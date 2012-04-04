Карточные фокусы

На станциях метро и на сайте столичной подземки начался экспресс-опрос горожан. «Как часто вы спускаетесь в метро? Какие проездные покупаете? Вы москвич или приезжий?..» С помощью этих нехитрых вопросов работники метрополитена попытаются не только составить портрет типичного пассажира, но и разобраться в насущной проблеме: почему у касс в метро постоянно выстраиваются очереди. По словам пресс-секретаря ГУП «Московский метрополитен» Светланы Царёвой, уже через месяц появятся обработанные данные, на основе которых будет вырабатываться стратегия борьбы с очередями в часы пик.

Нам много не надо!

Одна из главных причин столпотворения у касс метро ясна специалистам уже сейчас. Это крайне высокая популярность билетов на одну, две поездки. Москвичи упорно считают более целесообразным лишний раз обратиться к кассиру, чем купить многоразовый проездной. Подобные рекомендации встречаются даже на интернет-форумах для приезжих. «Если неудачно провести карточкой по валидатору, спишется не одна, а две поездки. И вы ни с того ни с сего потеряете 28 рублей!» – поясняют виртуальные советчики, ссылаясь на личный опыт. Впрочем, у коренных жителей столицы есть более существенные причины.

«У многоразовых карточек на метро есть срок годности – в среднем 30–45 дней. Уехал на пару недель к морю – поездки сгорели, – поясняет эксперт межрегиональной общественной организации «Город и транспорт» Владимир Свириденков. – Это неудобство можно было бы терпеть, если бы поездка по многоразовой карте стоила существенно меньше. Так изначально и было. Но с каждым годом величина скидки по «оптовой» карте сокращалась. Сейчас экономятся считаные рубли. Ради них нет смысла платить за поездки вперёд, рискуя потерять или просрочить карту».

Отметим, что срок годности проездных билетов уже был причиной судебного разбирательства. В 2006 г. адвокат Александр Симанчев прошёл все инстанции, включая Верховный суд, пытаясь доказать: если человек заплатил за 60 поездок, он имеет право их отъездить вне зависимости о того, закончился месяц или нет. Но суд на сторону метроборца не встал, объявив срок годности карточки условием скидки на услугу.

«Теперь, видимо, этот вопрос снова можно поднимать. Раз скидки почти нет, значит, и сроков годности быть не должно, – полагает В. Свириденков. – Единственный способ вновь заставить людей покупать многоразовые карточки и не толпиться у касс – серьёзно увеличить цену на одноразовые проездные билеты и в разы увеличить скидку на многоразовые. Словом, действовать и кнутом, и пряником».

Где выход?

Решать проблемы, вызванные популярностью одноразовых проездных, в столичном метро пробовали разными путями. Сначала была попытка постепенно отучать горожан от одноразовых карточек. Несколько лет назад ряд столичных банков начал выпуск специальных электронных карт, которыми можно расплачиваться за проезд в метро. Однако идея не нашла массовой поддержки. Потом наметился противоположный поворот: в подземке начали массово устанавливать автоматы для продажи билетов на одну и две поездки. Сейчас их почти 700, а в ближайшее время должно стать в два раза больше. Правда, толку от них немного: автоматы всё время ломаются, их необходимо часто «подзаряжать» билетами, возникают проблемы с приёмом денег и выдачей сдачи. В общем, панацеей проект снова не стал. Однако варианты решения пока не исчерпаны. Например, столица вполне могла бы обратиться к зарубежному опыту.

«Нужно переходить на многоразовые карточки с возможностью продления, – рассуждает Артём Царёв, победитель конкурса студенческих проектов развития общественного транспорта. – Такая система существует, например в Лондоне и Нью-Йорке. Смысл простой: берёшь у метрополитена карточку и периодически её заряжаешь, пополняя счёт через терминал оплаты, sms-платёж или банковский перевод. В кассу владельцу такой карты нужно подходить только в одном случае: если он её потерял».

«На мой взгляд, неверно концентрироваться только на проблеме очередей в кассы, – отмечает, подводя итог, В. Свириденков. – Это часть большой беды – перегруженности городского подземелья. Билетными автоматами и новыми картами на метро проблему точно не решишь…»