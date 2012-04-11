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Открытое письмо

Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву

№ 14(306) от 12.04.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Открытое письмо
www.19rus.info

Уважаемый

Дмитрий Анатольевич!

ФГУП «Почта России» за последние годы стало синонимом неэффективной работы в российской сфере услуг, а его руководство не раз было заподозрено в построении масштабных коррупционных «схем». На подозрительную активность «Почты» неоднократно обращали внимание федеральные средства массовой информации. Однако реакции со стороны закона, представленного в первую очередь в Вашем лице, до сих пор почему-то не последовало. Между тем ситуация, сложившаяся в «Почте России» под прикрытием её нынешнего руководителя Александра Киселёва, является угрозой имиджу и репутации государственной системы России в целом, поскольку компания тесно ассоциирована с Российским государством.

В частности, почтовое ведомство было неоднократно уличено в контрактах с аффилированными структурами, благодаря чему происходит утечка денежных средств из государственной компании в частные, и как следствие – в карманы недобросовестных бизнесменов, а зачастую топ-менеджеров самой «Почты России». «Почта» финансируется за счёт налогов честных граждан, поэтому мы склонны расценивать эти посреднические отношения как грабительство.

Упомянем лишь самые громкие коррупционные истории, связанные с «Почтой России», в том числе и с её руководством:

– один из бывших поставщиков «Почты России» рассказал в СМИ, что допуск до торгов по поставкам расходных материалов для нужд «Почты России» был возможен только при условии возврата 30% от стартовой цены деньгами;

переплата в ходе «госзакупок», по данным газеты «Ведомости», порой достигает 70% от реальной стоимости товара. Этот факт наводит на мысли о том, что подрядчики могут быть ангажированы в «распильную» схему, организованную совместно с «Почтой России»;

«Почта» решила развивать новое направление – «Гибридная почта». Однако выгоду от этого получает частная структура – ЗАО «Системы гибридной печати» (СГП), выступая в роли посредника. Стоит отметить, что к СГП, по сведениям тех же СМИ, непосредственное отношение имеет замгендиректора «Почты России» Денис Чуйко.

Последней каплей в чаше терпения стал новый «проект» этого ведомства – выдача «микрозаймов» под 2% в день (более 3 тыс. процентов годовых!). Он вызвал настоящую бурю возмущения у простых граждан, попавшихся на ростовщическую удочку, результатом чего стало недавнее появление гражданского движения «За Честную Почту». Однако без поддержки правоохранительных органов в этой борьбе нам не выстоять, слишком уж влиятельные люди выбрали себе в качестве прикрытия именитую почтовую службу с многолетней историей, сводя на нет все достижения этого ведомства.

Несмотря на перечисленные вопиющие факты, как минимум, превышение должностных полномочий, руководство «Почты России» потребовало у государства ещё 19 млрд. (!) руб. в год с формулировкой «на развитие». И это при том, что «Почта» не в состоянии выполнить даже своих базовых функций: астрономический по длительности срок доставки писем стал уже притчей во языцех, а отношение к клиентам и уровень сервиса в отделениях «на местах» язык не поворачивается назвать даже словом «услуга». Как Вы сами понимаете, бесконтрольность «освоения» десятков миллиардов рублей станет гарантией настоящего коррупционного разгула внутри ведомства. Чтобы избежать подобного сценария, просим Вас вмешаться в ситуацию и инициировать проверки по указанным в обращении вопросам. Кроме того, просим отстранить Александра Киселёва от управления ФГУП «Почта России», с назначения которого на должность руководителя началась череда скандалов, связанных с этой организацией. Именно с его приходом «Почта» превратилась в структуру, которая совершенно не уделяет внимания своей основной деятельности и способствует процветанию беспредела. «Почте России» нужен другой руководитель!

 

С уважением,
гражданское движение
«За Честную Почту»

 

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