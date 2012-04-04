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Этноновости от 5 апреля

№ 13(305) от 05.04.2012 [«Аргументы Недели », Гильдия межэтнической журналистики, ИА «Байкал-Daily», ИА «ЭХО-ДВ», ИА «Татар-информ» ]

Международный конкурс дизайнеров мусульманской и национальной одежды «Islamic clothes» пройдёт 6 апреля в Казани.

На показе зрители смогут увидеть как традиционные наряды, так и современную повседневную и праздничную одежду, не противоречащую нормам, принятым у мусульман. Работы участников конкурса будут оцениваться в следующих номинациях: «Лучший татарский костюм», «Лучшая молодёжная коллекция», «Оригинальное решение», «Лучшее стилистическое решение», «Лучший свадебный наряд», «Лучший деловой костюм», «Лучший спортивный костюм», «Одежда для дома».

Республика Бурятия

Олимпиада по бурятскому языку среди представителей национальностей, для которых бурятский язык не является родным, пройдёт в Улан-Удэ 6 апреля. Её участниками станут школьники и студенты в возрасте от 12 до 19 лет и взрослые. Подобные олимпиады проводятся в Бурятии с 2009 года с целью популяризации бурятского языка, формирования интереса к его изучению, развития этнической толерантности в молодёжной среде и укрепления межкультурных связей.

Рязанская область

Женский комитет при Межнациональной ассоциации «Мы разные, и мы вместе» совместно с Областной детской библиотекой провёл в Рязани праздник «Навруз» для детей. Ребятам рассказали об истории праздника и о том, как его отмечают разные народы мира и России. Дети пели, рассказывали стихи, исполняли национальные танцы, разгадывали загадки, играли в «угадай мелодию» под сопровождение ансамбля народных музыкальных инструментов «Бадахшан».

Магаданская область

В Северо-Эвенском районе Магаданской области прошёл слёт оленеводов. Это один из немногих праздников, на которых оленеводы могут отдохнуть, поделиться новостями, повидать родных и близких и посоревноваться в национальных видах спорта. Гостей праздника традиционно угощают блюдами национальной кухни, а завершается слёт оленеводов концертом и гонкой на оленьих упряжках.

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//Политика

Путин рассказал об обмене задержанными между Россией и Украиной

Путин рассказал об обмене задержанными между Россией и Украиной

Глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал, на каком этапе находится процесс переговоров между Россией и Украиной по обмену удерживаемыми лицами.

//В мире

Экс-депутат Рады поведал о проводимом Зеленским скрытом госперевороте на Украине

Экс-депутат Рады поведал о проводимом Зеленским скрытом госперевороте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент осуществляет в стране скрытый государственный переворот. Такую точку зрения в телевизионном эфире озвучил Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады.

//В мире

Российский эксперт придумал способ выгнать американцев с Украины без ввода войск

Российский эксперт придумал способ выгнать американцев с Украины без ввода войск

Российская Федерация должна выгнать американцев с Украины. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал некоторое время назад отечественный политический эксперт Сергей Марков.

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//В мире

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//В мире

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Бойцы ДНР пресекли новую попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.

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//Общество

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации.

//Здоровье

Пять сигналов организма о скором инфаркте миокарда обозначили кардиологи

Пять сигналов организма о скором инфаркте миокарда обозначили кардиологи

Специалисты в области кардиологии перечислили симптомы, которые говорят о скором наступлении инфаркта. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в российской блогосфере.

//Непознанное

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Известный уфолог Скотт Уоринг накануне опубликовал на своем официальном сайте видеозапись об обнаружении в России в 2015 году древнего беспилотника НЛО. Объект нашли в угольной шахте.

//Жаркое из блогов

Плодитесь и размножайтесь!

Ему криво усмехаются критики: "А создайте мне условия! Дайте то, дайте сё...". Если у человека не осталось самоуважения - он всегда так скажет. Условия нужны, чтобы космонавтом стать. А дети - они любви вашей требуют, и все, пожалуй. Я думаю, что условие тут должно быть одно, и его должно создавать само общество - надо просто любить детей.

//Новости партнеров

//В мире

В Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России

В Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России

В четверг, 5 сентября, в средства массовой информации появилась информация о том, что в Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.

//Политика

Абэ предложил Путину мирный договор

Абэ предложил Путину мирный договор

Россия и Япония больше не должны медлить с заключением мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

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"Ерунда": Тарзан не покинет сцену даже в 50

"Ерунда": Тарзан не покинет сцену даже в 50

Известный шоумен и танцор Сергей Глушко, более известный как Тарзан, прокомментировал сообщение супруги Наташи Королевой о своём уходе со сцены в следующем году. Наташа Королева напомнила, что Тарзану 8 марта 2020 года исполняется 50 лет.

//В мире

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

На Украине в будущем произойдет новый Майдан, который бывшая советская республика не переживет. Такую точку зрения высказали эксперты, говорится в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Экономика

Производители сообщили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Производители сообщили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов. Отмечается, что планируют ввести оборотный штраф до трех процентов.

//Общество

В Подмосковье более сотни человек пострадали от укусов гадюк

В Подмосковье более сотни человек пострадали от укусов гадюк

Этим летом влажная и нежаркая погода способствует повышенной активности змей, которых жители и дачники Подмосковья встречают не только в лесах, но и в парках и на своих дачных участках.

//В мире

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 20 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 20 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло уже 20 человек. Об этом сегодня сообщила газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны Дюэйна Сэндса.

//Происшествия

Видео: мужчина сорвался, проходя по канату между башнями "Москва-сити"

Видео: мужчина сорвался, проходя по канату между башнями "Москва-сити"

В Москве экстремальный мужчина сорвался с каната, который был натянут на высоте 300 метров между башнями "Око" и "Нева". Канатоходец пытался преодолеть расстояние, но не удержался и упал.

//Новости партнеров

//Здоровье

Четыре убивающие мозг человека распространенные привычки перечислили специалисты

Четыре убивающие мозг человека распространенные привычки перечислили специалисты

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили распространенные привычки, которые негативно влияют на головной мозг человека. Об этом идет речь в публикации, появившейся некоторое время назад в интернете.

//Шоу-бизнес

Любовь Толкалина назвала "нежелание учиться и узость мышления болезнью современного русского человека"

Любовь Толкалина назвала "нежелание учиться и узость мышления болезнью современного русского человека"

Известная российская актриса Любовь Толкалина высказалась о своём отношении к людям, которые позволяют "поливать грязью" совершенного незнакомых им людей. Знаменитость посоветовала сначала разобраться в ситуации, а уже после высказывать своё мнение.

//Непознанное

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети

Болгарский экстрасенс Ванга в свое время предсказала уничтожение Соединенных Штатов, это событие должна произойти в ближайшем будущем. Такое утверждение содержится в заметке, выложенной в интернете.

//Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря, под завалами могут быть люди

В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря, под завалами могут быть люди

В четверг, 5 сентября, в Сергиево-Посадском районе Подмосковья обрушилось здание бывшего детского лагеря. Отметается, что инцидент произошел в посёлке Новая Шурма.

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Для чего Трампу понадобилась Гренландия?

Для чего Трампу понадобилась Гренландия?

На Земле имеются места, которые требуют особой охраны. Это относится к озеру Байкал, Антарктиде, а также Гренландии. Количества льда на последней территории настолько много, что если его растопить, то уровень воды в мировом океане поднимется на несколько метров.

//Хайтек

В России могут создать единую систему учета пользователей Сети

В России могут создать единую систему учета пользователей Сети

СМИ стало известно, что администрация президента совместно с профильными чиновниками обсуждают идею создания единой системы учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы в Рунете.

//Авторы АН

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