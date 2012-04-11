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Гуляй, страна!

№ 14(306) от 12.04.2012 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]

Гуляй, страна!
www.photogorky.ru

В распределении нерабочих праздничных дней в течение года произошли кардинальные перемены. Новогодние каникулы стали короче на два дня, а майские праздники, скорее всего, будут увеличены. Соответствующие поправки в Трудовой Кодекс Государственная дума на днях приняла сразу в двух чтениях.

Отметим, что подобная прыть Госдумы вызвана не чем иным, как «благословением» лично избранного Президента РФ В. Путина. Сразу после выборов он обмолвился, что хорошо бы удлинить майские праздники. Депутаты проявили удивительную оперативность и единодушие, мгновенно словно позабыв, как в предыдущие пять лет их предшественники упрямо «задвигали» подобные инициативы.

Таким образом, десятидневные гуляния под Новый год, ставшие традицией с 2005 года, уходят в прошлое. Уже в 2013 году последним днём каникул станет 8 января (а не 10-е, как прежде). Освободившиеся дни будут прибавлять к уже имеющимся выходным дням. К каким именно – не уточняется, но депутаты Госдумы утверждают, что увеличиваться будут именно майские праздники. Отметим, что у дополнительных дней отдыха фиксированного места в календаре не будет: решение на каждый год будет приниматься не позднее ноября предыдущего года.

 «Репетиция» долгих майских праздников ожидает россиян уже в этом году. Как недавно писали «АН», страна получит сразу двое мини-каникул: трёхдневные (с 29 апреля по 1 мая) и четырёхдневные – с 6 по 9 мая включительно. Правда, три субботы (28 апреля, 5 и 12 мая) при этом станут рабочими.

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