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Давайте помнить правильно

№ 14(306) от 12.04.2012 [«Аргументы Недели », Ирина ПЕТРОВА ]

Давайте помнить правильно
izum.darievna.ru

Приближается Пасха. По канонам Русской православной церкви Светлое Христово Воскресение считается великим праздником, днём ликования и радости. Тем не менее в России сложилась традиция именно в этот день поминать умерших родственников и посещать кладбища. «АН» попытались разобраться, как соотносится этот обычай с христианскими заветами и когда на самом деле полагается отдавать дань памяти ушедшим близким людям.

Пасха на кладбище: обычай или заблуждение?

По мнению экспертов, обычай посещать кладбище именно на Пасху сложился в советские годы. Храмы были закрыты, свободно посещать богослужения люди не могли, и поэтому «по случаю» ехали на погосты, где могли и помолиться, и поздравить с главным хритианским праздником других верующих. Власть это явление негласно поощряла – например, организовывая в праздничный день дополнительные автобусные маршруты. Сейчас, когда ситуация кардинально изменилась, представители Русской православной церкви активно призывают граждан вернуться к исконным христианским традициям. К которым, отметим, поминовение усопших в Пасху не относится.

 

«Русская православная церковь не накладывает строгого запрета на посещение кладбищ для поминовения близких в какие-то определённые дни,  – говорит протоирей Игорь Фомин, клирик Казанского Собора на Красной площади в Москве. – Но есть такие дни в уставе церкви, когда усопших не поминают, и один из них – праздник Святой Пасхи. Этот день (как и Рождество Христово) предназначен для радости, в христианской традиции он символизирует победу над смертью, над грустью и скорбью. В Пасху верующий человек должен посещать церковную службу и творить богоугодные дела, неся радость Воскресения Христа живым людям, которые не смогли побывать на праздничном богослужении. По традиции верующие в этот день посещают больницы, тюрьмы и навещают тех близких, родных или просто знакомых людей, кто не мог по каким-то причинам посетить церковь и кому хочется подарить кусочек своей и всеобщей радости, часть праздника Светлой Пасхи».

По словам И. Фомина, церковь предписывает поминать близких на Радоницу – вторник на второй неделе после дня Светлого Христова Воскресения. В 2012 году этот день выпадает на 24 апреля.

«Мне понятно желание многих людей поехать на кладбище в выходной: ведь в будни многие работают, – говорит Екатерина Лохова, исполнительный директор страховой компании «Достоинство», предоставляющей услуги ритуального страхования в г. Москве. – Для тех, чьи родные похоронены на дальних кладбищах, проблема ещё и в том, чтобы добраться до погостов. Дополнительные автобусные маршруты в пасхальный день эту проблему снимают. Но в день Святой Пасхи, как уже неоднократно говорилось, надо радоваться и дарить радость окружающим, а кладбище – это место, связанное с воспоминаниями о смерти, о похоронах. Если человек искренне хочет навестить могилы своих близких и не нарушить православные каноны, можно съездить на кладбище, например, в ближайший после Радоницы выходной день».

Яйцо, конфета, рюмка водки

Не менее спорным остаётся и вопрос о том, правильно ли «поминать» родных прямо рядом с могилами, принося с собой на кладбище различные «вкусности», а то и горячительные напитки. «С детства помню поездки с мамой на кладбище, куда мы отправлялись «проведать» могилки бабушки и дедушки, – пишет нам наша читательница Ольга С. – Мы привозили с собой конфеты, печенье, иногда брали варёные яйца. У могил обычно съедали по конфете, поминая родных, всё прочее там и оставляли. Отец, если он с нами ездил, брал с собой маленькую бутылку водки: на кладбище выпивал рюмочку, бутылку тоже ставил на могилу. Недавно я проездом была в родном городе, заехала с мужем на кладбище и по привычке оставила там кулёчек с едой. А мимо проходила какая-то старушка, которая сурово меня отчитала, сказав, что оскорбляю память своих близких и сильно грешу. Неужели я сделала что-то плохое?»

«Современная привычка приносить на могилу продукты пошла от обычая угощать нищих на кладбище, – комментирует ситуацию протоиерей И. Фомин. – Им давали печенье и сладости, прося помолиться за усопшего. Но оставлять продукты на могилах якобы «для усопшего» или тем более зарывать рядом с захоронением (как часто поступают с крашеными яйцами, например) – это отголоски язычества, и верующим христианам, конечно, нельзя так поступать. К сожалению, до сих пор существует неприемлемый для православного человека обычай устраивать на могилах родных пьяный разгул. Следует помнить, что для христианина трапезничать или пить алкогольные напитки на могиле – это кощунство. А обычай лить водку в могильный холм или оставлять на могиле рюмку с алкоголем – это оскорбление памяти умершего. Лучший способ помянуть усопшего – это молитва за него и благие дела, совершаемые от его имени. Поэтому приехав на кладбище, прежде всего нужно помолиться за человека. Как сказал патриарх Кирилл, именно молитва по усопшим даёт им возможность общаться с нами. Также вы можете попросить других людей помянуть ваших близких, угостив их яйцами, печеньем или сладостями. Но ни в коем случае не алкогольными напитками!»

В России издавна сильны традиции поминания ушедших. Мы исправно посещаем кладбища, заказываем молебны и панихиды, устанавливаем памятники и искренне беспокоимся о том, как правильно молиться, чтобы ушедшим от нас родным и близким было хорошо. И, как видим, по незнанию нередко нарушаем правила и каноны, установленные Русской православной церковью, заменяя христианские традиции языческими обрядами. Надеемся, что наша статья помогла преодолеть это незнание. Вспоминайте близких правильно – и берегите их, пока они рядом.

Светлой Пасхи вам!

Дополнительный аргумент

Екатерина Лохова, исполнительный директор страховой компании «Достоинство», предоставляющей услуги ритуального страхования в г. Москве:

– К сожалению, сегодня существует много заблуждений, связанных как с поминовением ушедших родных, так и с поведением на кладбище, организацией похорон. К нам ежедневно обращаются люди с подобными вопросами. О том, как правильно организовать церемонию похорон в соответствии с православными канонами, как и когда поминать усопших, спрашивают очень многие. Мы стараемся отвечать всем, при необходимости консультируясь с представителями церкви.

В последние годы всё больше и больше людей серьёзно задумываются о том, как позаботиться о решении подобных вопросов загодя, чтобы снять груз забот со своих родных и близких. Многие заранее подбирают места на кладбищах, покупают Полисы ритуального страхования, чтобы избавить родных от срочного поиска денег и лишних стрессов. Это, несомненно, хорошая тенденция: мы отходим от стандартного «авось» и серьёзно задумываемся о будущем. Ведь такая подготовка – определённая гарантия того, что после ухода человека из жизни всё пройдёт как нужно и все прощальные и поминальные традиции будут чётко соблюдены.

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