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Военкоматы «косят» от призывников

№ 13(305) от 05.04.2012 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Военкоматы «косят» от призывников

Подготовлен законопроект, по которому призывникам повесток больше присылать не станут. Молодые люди должны будут являться в военкоматы сами: в двухнедельный срок после опубликования очередного указа о призыве. А кто не явится, тот виноват и подлежит уголовному наказанию. Такими методами Минобороны и Совет Федерации решили уменьшить число уклонистов, а заодно облегчить жизнь военкомам.

На сегодняшний день самым распространённым способом «откосить» от армии стало уклонение от получения повестки. По закону, пока её призывнику не вручили и он за неё не расписался, – преследовать его за нежелание исполнять «священную обязанность» нельзя. Поэтому молодые люди, не горящие желанием служить, не открывают дверь почтальонам, полицейским дворникам и поскорее перебираются подальше от родной квартиры. По данным Генштаба, этот метод позволяет успешно отлынивать от армии двумстам тысячам  пацанов.

Повестка под расписку

Что касается Москвы, то прошлой осенью военкоматам с горем пополам удалось обеспечить вооружённые силы 6 тыс. новобранцев. А 4,5 тыс. юношей успешно попрятались от повесток. Сейчас в плане на весенний призыв – 5 тыс. человек. Есть надежда на то, что его удастся выполнить хотя бы наполовину.

Вот так, в условиях суровых для военкоматов будней, у МО и Совета Федерации родился законопроект, который озвучил председатель комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности Виктор Озеров: граждане призывного возраста будут обязаны самостоятельно являться в структурные подразделения военкомата в двухнедельный срок после опубликования президентского указа о призыве. Повестку они получат на месте, под расписку. В случае уклонения призывник будет нести уголовную ответственность в соответствии со статьёй 328 УК РФ.

«Повестка может приходить сколько угодно, – разъясняет депутат МГД Инна Святенко. – У нас в Москве все устали – и почтальоны, и милиционеры, и муниципалитеты гоняться за теми, кто тщательно старается эти повестки не замечать. Поэтому и необходима новая норма. Она гласит: если ты сам не отметился в военкомате – ответишь по закону. Сразу же возбуждается уголовное дело, и человек осознаёт, что, если он не приходит, его объявляют в федеральный розыск. Насчёт наказания пока неясно, совсем не обязательно сразу на нары. Уголовная ответственность у нас подразумевает и штрафные санкции».

Тюрьма или служба

«А авторы законопроекта помнят, что Россия у нас на МКАД не заканчивается? – интересуется потомственный офицер, генеральный директор РОНИИТ Александр Золотов. – Что есть, например, сёла, от которых до райцентра несколько сот километров? А ещё есть вымирающие деревни, где у людей просто нет денег, чтобы куда-то поехать? Или господин Озеров будет на своём «мерседесе», который ему за счёт налогоплательщиков купили, юношей привозить на призывные пункты?! Вообще это всё очень сильно попахивает крепостным правом, когда парней отлавливали и в солдаты забривали. Неужели надо под угрозой четвертования на службу загонять? Когда тюрьма – единственная альтернатива? Это что ж за армия такая у нас будет и кого она защитит? Поэтому иначе как вредительством данную инициативу я, потомственный русский офицер, назвать не могу».

Возможно, в первые несколько призывов после введения нового закона количество уклонистов и уменьшится. Но наверняка вырастет и число молодых парней, привлекаемых к уголовной ответственности по вышеуказанной статье. Они впоследствии получат «клеймо уголовника» на всю жизнь, предсказывает адвокат Алексей Сердюк: «Следует помнить, что подавляющая часть граждан не отслеживает издание нормативных актов. К тому же тот, кто не хочет служить в армии, сделает всё возможное, чтобы туда не пойти, и результатом этого будет увеличение объёма коррупции при решении этого вопроса».

Скорее всего, молодёжь найдёт способы самозащиты. Можно взять больничный или уехать в служебную командировку. «Я думаю, государство просто решило спихнуть с себя очередную обязанность, – предполагает адвокат Владимир Жеребенков. – То есть чиновники хотят только деньги получать и ничего при этом не делать. А законодатели идут им навстречу. На самом деле это обязанность государства – обеспечить, организовать и т.д. Ему всё равно придётся этим заниматься, иначе вообще никто являться не будет. Опять военкоматы пойдут на добычу новобранцев».

Некому делать облавы

Есть мнение, что военкоматы в своём нынешнем количестве и кадровом составе не столько не хотят, сколько не могут обеспечить рассылку и доставку повесток призывникам. Число этих военных учреждений сильно сокращено. Личный состав тоже уменьшился процентов на 60, причём зачастую кадровый офицер в подразделении только один – это военком. Остальные – обычные служащие, в основном женщины.

«Военкоматы созданы в том числе для того, чтобы вести мобилизационный учёт, – говорит Николай Безбородов, генерал-майор в отставке депутат ГД четырёх созывов.  Сегодня эта работа делается неглубоко и не высокопрофессионально. На сбор призывников у сотрудников военкоматов нет ни времени, ни сил. Но не настолько у нас сейчас высокая сознательность в обществе, чтобы можно было на неё надеяться. Если при нынешней системе по стране 200 тыс. уклонистов, то что будет, когда повестки перестанут вручать?»

Многие сомневаются, так ли нужны вообще призывники. Не пора ли переходить наконец на контрактную армию? «На сегодняшний момент без призыва мы не обойдёмся, – уверен Сергей Гончаров, депутат МГД. – Контрактников надо набирать на службу, которая действительно сопряжена с серьёзной технической подготовкой: подводные лодки, пусковые установки, что-то ещё. А люди по призыву – молодёжь – должны быть пулемётчиками, гранатомётчиками, в караул ходить». Некоторые предлагают набирать солдат-срочников в основном для несения караульной службы и работы на кухне...

Рабы не мы

Настоящим рабством считают призывную армию партия «Яблоко». А также рассадником дедовщины, бандитизма и коррупции. Насильно загонять 18-летних ребят в армию, чтобы они строили генералам дачи и чистили сортиры,  – это не имеет ничего общего с обучением людей военному искусству. «Брать призывников в повара, караульные, чтобы обслуживать контрактников, на мой взгляд, затея глуповатая, – говорит Кирилл Гончаров, лидер молодёжного «Яблока». – Если есть профессиональный повар, который готов за достойную заработную плату этим заниматься, – хорошо. Если есть библиотекарь – отлично. Но не надо заставлять людей тратить год жизни на то, чем они заниматься не хотят».

 

Когда армия была по-настоящему нужна, «косить» от неё было даже неприлично. Правозащитник Людмила Алексеева вспоминает предвоенные времена, когда люди жили в ожидании, что рано или поздно случится большая война и понадобится армия, которая сможет защитить страну.

«А сейчас служба солдата-срочника – это бессмысленное, унижающее человека занятие, – продолжает она. – Даже если не говорить про дедовщину, даже если удастся с ней справиться, – в армию всё равно не захотят идти. Потому что очевидно: с точки зрения обороны страны большая призывная армия сейчас не нужна, зато очень выгодна для огромного числа военных и тех, кто вокруг кормится. Народ это понимает, и, что бы с призывом ни устраивали, люди будут всеми силами отбиваться».

В общем, скорее всего, как бегали призывники, так и будут бегать. Как ловила их милиция, а теперь полиция, – так и будет ловить. И отмазывать парней будут, как раньше. А если средства позволят – прятать сыновей за границей. Разве что с новым законом у военкомов будет поменьше головной боли – а денег, возможно, побольше.

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