Тыловая оперативная база НАТО на Волге

Ульяновские коммунисты продолжают голодать. Они уверены, что российские власти разрешили строить натовскую военную базу на родине вождя мирового пролетариата. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в резкой форме высказался по этому поводу. Тех, кто говорит о натовской базе, он назвал идиотами и уверен, что их акция идёт на пользу только санитарам ульяновского дурдома. Никакой базы там нет и никогда не будет. А есть только перевалочный пункт грузов невоенного назначения. Коммунисты Рогозину не поверили и продолжили голодовку. Чтобы разобраться в ситуации, «АН» обратились к знающим людям.

Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок:

Американцы работают на нас!

– Не думаю, что тех людей, которые в Ульяновске выступают против «базы НАТО», можно назвать идиотами. Они – продукт нашей системы, нашего ТВ и пропаганды. А ещё нашего дикого антизападничества, которое насаждалось сверху тем же Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Эти люди искренне обеспокоены тем, не сделает ли НАТО что-то плохое, оказавшись в середине нашей территории? На самом деле появление в Ульяновске перевалочного пункта для нужд группировки НАТО и прежде всего для нужд США в Афганистане полностью соответствует безо­пасности России.

Так вышло, что впервые в новейшей истории мы обеспечиваем свою национальную безопасность на деньги американских налогоплательщиков и не теряем ни капли крови своих солдат. Ведь американцы в Афганистане сейчас воюют и в наших интересах тоже. Перевалка – это не база, там не будут находиться существенные воинские контингенты. Это простое облегчение американцам транспортных операций, которое полностью находится под нашим контролем – и под таможенным, и под военным. Если не относиться к НАТО, как к какой-то ужасной опасности, то можно увидеть, что эта перевалка в Ульяновске не несёт нам никакой угрозы. Наоборот, она несёт новые рабочие места и заработки для нашего государства.

Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия»:

Сам такой!

– Это ещё надо посмотреть, кто тут идиот – коммунисты или Рогозин! Он, будучи членом правительства, официально так и не опроверг информацию, что под Ульяновском создаётся военно-воздушная база для транзита американских грузов в Афганистан и обратно. Отделался болтовнёй, за которую к ответу не призовёшь. Это не делает чести правительству России. Какая нам разница, перевалочный там пункт или не перевалочный?

Когда в Афганистане были советские войска, то США объявили нам бойкот. Более того, всех, кто к ним не присоединялся, они подвергали экономическим и политическим санкциям. Тогда многие страны не приехали на Олимпиаду в Москву. А теперь они сами завязли в Афганистане. Лучше бы Рогозин подумал, почему к нам через Афганистан лавиной прут наркотики! Вместо этого ерундой мается. Он много лет просидел в Брюсселе в качестве представителя России в НАТО. Наверное, и сам натовцем стал. Раз тех, кому судьба России не безразлична, прямо называет идиотами и сумасшедшими.

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник:

Несогласованный бред

– Что ж, Дмитрий Олегович защищает решение, принятое властями. Можно объект в Ульяновске именовать как угодно, в том числе и перевалочным пунктом. Но в военной терминологии США и НАТО это называется «тыловая оперативная база». Совсем не важно, как это обозвать. Американцы всегда маскируют свои агрессивные действия, давая военным акциям мирные имена. Однако мы видим все эти штучки насквозь! Непонятны комментарии наших властных институтов относительно этой военно-тыловой базы США в Ульяновске. Сердюков в ответ на запрос председателя комитета Госдумы по обороне утверждает, что это нам очень выгодно и в плане взаимодействия с НАТО, и для нашей же безопасности. Но в других ответах он заявляет, что это чисто коммерческий проект, который не имеет никакого отношения к Минобороны, потому что этим занимается Минтранс. Потом он же говорит, что всё будет проверяться до последней детали. Следом глава регионального таможенного управления заявляет, что мы не имеем права ни к чему прикасаться и всё будет опечатано. Весь этот несогласованный бред свидетельствует о том, что либо власть не понимает, что это такое. Либо существует некий неумелый сговор для того, чтобы маскировать все эти процессы.

Мы, значит, должны помогать друзьям-американцам. А что делали США, когда в Афганистане были наши войска и когда мы выводили их оттуда? Они помогали убивать наших ребят…