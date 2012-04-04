Этноновости от 5 апреля

Международный конкурс дизайнеров мусульманской и национальной одежды «Islamic clothes» пройдёт 6 апреля в Казани.

На показе зрители смогут увидеть как традиционные наряды, так и современную повседневную и праздничную одежду, не противоречащую нормам, принятым у мусульман. Работы участников конкурса будут оцениваться в следующих номинациях: «Лучший татарский костюм», «Лучшая молодёжная коллекция», «Оригинальное решение», «Лучшее стилистическое решение», «Лучший свадебный наряд», «Лучший деловой костюм», «Лучший спортивный костюм», «Одежда для дома».

Республика Бурятия

Олимпиада по бурятскому языку среди представителей национальностей, для которых бурятский язык не является родным, пройдёт в Улан-Удэ 6 апреля. Её участниками станут школьники и студенты в возрасте от 12 до 19 лет и взрослые. Подобные олимпиады проводятся в Бурятии с 2009 года с целью популяризации бурятского языка, формирования интереса к его изучению, развития этнической толерантности в молодёжной среде и укрепления межкультурных связей.

Рязанская область

Женский комитет при Межнациональной ассоциации «Мы разные, и мы вместе» совместно с Областной детской библиотекой провёл в Рязани праздник «Навруз» для детей. Ребятам рассказали об истории праздника и о том, как его отмечают разные народы мира и России. Дети пели, рассказывали стихи, исполняли национальные танцы, разгадывали загадки, играли в «угадай мелодию» под сопровождение ансамбля народных музыкальных инструментов «Бадахшан».

Магаданская область

В Северо-Эвенском районе Магаданской области прошёл слёт оленеводов. Это один из немногих праздников, на которых оленеводы могут отдохнуть, поделиться новостями, повидать родных и близких и посоревноваться в национальных видах спорта. Гостей праздника традиционно угощают блюдами национальной кухни, а завершается слёт оленеводов концертом и гонкой на оленьих упряжках.