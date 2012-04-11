Служебное не разбазаривать!

Конституционный Суд РФ выпустил Постановление, уточняющее порядок работы с муниципальным жилым фондом. Судьи сообщили, кто, когда и на каких условиях может принимать решение о приватизации входящих в него квартир.

Поводом к рассмотрению вопроса стало обращение из одного из районов Републики Марий Эл. Местная администрация хотела принять нормативный акт, позволяющий работникам бюджетной сферы приватизировать квартиры, однако была остановлена местной прокуратурой. За разъяснениями чиновники обратились в Конституционный суд. В результате и появилось разъясняющее проблему Постановление.

Согласно документу, основные полномочия по распоряжению служебным жильём находятся в руках муниципальных властей. Регионы не вправе принимать какие-либо нормативные акты, регулирующие данную сферу. Однако муниципалитеты обязаны следить за тем, чтобы объём служебного жилого фонда не сокращался – а значит, не имеют права свободно раздавать квартиры в собственность гражданам. Решение о передаче квартир в собственность каждый раз должно приниматься в порядке исключения. При этом каждое решение надлежит тщательно проверить силами суда и прокуратуры.