//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Помочь реализовать себя

В Самарской области создают условия для роста занятости инвалидов

№ 13(305) от 05.04.2012 [«Аргументы Недели », Владимир ДОНСКОЙ ]

Помочь реализовать себя
При содействии Правительства области создаются условия для занятости инвалидов

В Самарской губернии продолжают реализацию программ поддержки людей с ограниченными возможностями. Новым шагом в этом направлении стала договорённость между тольяттинским АвтоВАЗом, самарским заводом «Самараавтожгут» и правительством области о гарантированном ежегодном заказе поставщика автокомплектующих на 340 млн. рублей на период до 2016 года.  Необходимо учесть, что на «Самараавтожгуте» более половины работников являются инвалидами по зрению или слуху. Теперь социально значимое для губернии предприятие сможет увеличить занятость работающих инвалидов и увеличить объём выпускаемой продукции.

В минувший вторник губернатор области Владимир Артяков принял участие в подписании программы по развитию взаимовыгодных партнёрских отношений и сотрудничества между Всероссийским обществом слепых (ВОС) и волжским АвтоВАЗом. Подписи под документом поставили президент ВОС Александр Неумывакин и вице-президент ОАО «АвтоВАЗ» Олег Лобанов. В рамках реализации программы «Самараавтожгут» в 2012–2016 гг. будет гарантированно обеспечиваться заказами со стороны российского автогиганта на сумму около 340 млн. рублей. При благоприятном развитии ситуации на отечественном авторынке сумма контракта может быть увеличена до 400 млн. рублей. «В настоящий момент у АвтоВАЗа динамично обновляется модельный ряд, меняются требования к качеству», – заявил исполнительный вице-президент по финансам и корпоративному развитию ОАО «АвтоВАЗ» Олег Лобанов.

Сейчас «Самараавтожгут» оснащён современным оборудованием фирм Schleniger и «AMP», имеет мощности для увеличения выпуска продукции, сертифицированного по международным стандартам. В докризисном 2008 году предприятие выпустило продукции на сумму 300 млн. рублей. В период кризиса предприятие вынуждено было сократить производственные мощности и стало испытывать серьёзные финансовые трудности.

Руководство Самарской области решило поддержать социально значимое предприятие региона. Для этого областным правительством неоднократно выделялись кредиты на пополнение оборотных средств по льготной ставке в три процента годовых. По инициативе областного Минпрома «Самараавтожгут» был включён в региональный перечень стратегических предприятий. Ему из регионального бюджета безвозмездно было выделено 26 млн. рублей. В настоящее время «Самараавтожгут», стремясь расширить свои позиции на рынке производителей автокомпонентов, проводит большую работу по переоснащению производства, сохраняя при этом уровень занятости инвалидов более половины своего кадрового состава. В прошлом году предприятие увеличило объём отгрузки выпущенной продукции до 299 млн. рублей.

Напомним, что в области действует комплекс мер, направленных на реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов. Успешно реализуется областная целевая программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Самарской области на 2011–2014 годы». Проводится работа по содействию самозанятости и профессиональному обучению инвалидов, организуются ярмарки вакансий, осуществляется поддержка работодателей, трудоустраивающих людей с ограниченными возможностями здоровья.

В результате принятых мер в течение последних трёх лет в регионе наблюдается устойчивая тенденция увеличения доли работающих инвалидов в их общей численности. В 2011 г. показатель трудоустройства инвалидов составил более 41% от всех обратившихся за помощью. Этот показатель превышает не только уровень поддержки 2010 года, но и докризисного периода.

Подписание соглашения на самарском предприятии прокомментировал первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Александр Клепиков: «К событиям на заводе «Самараавтожгут» могу отнестись только положительно! Такие программы, как эта, имеют социальную значимость для всех: и для бизнеса, который учится социальной ответственности, и для государства, и, конечно же, для каждого конкретного человека, получившего долгожданное рабочее место. К сожалению, сейчас подобные новости мы слышим нечасто. Поэтому самарская инициатива приобретает особое звучание, так как, надеюсь, послужит примером для остальных российских регионов».

Комментарии

Владимир Артяков, губернатор Самарской области:

– В нашем регионе проживает почти четверть миллиона людей с ограниченными возможностями здоровья. И наша задача – сделать всё необходимое, чтобы облегчить интеграцию инвалидов в общество, помочь реализовать себя в избранной профессии, найти достойное место в жизни и стать полноценными гражданами нашей страны. Уверен, что реализация Программы придаст новый импульс нашей работе по вовлечению инвалидов в общественно-полезную деятельность, а также будет способствовать повышению толерантного отношения к этой категории граждан в обществе.

Александр Неумывакин, президент Всероссийского общества слепых:

– Это действительно уникальное предприятие. Я увидел не только заявления, но и конкретную работу региональных властей, которая направлена на поддержку завода. Самое главное – есть понимание тех социальных проблем, которые обозначены руководством страны. Здесь мы видим заботу о тех людях, которые хотят самоутвердиться в профессии. Я надеюсь на эффективное сотрудничество между АвтоВАЗом и ООО «Самараавтожгут», на понимание и сотрудничество с областными властями.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Общество

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока, назвал "придурками" тех, кто говорил, что этот регион – балласт.

//В мире

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Белоруссию защитит от реализации украинского сценария только полная интеграция с Российской Федерацией. Такую точку зрения в телевизионном эфире высказал политический эксперт Юрий Городненко.

//В мире

Украина просит Россию вернуться к работе в СЦКК

Украина просит Россию вернуться к работе в СЦКК

Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев в ходе заседания контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

У государства денег снова предостаточно

У государства денег снова предостаточно

Прошел год после принятия одного из самых (если не самого) болезненного для людей решения властей последнего времени – повышение пенсионного возраста. Итоги, конечно, подводить рано, лет через десять будет в самый раз. Однако о некоторых важных вещах стоит сказать уже сегодня.

//В мире

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабмин направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Летчик-инструктор и майор запаса ВВС Андрей Красноперов отреагировал на крушение учебно-боевого штурмовика Су-25 недалеко от села Чернолесского в Буденновске во время выполнения полёта без боекомплекта. Инцидент произошёл во вторник, 3 сентября.

//Общество

«Московское дело»: приговоры участникам протестных акций

«Московское дело»: приговоры участникам протестных акций

Лето в Москве ознаменовалось многотысячными субботними протестными акциями в поддержку независимых кандидатов в Городскую Думу. Для протестующих массовые шествия запомнились жёсткими задержаниями силовиков, которые не брезговали прибегать к насильственным методам усмирения «бузотёров».

//Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн назвал основные факторы, которые влияют на развитие рака. По его словам, врачи давно доказали существенное влияние образа жизни на возникновение заболевания.

//В мире

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//Новости партнеров

//Экономика

Что сказал Путин об идее ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под два процента

Что сказал Путин об идее ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под два процента

Президент России Владимир Путин одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой два процента годовых.

//Общество

Художники показали мозаичные тимпаны для Главного храма ВС РФ

Художники показали мозаичные тимпаны для Главного храма ВС РФ

Мастера-мозаичисты под руководством Василия Нестеренко завершили работу по созданию тимпанов(углублённая часть стены, обрамлённая аркой). Они будут расположены на восточной стене храма, каждая из них площадью 72 квадратных метра. Всего их восемь, по две на каждой стороне собора.

//Новости СМИ2

//Непознанное

Выложено предсказание участницы «Битвы экстрасенсов» о конфликте России и Японии

Выложено предсказание участницы «Битвы экстрасенсов» о конфликте России и Японии

В сеть выложили предсказание участницы телепроекта «Битва экстрасенсов» Малахат Назаровой о будущем России и человечества. Утверждается, что ранее ясновидящая сумела спрогнозировать войну в Чечне.

//Общество

Глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала предложение о введении четырехдневной рабочей недели в России

Глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала предложение о введении четырехдневной рабочей недели в России

Вероника Скворцова поддерживает идею о введении в России четырехдневной рабочей недели. По мнению Скорцовой, допольнительным выходным могут воспользоваться люди, которые ведут здоровый образ жизни.

//Наука

В России предложили способ избавиться от энцефалитных клещей

В России предложили способ избавиться от энцефалитных клещей

Глава российской фармакомпании Алексей Репик придумал, как можно избавиться от дальневосточных энцефалитных клещей. По его словам, насекомых можно «уговорить» не переносить вирус или не размножаться.

//Шоу-бизнес

Кристина Асмус в мини-шортах продемонстрировала свою удивительную спортивную форму

Кристина Асмус в мини-шортах продемонстрировала свою удивительную спортивную форму

Актриса Кристина Асмус в мини-шортах продемонстрировала свою удивительную спортивную форму. Миниатюрная супруга Гарика Харламова выложила в Инстрагам фото, как она выполняет стойку на руках.

//Общество

Воеводина рассказала о первом впечатлении о Мухаммаде V

Воеводина рассказала о первом впечатлении о Мухаммаде V

Российская модель и обладательница титула «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина в соцсети рассказала о том, как её экс-супруга бывшего короля Малайзии обманула предыдущая жена.

//Общество

Видео с необычной реакцией собаки на предложение погулять покорило интернет

Видео с необычной реакцией собаки на предложение погулять покорило интернет

В интернете в настоящий момент набирает просмотры видео, на котором запечатлена необычная реакция собаки на предложение хозяйки погулять. Данный ролик появился некоторое время назад на сайте YouTube.

//Новости партнеров

//В мире

Apple решили выпустить бюджетный iPhone

Apple решили выпустить бюджетный iPhone

В компании Apple заявили о своих планах выпустить новый бюджетный смартфон. Предполагается, что он заменит собой iPhone SE, который недавно сняли с продаж из-за его морального устаревания.

//Общество

Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Вологодской области

Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Вологодской области

Двухлетняя девочка пропала в среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района Вологодской области. Мама оставила малышку ненадолго в песочнице без присмотра. Вернулась, а ребенок исчез.

//Общество

Над главным следователем новосибирской полиции нависла угроза отставки из-за нераскрытых дел

Над главным следователем новосибирской полиции нависла угроза отставки из-за нераскрытых дел

Начальнику главного следственного управления ГУ МВД по Новосибирской области Андрею Неупокоеву грозит увольнение с занимаемой им должности. Полицейский не прошел служебную проверку, сообщают местные СМИ.

//Общество

Движение по МКАД утром сильно притормозило ДТП с участием нескольких грузовиков

Движение по МКАД утром сильно притормозило ДТП с участием нескольких грузовиков

Движение автомобилей по Московской кольцевой автодороге (МКАД) в четверг, 5 сентября, утром сильно притормозило дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких грузовых фур.

//Политика

Захарова рассказала, зачем США лезут в дела России и Китая

Захарова рассказала, зачем США лезут в дела России и Китая

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание, что Соединённые Штаты регулярно стараются вмешаться во внутреннюю политику России и Китая. По ей словам, власти США постоянно делают заявления, касающиеся внутренних дел РФ и КНР.

//В мире

Бывший посол Израиля на Украине назвал украинский язык и государственность выдуманными

Бывший посол Израиля на Украине назвал украинский язык и государственность выдуманными

Экс-посол Израиля на Украине, который также успел поработать и на территории Российской Федерации, заявил, что украинский язык, как и государственность, являются выдуманными.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
2

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу
3

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25
4

Россиянам спрогнозировали заморозки и снег
5

Солистка группы "Непара" похудела на 20 кг и снова начала выступать

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры