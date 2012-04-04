Силе. Мясо в бульоне по-эвенкийски

Если вам повезёт раздобыть дикой оленины, рекомендуем воспользоваться простым и вкусным эвенкийским рецептом.

Эвенкийские хозяйки утверждают, что мясо дикого оленя очень нежное и не терпит долгой термической обработки. Поэтому не более 5 минут, постоянно помешивая, обжариваем на раскалённом масле нарезанную небольшими брусочками оленину и нашинкованный лук. Всыпаем муку и небольшими порциями, чтобы мука загустела равномернее, вливаем воду. При этом не забываем всё время мешать! Через 10–15 минут солим и снимаем с огня. Для любителей острой пищи можно приправить оленину перцем. К слову, ныне охотники-таёжники всегда берут с собой молотый чёрный перец. Как и репчатый лук, который хранят в кочевых условиях в замороженном виде. А раньше суп в тайге заправляли луком диким, растущим вдоль берегов рек. Его собирали и сушили летом, чтобы потом наслаждаться острой приправой к мясным таёжным блюдам.