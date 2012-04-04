Деревня на вырост

3 апреля в Тындинском районе Амурской области открылся этнографический комплекс «Эвенкийская деревня». Особо его ждали ближайшие соседи – педагоги и ученики первомайской школы-интерната. Некоторые даже ночи не спали, планировали, взвешивали, мечтали – что бы такое сотворить поинтереснее на островке родной культуры.

Школа в селе Первомайском давно признана центром сохранения традиций эвенков. Хотя учатся здесь не только дети из семей, ведущих кочевой образ жизни, и далеко не одни только этнические эвенки. Школьники тут с младых лет знают, каким звуком можно приманить оленя и чем его полакомить. И даже совсем юная ученица представляется вам по имени-отчеству. Здесь читают наизусть эвенкийских и эвенских писателей и поэтов. Знают, что сказать, когда убиваешь медведя. Разбираются во вкусе оленины, медвежатины и сохатины. Но самым любимым блюдом называют уман – сырой костный мозг. На каникулах девчонки самостоятельно рыбачат и могут авторитетно подсказать, в какой из окрестных рек ловить хариуса, окуня, гольяна, ершей. А мальчишки грамотно расставляют по тайге капканы и приторговывают потом пойманными зайцами.

Чтобы песня дышала

– Сама живу, как сельчанка, – признаётся Галина Иннокентьевна Макарова, – но люблю съездить летом к родственникам на стойбища ягоду пособирать. И на продажу, и себе заготовить. Люблю варенье из голубики, морошки, клюквы, маховки – это такая терпкая тёмно-сизая ягода, растёт вдоль ручьёв. Вот представьте себе: марь, и она вся жёлто-оранжевая от морошки. Или синяя от голубики.

В родной первомайской школе Галина Иннокентьевна преподаёт эвенкийский язык и элективный курс «Оленеводство-охотоведение». Новомодное словечко «элективный» означает, что занятия – для желающих. Много ли таковых набирается? Да, все желают, уверяет эта миниатюрная дама.

Её кабинет имеет свой «эпиграф» – строки эвенкийского писателя Алитета Немтушкина: «Если я родной свой язык забуду, мой рот закроется, моя песня задохнётся».

И день и ночь – олени

– Мы каждое изделие стараемся сделать с национальным акцентом, чтобы детям было интереснее знакомиться со своей историей, поддерживать традиции, – Валентина Сергеевна Иванова преподаёт в Первомайском швейное дело.

В выставочном зале, где экспонируются поделки учеников, очень холодно. Отопления там нет: чтобы изделия из меха не портились и моль не заводилась. Нежно поглаживая шапочку из соболя, сшитую её ученицей, преподаватель показывает:

– Вот костюм мальчика с реки Нерча. Тут интересная шапка с бахромой, которая прикрывает глаза. Это чтобы злые духи не увидели хозяина костюма.

А вот кумаланы – традиционные коврики, которые мастерицы в тайге делают, после того как, к примеру, сошьют унты. Остаются меховые кусочки, и из них потом собирают нарядные кумаланы-солнышки. И это не просто красиво – в тайге холодно, и меховой коврик всегда можно подстелить.

Близнецы Николаевы – Галя и Толя в школьных мастерских чувствуют себя как дома. Галинка сидит, собирает детали будущих детских тапочек с вышитым эвенкийским узором

– Узоры – это рога оленя и чум, – подсказывает мастерица. – Подошва будет кожаная. Такие тапочки для эвенков традиционны.

Анатолий не только с деревом работает, но и подкидывает девчонкам идеи для шитья. Придумал, например, жилет «день–ночь».

– Такое раньше бы сшили из ролдуги (выделанная оленья шкура, похожа на замшу. – Прим. ред.), – гордо демонстрирует семейную николаевскую модель Валентина Сергеевна. – А мы взяли мягкую буклированную ткань. Отделали мехом, тесьмой и бахромой – по-эвенкийски. Передняя часть жилета светлая, здесь олени, чум, солнце – то, что днём видно. А спинка тёмная – это ночь. На ней – олени, луна, ёлки.

По велению Нимата

– К нам обратились за помощью и попросили подумать, как бы мы могли встречать гостей, – волнуясь, рассказывает Татьяна Семёновна Сафронова, педагог дополнительного образования. Одиннадцать лет она руководит школьным фольклорным этнографическим ансамблем песни и танца «Хеглэн» – «Млечный путь». Со своими учениками она провела уже множество эвенкийских праздников:

– Очень важно, чтобы к сохранению традиций подошли с тактом. Многие сейчас помешаны на шаманах, обрядах. А нам – представителям коренных народов – эта тенденция не нравится. Самое сакральное, самое священное для нас приобретает характер игривый, становится продуктом массового потребления. Тем не менее мы многим готовы поделиться!

Например, школа на всю округу устраивает Бакалдын – эвенкийский Новый год. Коренной народ встречает весну с раскатом первого грома и с прилётом кукушки – одной из священных для эвенков птиц.

– У нас есть и запреты Одё и традиции Иты, – вводит в курс эвенкийского устава Татьяна Семёновна. – Главный обычай Нимат: нужно обязательно поделиться со всеми сородичами добычей. Если не соблюдаешь его, может настать день, когда вернёшься с охоты с пустыми руками, и сосед твою семью не накормит. Взаимовыручка характерна для моего народа. Не пригласить гостя в дом и не накормить – большой грех.

– Мне постоянно звонят с вопросом: можно ли приехать и посмотреть «Эвенкийскую деревню»? – говорит директор Первомайской средней школы Александр Фёдорович Головин. – И я всех приглашаю. Там же грибы, ягоды, рыба есть. Что лежать в выходной на диване, когда можно с семьёй и детьми провести время на берегу реки Гилюй! Музей под открытым небом: экспозиция нарт, чумов. Изменим программу, будем готовить гидов, экскурсоводов. И для школы это будет новым направлением. Пусть в этнокомплекс и иностранцы приезжают. Мы всех встретим! Заодно и языки иностранные выучим.