание чемпиона сошлись Платонов – председатель Мосгордумы – в левом углу и Федотов – председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека – соответственно в правом. Как писали в «Золотом телёнке» Ильф и Петров, Балаганов – в весе петуха, Паниковский – в весе курицы.

Выбранная для поединка тема, надо признаться, неприятно меня удивила – гомосексуализм и его права в современном обществе.

Если кто не в курсе – в Санкт-Петербурге недавно приняли Закон «О запрете пропаганды гомосексуализма». Сейчас вся прогрессивная общественность данный законопроект активно муссирует, но когда в иных субъектах Федерации принимали аналогичные законопроекты, общественность по неясным причинам молчала. Да и главный президентский правозащитник тоже главу пеплом не посыпал. А тут чевой-то вдруг Федотова прорвало, и он бросился на амбразуру защищать права гомосексуалистов.

Мы всё просили президента объяснить – куда мы идём. Когда я слушал господина Федотова, устами которого президент объявил курс следования, указанная дорога мне как-то не понравилась. Честно скажу – сложилось впечатление, что он представляет исключительно права лиц с промежуточной сексуальной ориентацией, и ничьи больше.

В своё время заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода (помните такого государственного деятеля, обладавшего самой большой в СССР коллекцией порнографии), настрочил товарищу Сталину докладную записку. В ней он сообщал о раскрытии нескольких групп в Москве, занимавшихся «созданием сети салонов, очагов, притонов и других организованных формирований педерастов с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские ячейки… актив педерастов, используя кастовую замкнутость педерастических кругов в непосредственно контрреволюционных целях, политически разлагал разные общественные слои юношества, в частности рабочую молодёжь, а также пытался проникнуть в армию и на флот».

Товарищ Сталин, с которым господин Федотов много лет безуспешно борется, отреагировал: «Надо примерно наказать мерзавцев, а в законодательство ввести соответствующее руководящее постановление».

Правда, репрессивный аппарат как-то вяло отнёсся к приказу вождя всех времён и народов. За последующие 18 лет количество массово репрессированных гомосеков недотянуло до тысячи. А за всё время существования уголовной ответственности за мужеложство по ст. 154 часть «а», позднее – 121-я статья УК РСФСР было осуждено 2769 человек. Это за 59 лет непрерывных гоморепрессий. По 4 человека в месяц на весь бывший СССР и его правопреемницу – Российскую Федерацию. И в этом смысле тоталитарный режим у нас оказался не больно кровавым. Срок, даваемый «самым гуманным судом в мире», тоже не потрясает воображение – 5 лет максимум.

Вообще тема ущемлённых гомосексуалистов в последнее время активно ПЕДОлируется. Если я правильно понимаю ситуацию, идёт формирование нового привилегированного класса. Неясно, правда, насколько и в какой форме этот класс будет доминировать… У них ведь там актив, пассив. Нет, как из актива в пассив перевести, это понятно, а вот как его обратно поднимать?

Для простоты учёта давайте введём (в паспорте или в личном деле) графу – сексуальная ориентация. Только, боюсь, это прямой путь к дискриминации по признаку сексуальной принадлежности, что запрещено Конституцией. А то – как было бы красиво: депутат-гей, сенатор-лесбиян, губернатор-гомосексуалист, министр-пидор@с. Всё просто и без затей.

Нет, вообще задор господина Федотова меня умиляет: закон читал только в проекте, что такое гомосексуализм тоже слабо представляет: «Я вам скажу, гомосексуализм – это такое же состояние человека, которое вызывается его определёнными генетическими особенностями. Это связано, я не медик, конечно, но, если вы спросите медиков, они объяснят, чем вызывается гомосексуализм».

Если не медик, от комментариев на медицинские темы мог бы и воздержаться. Но нет, Остапа понесло: «Гомосексуалисты – это такие же граждане, как и мы с вами, но только у них есть особенности. Особенности в их генетике, в их ферментном обмене или как это называется. Не знаю».

Вообще люблю наблюдать за людьми, готовыми рассуждать на любую тему, чего городят, сами не понимают, но не умолкают! Только одно непонятно, почему я их бредни должен оплачивать? Кстати, педофилы тоже люди, зачем было копья ломать: кастрировать – не кастрировать… «В их ферментном обмене» тоже определённые особенности наблюдаются.

«Вот есть правши, есть левши. Можно конечно сказать – запретить левшей. А вы знаете, что в Союзе именно так и делали. И в Союзе переучивали левшей в правшей, исходя из того, что в Союзе не может быть левшей. И кем становились левши? Они становились инвалидами. Потому что то, что они могли сделать левой рукой, они должны были делать правой».

Вообще-то до такого изуверства «кровавый режим» не дошёл. Это в Японии, которой собрат нашего героя по правозащитной деятельности в обмен на грант недавно пытался толкнуть по дешёвке Курилы, – левшей нет (там с детства переучивают). Но такие мелочи борцов не интересуют.

Потом нас понесло во времена Древней Греции и Древнего Рима. Там, согласен, – всё вышеизложенное цвело пышным цветом, включая зоофилию и педофилию. Но, насколько я помню школьный курс истории Древнего мира, дела у греков и примкнувших к ним римлян закончились совсем грустно.

При этом меня привёл в полный восторг один перл: «…гомосексуальные отношения являются нормальными. Понимаете, нормальным является всё, что рождено природой. Вот есть люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, есть люди с нетрадиционным для российской природы цветом кожи. Например, чёрные. И что, это должно как-то быть основанием для ущемления?».

Если исходить из этого смелого заявления, синдром Дауна это тоже нормально, там также хромосомная патология. Как, впрочем, и олигофрения – у этой категории граждан тоже с хромосомным набором определённые проблемы наблюдаются, и это тоже «рождено природой». Картина маслом – Президенту тоже не возбраняется иметь синдром Дауна?! По квоте…

А ведь мы всё-таки ядерная держава… Мне одному страшно?..

Понимаю политиков, им избираться – в отличие от борцов за права человека, чья «должность» пожизненная. За пачку бюллетеней они мать родную готовы продать. Но почему правозащитник забыл про права заключённых, они тоже люди, хоть и совершившие преступления. Почему для них не внести квоту? Ну, ошибся человек, с кем не бывает…

Дальше – больше! Куда смотрят отечественные борцы за демографию? Они её повышать собираются в гомосексуальных браках? Если не секрет, каким образом? Насколько я знаю биологию и анатомию человеческого организма, для процесса зачатия требуется не только мужчина, но и женщина. Без неё, родной, данный процесс не столь результативен…

Нет, если людям нравится однополая любовь, я ж не против, пусть ночью, под одеялом делают всё, что в голову (или в какое другое место) взбредёт. Кто б возражал! Но почему это всё надо обсуждать в СМИ, и ещё за деньги налогоплательщика?

Есть старая чиновничья мудрость – об уме начальника судят по уму его подчинённых.

Дмитрий Анатольевич, это ваш подчинённый, его должность начинается словами – председатель Совета при Президенте РФ. Либо вы не можете руководить собственным аппаратом (тогда встаёт закономерный вопрос, а чем, собственно, вы руководить можете?), либо становится понятно, почему, к примеру, у нас границы Москвы расползаются во все стороны без разбора.

Вы не стали выставлять свою кандидатуру на второй срок (по договорённости), насколько я понимаю. В результате ваше место в российской политике будет весьма незавидным. Вы досиживаете (именно досиживаете, а не дорабатываете) последние дни. Вам на всё глубоко наплевать.

Но страну-то зачем в грязь втаптывать? Это ж не она договаривалась о рокировке…