Прикультуренное место

В октябре прошлого года в «АН» вышел цикл публикаций, посвящённых ситуации в Политехническом музее («Чёрная тень Чубайса упала на Политех» – №40, «В Политехе развернулась борьба противоположностей» – №42). Напомним, что сейчас его готовят к масштабной реконструкции. За неё отвечают Фонд развития музея и Попечительский совет под руководством И. Шувалова (при активном участии А. Чубайса и А. Дворковича). И, по мнению многих специалистов по музейному делу, ситуация развивается так, что судьба старейшего в России музея истории техники видится далеко не радужной. К сожалению, за прошедшие полгода положение только ухудшилось.

Ненужная история

Как писали «АН», в ближайшие шесть лет здание музея планируют существенно перестроить. За него возьмётся японский архитектор Джунио Ишигами, победивший в конкурсе проектов в октябре минувшего года. Его идея (которая, например, преду­сматривает зимний сад под нынешним фундаментом на глубине 4 метра) вызвала неоднозначную реакцию в экспертном сообществе. Тем не менее сейчас дискуссии вроде бы улеглись. Сотрудники музея, отдавшие работе не один десяток лет, смирились с мыслью о том, что их новый «дом» будет именно таким. Сжились они и с необходимостью вывоза всех экспонатов из здания в Лубянском проезде. (Кстати, напомним, что предыдущий проект реконструкции, который был «задвинут» нынешним руководством, предусматривал лишь перемещение экспонатов внутри здания музея.) С местом временного хранения коллекции дирекция вроде бы определилась. «Жителей» музейных залов, скорее всего, приютит бывший АЗЛК, где до октября должны возвести временное хранилище. Однако с отношением к уникальной коллекции, которое сейчас демонстрирует дирекция, у профессионалов своего дела смириться не получается.

То, как именно руководство задумало организовать процесс перевозки, вызывает оторопь. Во-первых, сотрудникам предписано перевезти все 210 тыс. экспонатов за полгода – с 1 октября 2012-го по 1 апреля 2013 года. По словам специалистов, грамотно организовать переезд в эти сроки невозможно. Во-вторых, страховать экспозицию на период транспортировки и хранения никто не собирается (хотя это предписывается федеральными законами). Наконец, перевозить её планируется автотранспортом, не оборудованным температурно-влажностными установками. Именно о таких правилах предстоящего «переселения» дирекция сообщила в Минкульт в специальном письме.

«Когда я увидела этот документ, у меня не было слов, – рассказывает корреспонденту «АН» Наталья Чечель, главный хранитель музея. – Такое обращение с музейной коллекцией заслуживает уголовного преследования. Одно только перемещение экспонатов без регулировки температурно-влажностного режима чего стоит. Это же настоящее варварство! Для многих уникальных предметов путешествие по московским пробкам, да ещё зимой, может обернуться серьёзной порчей и даже гибелью. Недавно был случай, когда один наш экспонат – фотоаппарат XIX века – возили на выставку и на 12 часов оставили в машине. После этого у него треснула подставка из красного дерева. Этот пример никого ничему не научил!»

Намерение переместить внушительную коллекцию за полгода вызывает у специалистов похожие эмоции. Сотрудники Политеха недавно в подробностях изучили опыт крупнейших музеев в Праге, Вене и Мюнхене. По заключению зарубежных экспертов минимальный срок для грамотного перемещения коллекции, сравнимой по объёму и ценности с «политехнической», составляет два года. В идеале времени нужно больше. Например, сотрудники музея в Мюнхене потратили четыре года (при этом коллекция была в два раза скромнее).

По словам сотрудников музея, тревогу вызывают и перспективы, которые ждут коллекцию после завершения работ. Согласно Концепции развития музея, у Политеха должно появиться дополнительное здание. Оно расположится на территории МГУ на Воробьёвых горах. Предполагалось, что там будут размещены фондохранилища. Однако руководитель Фонда развития музея Юлия Шахновская в интервью РИА «Новости» обмолвилась, что планы изменись и в новом здании появится конференц-зал мирового уровня. Отметим – в здании музея. Вместо фондохранилищ...

«Если хранилищ не будет на Воробьёвых горах, получается, что их не будет нигде, – констатирует Наталья Чечель. – В реконструированном здании в Лубянском проезде они тоже не предусмотрены. В распоряжении музея есть участок земли в районе Отрадное, где теоретически можно было бы что-нибудь построить. Однако пока в планах этого нет. Словом, если ситуация не изменится, возвращаться большинству экспонатов будет некуда».

Опасения главного хранителя далеко не пустые. Сегодня в залах одновременно демонстрируется 14 тыс. экспонатов (менее 7% коллекции). Если на свои места вернутся только они, культурной сокровищницей, как сейчас, Политех уже не назовёшь. Вместо него останется лишь слегка «прикультуренное» место. Неужели именно эту цель с молчаливого одобрения Минкульта поставили перед собой «реконструкторы»?

И кто вредитель?..

Отношение к музейной коллекции – не единственный повод для беспокойства. В середине февраля в Политехе грянул новый гром. По распоряжению руководства начались ремонтные работы в знаменитой Большой аудитории. Как объяснили сотрудникам, отныне там будет размещаться «Политеатр» – площадка для спектаклей столичного театра «Практика». В итоге, без всяких разрешений от Москомнаследия (Большая аудитория – памятник архитектуры федерального уровня) началось, как было сказано в Приказе по музею, «приспособление Большой аудитории для нужд проекта «Политеатр».

«Однажды утром сотрудники музея пришли на работу и увидели разобранную сцену, – рассказывает «АН» Елена Александрова, учёный секретарь музея. – Естественно, мы забеспокоились. На наши обращения генеральный директор должным образом не отреагировал, «приспособление» завершилось. Когда по нашей просьбе в музей пришли представители Москомнаследия, они потеряли дар речи!»

Потерять дар речи явно было от чего. В знаменитом зале полностью изменили цветовое решение, сняли дверные и стенные таблички, которые никто не трогал с 1920-х годов, демонтировали занавес, считающийся предметом охраны (и его, к слову, до сих пор не могут найти). Специалисты составили соответствующее заключение, что будет дальше – пока неясно.

Таким образом, отношение к музею как к объекту культурного наследия его новые хозяева продемонстрировали более чем ярко. И на достигнутом, отметим, не остановились. После того как проблемы с Большой аудиторией осветили некоторые федеральные газеты, в недрах дирекции музея родился удивительный документ – Регламент публичного раскрытия информации о Политехническом музее на период модернизации до 2018 года. (Правда, буквально на днях его отменили – видимо, всё же поняв его абсурдность.) Сведения о реконструкции музея и концепции его развития там объявлялись чуть ли не стратегическими. Каждое своё слово сотрудники обязаны были согласовывать с пресс-службой. Доходило до смешного. Например, согласно Регламенту, сотрудники обязались не разглашать сведения, порочащие деловую репутацию музея. Ниже шло перечисление того, что именно считать такими сведениями. Поверить в это сложно, но в документе чёрным по белому значилось: по мнению дирекции, музей «порочит» информация о реконструкции музея и реализации Концепции развития!

«Этот пункт неизменно вызывал гомерический хохот у всех, кто читал бумагу, – рассказывает Елена Александрова. – Хорошо, что она больше не действует. Теперь мы руководствуемся исключительно Кодексом музейной этики, принятым во всём мире. А он гласит, что сотрудники могут должным образом реагировать на действия, которые наносят вред музею. То есть бить тревогу, обращаться за поддержкой в СМИ, к общественным организациям, государственным деятелям. Что мы сейчас и делаем. И очень надеемся, что нас всё-таки услышат…»