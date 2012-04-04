Помочь реализовать себя

В Самарской губернии продолжают реализацию программ поддержки людей с ограниченными возможностями. Новым шагом в этом направлении стала договорённость между тольяттинским АвтоВАЗом, самарским заводом «Самараавтожгут» и правительством области о гарантированном ежегодном заказе поставщика автокомплектующих на 340 млн. рублей на период до 2016 года. Необходимо учесть, что на «Самараавтожгуте» более половины работников являются инвалидами по зрению или слуху. Теперь социально значимое для губернии предприятие сможет увеличить занятость работающих инвалидов и увеличить объём выпускаемой продукции.

В минувший вторник губернатор области Владимир Артяков принял участие в подписании программы по развитию взаимовыгодных партнёрских отношений и сотрудничества между Всероссийским обществом слепых (ВОС) и волжским АвтоВАЗом. Подписи под документом поставили президент ВОС Александр Неумывакин и вице-президент ОАО «АвтоВАЗ» Олег Лобанов. В рамках реализации программы «Самараавтожгут» в 2012–2016 гг. будет гарантированно обеспечиваться заказами со стороны российского автогиганта на сумму около 340 млн. рублей. При благоприятном развитии ситуации на отечественном авторынке сумма контракта может быть увеличена до 400 млн. рублей. «В настоящий момент у АвтоВАЗа динамично обновляется модельный ряд, меняются требования к качеству», – заявил исполнительный вице-президент по финансам и корпоративному развитию ОАО «АвтоВАЗ» Олег Лобанов.

Сейчас «Самараавтожгут» оснащён современным оборудованием фирм Schleniger и «AMP», имеет мощности для увеличения выпуска продукции, сертифицированного по международным стандартам. В докризисном 2008 году предприятие выпустило продукции на сумму 300 млн. рублей. В период кризиса предприятие вынуждено было сократить производственные мощности и стало испытывать серьёзные финансовые трудности.

Руководство Самарской области решило поддержать социально значимое предприятие региона. Для этого областным правительством неоднократно выделялись кредиты на пополнение оборотных средств по льготной ставке в три процента годовых. По инициативе областного Минпрома «Самараавтожгут» был включён в региональный перечень стратегических предприятий. Ему из регионального бюджета безвозмездно было выделено 26 млн. рублей. В настоящее время «Самараавтожгут», стремясь расширить свои позиции на рынке производителей автокомпонентов, проводит большую работу по переоснащению производства, сохраняя при этом уровень занятости инвалидов более половины своего кадрового состава. В прошлом году предприятие увеличило объём отгрузки выпущенной продукции до 299 млн. рублей.

Напомним, что в области действует комплекс мер, направленных на реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов. Успешно реализуется областная целевая программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Самарской области на 2011–2014 годы». Проводится работа по содействию самозанятости и профессиональному обучению инвалидов, организуются ярмарки вакансий, осуществляется поддержка работодателей, трудоустраивающих людей с ограниченными возможностями здоровья.

В результате принятых мер в течение последних трёх лет в регионе наблюдается устойчивая тенденция увеличения доли работающих инвалидов в их общей численности. В 2011 г. показатель трудоустройства инвалидов составил более 41% от всех обратившихся за помощью. Этот показатель превышает не только уровень поддержки 2010 года, но и докризисного периода.

Подписание соглашения на самарском предприятии прокомментировал первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Александр Клепиков: «К событиям на заводе «Самараавтожгут» могу отнестись только положительно! Такие программы, как эта, имеют социальную значимость для всех: и для бизнеса, который учится социальной ответственности, и для государства, и, конечно же, для каждого конкретного человека, получившего долгожданное рабочее место. К сожалению, сейчас подобные новости мы слышим нечасто. Поэтому самарская инициатива приобретает особое звучание, так как, надеюсь, послужит примером для остальных российских регионов».