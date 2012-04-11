Наш главный приоритет

В Санкт-Петербурге завершила работу ХVIII Международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции». Традиционно свои инновационные проекты и разработки представили предприятия Хабаровского края. По мнению губернатора Санкт-Петербурга Г. Полтавченко, экспозиция Хабаровского края была на выставке одной из лучших. Оценить качество и конкурентоспособность представленных проектов «Аргументы неделi» попросили губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА, возглавлявшего делегацию региона на представительном мероприятии.

На протяжении десятков лет, работая в Комсомольске-на-Амуре в авиационном производственном объединении имени Ю.А. Гагарина (КнААПО), в Госдуме, Вячеслав Иванович занимался внедрением инновационных технологий, модернизацией и техперевооружением промышленности.

– Прекрасно понимаю, что такое показать предприятие на выставке. Технологии авиационного завода представлял во многих развитых странах мира.

В крае достаточно высокотехнологичных и инновационных технологий. Есть уже готовые к внедрению. Не перевелись на Дальневосточной земле и свои Кулибины. Им нужны поддержка, реклама, известность. Выставки – эффективное средство для достижения этой важной цели. В Северной столице мы смогли представить мощную экспозицию.

– В рамках выставки подписано традиционное соглашение о сотрудничестве между правительствами Санкт-Петербурга и Хабаровского края. В чём его смысл?

– Хабаровский край считают форпостом обороны на Востоке страны. В Санкт-Петербурге тоже высоко развита оборонная промышленность. У наших предприятий очень много точек соприкосновения. Традиционными сферами межрегиональной кооперации являются поставки оборудования в рамках модернизации и реконструкции краевых производств, разработка проектов судов, проведение испытаний новых лекарственных средств, внедрение современных энергосберегающих технологий, территориальное планирование, проведение совместных научных исследований, образование, культура, туризм.

Мы договорились с Полтавченко придать новый импульс сотрудничеству именно в инновационной сфере. Будет развиваться молодёжный обмен, сотрудничество в области здравоохранения. Сегодня оно на хорошем уровне. Мы направляем в Санкт-Петербург пациентов с тяжёлыми заболеваниями. У нас тоже есть высокие технологии в здравоохранении. Но на Западе опыта больше. Например, в онкологии. По таким заболеваниям договорились усилить работу. Мы строим позитронно-эмиссионный томограф, единственный на Дальнем Востоке. Специалистов помогут подготовить в Санкт-Петербурге.

– Что самое важное в сотрудничестве?

– Обоюдное желание взаимодействовать. В нашем крае, как и в городе на Неве, есть морской, воздушный, железнодорожный, речной, автомобильный транспорт. А вот логистики в организации транспортных потоков не хватает. В Петербурге существует логистический Центр перевозок. Решено: приедут его специалисты, изучат наши проблемы, помогут разобраться.

– Участники выставки ознакомились с докладом «Особенности организации и план работы промышленного кластера смешанной специализации в Хабаровском крае». Что означает непривычное для нас иностранное слово?

– Его можно дополнить: «технопарк», «технополис». Во время выставки мы особое вынимание обратили на опыт Санкт-Петербурга в организации подобной структуры. По-нашему – это некое объединение науки, технологий, производства. Правительство края уже приступило к работе по созданию инновационного кластера авиа- и судостроения с привлечением одного из ведущих институтов в стране – Фонда Центра стратегических разработок «Северо-Запад» из Санкт-Петербурга. В кластер войдут около 15 предприятий машиностроительной отрасли (в том числе лидер мирового уровня – КнААПО), три университета, четыре академических института, инновационные предприятия.

Кластер – прежде всего место работы новаторски одарённых людей. Наше дело – оказать им поддержку и вывести их инновационный продукт на рынок. Это могут быть идеи или готовые разработки. Предполагается создание небольшой экспериментальной производственной базы. Для себя вывел понятную формулу кластера: это мини-Сколково. Мною дано поручение направить специалистов правительства края в различные регионы РФ для изу­чения опыта создания кластеров.

Хабаровский край обладает существенным научно-производственным потенциалом в авиа- и судостроении, которые показывают кратные темпы роста. Это позволяет рассматривать их в качестве локомотивов региональной экономики.

За три года объём производства возрос в авиастроении в 2,2 раза, в судостроении – в 3,1 раза.

– Термин «кластер» в вашем лексиконе появился ещё несколько лет назад, в бытность депутатом Госдумы. Сегодняшний кластер – это возвращение к любимой теме?

– Это продолжение. Тогда рассматривался вопрос о строительстве нового российского космодрома. По мнению специалистов, самой удобной точкой для его дислокации был район Советской Гавани. Представляете перспективу: авиакосмическое производство в крае! Естественно, я самым настойчивым образом лоббировал строительство на КнААПО ракет-носителей, в том числе и космического челнока. Авиационный завод вопрос изучил и готов был к их выпуску. Зачем ракеты возить через всю страну? Идея не умерла. Космодром строится рядом, в Свободном.

– А наша отдалённость не отпугнёт инвесторов? Вспомните, как в советские времена в отраслевом министерстве встречали заводских специалистов: «Нанайцы приехали!»

– Привлечь инвестора – задача не простая. Мы хотим показать, что у нас есть условия для инноваций, современный продукт, высококвалифицированные кадры. Инвестор смотрит на всё, в том числе на кадры. Если кадров нет, вахты не помогут. А ещё инвестпроект надо правильно «упаковать». Сделать хороший бизнес-план, точные расчёты, предложить хорошие условия, преференции для инвестора. К примеру, пусть не платит за землю, пока не построится. Пойдут прибыли – начнутся отчисления.

Самая лучшая схема: вложил инвестор деньги, построил завод. Получил прибыль и рефинансировал её в новый завод, в модернизацию уже действующего. Не вывозишь деньги из края, инвестируешь в экономику, – получишь дополнительные преференции.

Хабаровский край, как географический, административный, научно-промышленный центр Дальнего Востока, обладает значительными конкурентными возможностями. Их определяют близость к крупнейшим мировым рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, кратчайшие транспортные маршруты Восток – Запад, огромные запасы природных ресурсов, наличие высокотехнологичных производств (авиа- судостроение, энергетическое машиностроение, электротехническая продукция).

Мы будем получать новые рабочие места, новые технологии, отчисления в бюджет. Инвесторы придут на понятные, выгодные условия. Иного пути нет.

– В России предприятия берут кредит в банках в среднем под 15%. В Европе – под 3,5%. Где лучше «живётся» инновациям – вопрос риторический…

– Правительством края принята стратегия социального и экономического развития до 2025 года, утверждён инновационный сценарий долгосрочного развития.

В 2011 году проведена реорганизация структуры правительства края под реализацию приоритетов стратегии. Создаётся система экспертизы инновационных проектов, формируется региональная инновационная система, которая взаимодействует с институтами развития федерального уровня.

Понятно, что инновационное развитие для экономики края – это не мода, а вектор развития. Мы не хотим рутинно сопровождать процессы в экономике, мы участвуем, направляем их.

В 90-е годы я входил в группу руководителей КнААПО, которые через глубочайшую модернизацию, техперевооружение смогли вывести авиационный завод, в цехах которого от безысходности собирали трамваи, в один ряд с самыми современными производствами, причём не только в России.

Для начала решили: чтобы выбраться, нужно наверняка знать, как это сделать. До сих пор благодарен Виктору Ивановичу Меркулову, тогдашнему директору завода, за то, что он направлял меня изучать опыт самых известных зарубежных авиакосмических фирм США и Европы. Когда вернулся на завод, провели каскад совещаний со специалистами, наукой. Определили приоритеты, наметили пути, нашли механизмы исполнения решений.

Все финансы, которые мог аккумулировать завод, мы направляли на модернизацию. Закупили сапровские станции, начали осваивать цифровые технологии проектирования. Тогда заводу очень помог Владимир Владимирович Путин. Он приехал в Комсомольск в 1999 году. Я представлял ему тогда начало внедрения цифровых технологий. Он сразу уловил в них «зерно», поручил поддержать нас министерствам обороны и финансов.

Сегодня в цехах КнААПО стоят современнейшие обрабатывающие комплексы, которые только в фильмах показывают. Это дало возможность заводу выиграть тендеры на все типы новейших самолётов в стране.

И когда в Госдуме, в правительстве РФ, в Совете Федерации решали, на какой завод отдать заказ на самолёты, пришли к мнению, что есть только одно предприятие, готовое к их выпуску. А если бы мы в своё время не занимались модернизацией, заказов не получили бы. Нужно было уловить момент для перестройки, и мы его уловили.

– Техническое перевооружение по-прежнему остаётся во главе угла деятельности промышленности предприятий?

– Безусловно, это главная задача! Во время посещения предприятий мне часто демонстрируют выпускаемую продукцию. Но я у таких выставок стараюсь не задерживаться. Говорю директору: «Пойдём, покажешь, как делаете». И если в цехе стоят станки тридцатилетней давности, понимаю: ничего современного здесь уже не создадут. Да и какая может быть эффективность, если наши старые станки словно предназначены для пожирания энергии? Современный станок энергосберегающий! Причём изделие на таких станках можно сделать качественнее, за что заказчик готов заплатить дороже, лишь бы было «с иголочки».

С удовольствием наблюдаю, как подходит к техперевооружению руководство Хабаровского судостроительного: старые станки уберём, здесь всё снесём, поставим новое оборудование. Такой же подход необходим и на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске. Сейчас добиваемся и его включения в программу господдержки. Тридцать лет выжимали из предприятия всё что возможно. Выжали. Благо, остались опытные кадры. На них всё и держится. Если грамотно провести модернизацию, комсомольские корабелы снова выйдут на мировой уровень.

Очень важно найти для производства лидирующий продукт. Потом вокруг него формировать остальную номенклатуру. У команды, возглавляющей предприятие, должно быть главное направление развития. К сожалению, очень часто всё происходит наоборот. Выбились люди в руководство. «Фу, – утёрли пот со лба, – главное решили. А теперь начнём считать прибыли». Всё, погибло предприятие. С первого дня надо думать, что выпускать через 20 лет. Тогда и появятся планы модернизации и повышения эффективности производства.

Где есть современные, инновационные технологии, там нет безработицы. Люди получают зарплату. Молодёжь с удовольствием устраивается на такие производства. И уезжать со своей малой родины никуда не хочет.