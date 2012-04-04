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ДПС просит защиты

№ 13(305) от 05.04.2012 [ «Аргументы Недели » ]

ДПС просит защиты
Фото с сайта www.pentaxnews.ru

В Башкирии сложилась беспрецедентная для российского МВД ситуация: целый полк ДПС ГИБДД… попросил защиты. Полицейских настолько «закошмарили», что они провели оперативное совещание командного состава с «анализом сложившейся ситуации, препятствующей нормальной работе».

Полк запроверяли

Ситуация разительно отличается от казанской. Там милиция прессовала рядовых граждан, а в Башкирии сами служивые просят защиты. Причём те, к которым традиционно самые большие претензии со стороны общества, – гаишники.

Но, видимо, допекло. Оперативное совещание собрали 2 марта в конференц-зале УГИБДД МВД в Уфе под председательством полковника полиции, командира полка ДПС Ильдуса Яруллина. То есть ни от кого не прятались.

В повестке дня прямо написали, что будут обсуждать меры по «стабилизации морально-психологического климата» и то, что «препятствует эффективной служебной деятельности строевого подразделения». Интересно, что на совещание никто не побоялся прийти – от полковника до старшего лейтенанта. 25 человек только по протоколу.

Началось совещание с разбора нарушений служебной дисциплины в самом полку ДПС. Однако потом от самокритики перешли к тому, что назвали «угрозами по расформированию, постоянными поисками недостатков, ежедневными проверками, нацеленными на дестабилизацию и дискредитацию полка ДПС, что повлекло ухудшение морально-психологического климата в подразделении и размывание работоспособного ядра коллектива». Офицеры считают, что проверки и придирки, доходящие до провокаций в отношении личного состава полка, имеют своей целью отвлечь внимание общественности от фактов коррупции в руководстве МВД РБ. К примеру, замкомандира 9-го взвода ПДПС ГИБДД МВД по РБ Рустама Ахмадуллина 26 февраля взяли прямо на рабочем месте, провели обыск в машине, кабинете, потом в жилом доме. После этого продержали около 30 часов в здании МВД РБ, выбивая компрометирующие показания в отношении Яруллина. Психологическое давление оказывали сотрудники службы собственной безопасности МВД и следственного комитета.

Ильдус Яруллин на совещании заявил, что будет отстаивать честь, достоинство и профессиональную репутацию своего подразделения.

Все собравшиеся высказались в поддержку командира.

В резолюции совещания написали: «исходя из созданной непереносимой и нервной обстановки нами принято решение обратиться к руководству МВД с просьбой разобраться в сложившейся ситуации».

Реакция

Обращение с копией протокола ушло министру внутренних дел Башкирии Михаилу Закомалдину. Однако, по неподтверждённым официально сведениям, скандал не помешал уйти Закомалдину в отпуск. А его обязанности стал исполнять генерал-майор полиции А. Овчинников, с которым по существу и «воюет» полк ДПС.

 В результате 8 марта 2012 г. министр внутренних дел по РБ издал приказ 224 о расформировании полка ДПС и утверждении штатного расписания отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ. Вместо конструктивного диалога пришлось писать очередное письмо – на этот раз министру внутренних дел РФ Р. Нургалиеву.

 На ситуацию «отреагировал» прокурор Башкортостана Сергей Хуртин. Обращение «гаишников» он, не мудрствуя, переслал… в МВД республики. Т.е. тем, на кого они жаловались.

Ещё интереснее оказалась реакция следственного управления по РБ. Следователь по особо важным делам Р. Хусаинов 26 марта уведомил, что против Ильдуса Яруллина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ч. 3 ст. 159 УК РФ. В постановлении говорится, что И. Яруллин, являясь должностным лицом, совершил мошенничество. В 2008 г. в Северо-Кавказский регион были командированы сотрудники полка во главе со своим командиром. Однако полковник в это время находился на стационарном лечении и в служебную командировку не выезжал. Офицер не принимал участие в контртеррористических операциях. И, по версии следствия, получил подложную справку, имея умысел на хищение денежных средств в виде ежемесячных денежных выплат, полагающихся ветеранам боевых действий. В результате И. Яруллиным с 2008 по 2012 год похищено почти 75 тыс. рублей…

Кстати, виновность или невиновность полковника даже спустя четыре года после событий установить предельно просто. Его тогдашний начальник является действующим генерал-лейтенантом милиции и в силу своего положения должен знать, бывал или нет его подчинённый в «горячих точках».

Истоки конфликта

С течением времени конфликт настолько обострился, что его участники стали называть вещи своими именами. В очередном письме с просьбой разобраться, направленном на имя руководства Башкирии, говорится, что дело, оказывается, в конфликте командира полка и замминистра МВД РБ генерал-майора полиции А. Овчинникова. Яруллин пишет: «Начальник полиции стал оказывать моральное и психологическое давление на меня и командный состава полка ДПС. В первое время это воспринималось как должное – желание укрепить дисциплину личного состава. Однако потом Овчинников «настойчиво попросил» отремонтировать свой жилой дом, потом построить банный комплекс…» Причём речь идёт о суммах в более 2 млн. рублей, которые Яруллин потратил лично и потом просил возвратить.

Офицер, в защиту которого выступил коллектив полка, говорит:

– Я не прошу для себя никаких льгот или поощрений, прошу единственного – провести объективную проверку. Отстранить на время проверки от должности генерала полиции Овчинникова, дабы исключить давление на личный состав. Дать полку ДПС далее эффективно исполнять свои функциональные обязанности.

После обращения к президенту Башкирии Р.З. Хамитову МВД РБ распространило заявление, в котором говорится: «Руководством МВД было принято решение об увольнении командира полка в аттестационном порядке».  Хотя И. Яруллин в это время находился в отпуске. Эксперты говорят, что решение об увольнении полковника могло приниматься только на уровне генерал-майора полиции Михаила Закомалдина.

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