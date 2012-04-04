Скифы, феникс и Миннац

Прошедший март словно из рога изобилия насыпал идей и событий, касающихся национальной жизни страны. Избранный президент больше не отвергает безоговорочно идею воссоздания Миннаца. Вслед за татарскими и коми национальными активистами проснулись русские и тоже приступили к партийному строительству. Но большинство занято гаданиями насчёт будущих раскладов в Кремле и Белом доме и на такие «мелочи» внимания не обращает. А зря. Тема межэтнических отношений будет одной из ключевых во внутренней политике России в ближайшую пятилетку.

Быть или не быть?

Гамлетовский вопрос вполне актуален для непростой ситуации вокруг возвращения из 10‑летнего небытия ведомства под условным названием Миннац. Условным, потому как теперь, скорее всего, это будет бинарное министерство — регионального развития и по делам национальностей. Именно такую идею озвучил Дмитрий Козак на встрече с Владимиром Путиным, посвящённой реализации задач, поставленных им в своих предвыборных статьях. Всё это тем более удивительно, что именно Козак до недавнего времени всячески возражал против создания Миннаца, аргументируя тем, что для целого министерства функционала, т.е. дел, набирается маловато.

А ведь накануне конфигурация предполагалась совсем иной: Совет при президенте, уполномоченный по межнациональным отношениям при президенте, департамент по межнацио­нальным отношениям в администрации президента. Такое предложение обнародовал министр регионального развития Виктор Басаргин на расширенной правительственной рабочей группе по вопросам межнациональных отношений. Причём должности уполномоченных по межнациональным отношениям предлагалось создать ещё и в каждом регионе. Ну и, до кучи, по многочисленным просьбам «трудящихся на этническом фронте», оставить одноимённый департамент в Минрегионе как единственную за минувшие годы эффективно работавшую в данном направлении структуру.

На необходимости Миннаца настаивает и зампред Совета Федерации Вячеслав Штыров, с недавнего времени он курирует нацвопрос в верхней палате парламента. Аргументация бывшего главы Республики Саха (Якутия) не лишена изящества. Он считает, что ни в одной стране мира нет такого ведомства, как Министерство энергетики. Но в России с её огромными территориями существование такого министерства оправдано и вовсе не мешает многочисленным правительственным комиссиям по ТЭКу и межведомственным комитетам. Каждому есть чем заняться. Вот и Миннац, которого действительно нет в других странах мира, нашей многонациональной стране крайне необходим. Создать его сенатор предложил путём разделения надвое нынешнего Минрегиона. В одной останутся региональное развитие и межнациональные отношения, а в другую вывести ЖКХ и строительство. Стоит отметить, что эту идею поддерживают большинство лидеров федеральных национально-культурных автономий (ФНКА).

Экс-министр по делам национальностей Владимир Зорин предложил ещё более радикальное решение: расчленить федеральную миграционную службу. «Гуманитарный» блок — интеграцию мигрантов, их адаптацию и т.д. — он предлагает передать в новое Министерство регионального развития и по делам национальностей. А вот «силовой» блок — фискальные органы и миграционную полицию — выделить в отдельную структуру.

А где же русские?

Идея усилить ведомство, отвечающее за межнациональные отношения, ещё и институтом уполномоченных при президенте очень многим по душе. Однако и здесь единого мнения нет.

— У нас уже есть уполномоченный по правам человека, мы же не делим права человека на «межнациональные» и «просто права человека», — недоумевает председатель совета ФНКА татар Ильдар Гильмутдинов.

А ещё он не понимает, почему, создавая структуру по делам национальностей, не удосужились спросить мнение представителей русских общественных организаций, не посоветовались и с субъектами Федерации:

— Для кого создаётся эта структура? Неужели только для нерусского населения?!

То, что за права русских вступился татарский лидер, говорит о наличии запаса межнациональной прочности нашего общества. Но объективности ради стоит заметить, что в последнее время власть постоянно сталкивается с отсутствием партнёра для диалога в лице каких бы то ни было внятных массовых русских национально-культурных организаций. Изменит ли эту ситуацию начавшееся бурное партстроительство в среде русских национальных движений — покажет время.

Пока же активность в этом направлении проявляют лишь три движения русского националистического лагеря. «Новая сила» во главе с известным политологом, профессором МГИМО Валерием Соловьём. Объединённые национал-демократы — Константин Крылов, Владимир Тор из «Русского общественного движения» и Антон Сусов, Александр Храмов из «Русского гражданского союза» — учредили на днях русскую Национально-демократическую партию. Её символом стал красный феникс, который для членов партии «символизирует бессмертие и вечное обновление». В партию преобразуется также движение «Русские» под руководством Дмитрия Дёмушкина и Александра Белова.

Да, скифы мы!

Словно в насмешку и над партстроительством русских, и над идеей «нового евразийского суперэтноса» в Москве на днях прошёл слёт «Новых скифов». На сайте Скифского движения сообщалось, что вход на мероприятие осуществляется «по предъявлению драгоценных камней: опалов, рубинов и бриллиантов», а дискуссия ведётся «на русском, древнескифском и птичьем языках». О чём спорили? О создании скифской политической партии, а также о политической программе движения: «Русский социализм, Русский космизм, права народов и регионов, Евразийский союз, этнофутуризм, сакральная география, номадизм (новые кочевники)». Обсуждали ещё такие вопросы, как «Скифы как праотцы евразийских народов: Союз скифских республик и Скифский суперэтнос», «Конец «Осевого времени» и т.д.

Движение новых скифов совсем юное — существует с ноября 2011 года. Но цели, как водится, великие — возрождение Золотой Скифии — «от ворот Копетдага и отрогов Малого Кавказа до Ледовитого океана». В той же Северной столице появились недавно ещё и национал-синдикалисты, которые пока отличились лишь тем, что с помощью воздушных шаров подвесили под потолком вестибюля на станции метро «Невский проспект» баннер с оскорблениями в адрес избранного президента.

Не до смеха

Если посмотреть на всё происходящее вкупе, то становится как-то не до смеха. Создание партий по национальному признаку — верная дорога к расколу многонациональной страны. Но как этому противостоять на фоне грядущей либерализации закона о партиях? Даже у членов Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации мнения на сей счёт разделились. Одни уверены, что действующие правовые механизмы способны остановить такие партии ещё на этапе регистрации, как «пропагандирующие запрещённые законом принципы и основы». А другие полагают, что после принятия нового закона отказать в регистрации националистам будет сложно. В уставах у них формально ни слова не будет про национализм. Экс-президент Чувашии, сенатор Николай Фёдоров считает, что на данный момент не создано никаких новых механизмов по нейтрализации угроз регистрации националистических партий.

Весь этот ворох национальных, межнациональных и околонациональных проблем предстоит в самое ближайшее время разгребать новой структуре, окончательную конфигурацию которой мы узнаем очень скоро. Но из скольких бы компонентов она не состояла, очевидно одно — без работы там уж точно никто не останется.