Наркотик или спасительный наркоз?

Ветеринар Александр Шпак в начале марта был осужден за незаконное хранение и сбыт кетамина. Два года наркополицейский входил в доверие к ветеринару под видом ветврача, ездил с ним на симпозиумы и конференции. Наконец представитель УФСКН сообщил, что у него срочная операция и попросил продать 5 г кетамина. Сделка состоялась одновременно с задержанием врача.

Новое «дело врачей»

Ветеринарные врачи отмечают, что кетамин — анестетик, обладающий мощным анестезирующим и анальгезирующим эффектами — является оптимальным для наркоза при проведении серьезных полостных операций у больных животных с высокой степенью риска. Этот препарат применяется в ветеринарии во всем мире, однако в России кетамин отнесен к «Списку II наркотических средств и психотропных веществ», оборот которых в стране ограничен. На кетамин распространяется действие статьи 226 УК РФ, запрещающей сбыт и иные действия с целью сбыта.

«Кетаминовые скандалы» начались в 2003 году. Именно тогда, после появления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), наркополицейские стали обращать пристальное внимание на деятельность врачей и ветеринаров, так как в лечении ими использовались те или иные наркотические средства. Под запрет попал и кетамин. Начались задержания врачей, однако под давлением общественности в 2004 году российское правительство узаконило возможность использования кетамина в ветеринарии при ряде условий: приобретать его могут только юридические лица, храниться он должен под охраной в специально оборудованном помещении. Но в Петербурге лишь две клиники имеют такие лицензии, они обслуживают зоопарк и цирк на Фонтанке.

Как помогать животным?

Тем не менее на некоторое время «кетаминовые дела» ушли в небытие. 26 предварительно осужденных врачей были либо оправданы, либо получили условные сроки. Но прошло 8 лет, и проблема возникла вновь. Адвокат московской Коллегии адвокатов Евгений Черноусов, который согласился защищать петербургского ветврача, говорит, что его удивляют ситуации, когда в приговорах упоминается, что «врач осуществлял сбыт наркотиков путем инъекций кошке (собаке)»…

Ситуацию с кетамином прокомментировала и руководитель одной из крупнейших сетей петербургских ветеринарных клиник Анна Кондратьева: «Да, кетамин как одна из составляющих наркоза очень важен, потому что дает глубокую седацию и обезболивание. Сложно сейчас приходится всем клиникам — нужно изыскивать заменители и аналоги. Не многие клиники могут позволить себе использование ингаляционного наркоза: это дорогостоящее оборудование, а необходимость привлечения квалифицированного анестезиолога тоже не всем по карману». Конечно, есть и обратная сторона медали. В интернете можно найти немало информации о кетамине, относительно часто употребляемом наркозависимыми. Физическая зависимость от него формируется через 4–7 месяцев с начала употребления, в Европе известны и летальные исходы. И действительно, не исключены случаи, когда именно преступные действия ветврачей могут становиться причиной распространения наркотиков. Однако, как заверяют вышеперечисленные специалисты, они ратуют к ужесточению контроля за использованием кетамина: «Мы готовы еженедельно представлять отчет о количестве использованного препарата, только дайте возможность помогать животным!»