Патриарх Кирилл давно имел зуб на Шевченко?

Вокруг квартиры патриарха Кирилла в знаменитом Доме на набережной, расположенном напротив Кремля, разыгралась настоящая драма. А началось всё с глобального ремонта, который затеял сосед Святейшего бывший глава Минздрава Юрий Шевченко. В его апартаментах, расположенных прямо под жилищем Кирилла, строители снесли стены и разрушили вентиляционные короба. В результате квартира и библиотека патриарха были засыпаны плотным слоем пыли. Нанесённый таким образом ущерб оценён в 20 млн. рублей.

Впрочем, вокруг дела о «плохой квартире» сломано уже немало журналистских перьев. Гораздо интереснее, кто же это такой загадочный собственник – г-н Шевченко?

Источники в РПЦ рассказывают, что врач с удивительным постоянством оказывался вблизи оппонентов Кирилла. В 2009 г. при живом патриархе Алексии II Шевченко, выдающийся хирург и министр здравоохранения в трёх российских правительствах, решил стать священником. Как ни странно, питерский москвич выбрал для обучения богословию Узбекистан, где архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Василий Иким) создал Духовную академию. Владимир известен тем, что рукоположил Ивана Охлобыстина и ряд отошедших от мирской жизни представителей столичного бомонда.

Вероятно, патриарх Кирилл был не в восторге от деятельности Владимира и недавно перевёл его епископом Омским и Тарским, что многие сочли понижением. Рукополагался Шевченко в Украинской православной церкви, которая ведёт с Московской патриархией споры о своей самостоятельности. К тому же иерарх УПЦ блаженнейший митрополит Владимир (Сабодан) претендовал на патриарший престол вместе с Кириллом после кончины Алексия II. А Юрий Шевченко оперировал митрополита и слыл его другом.

Став священником под именем отца Георгия, экс-министр по субботам и воскресеньям начал проводить службы в храме, который сам же и создал, при Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова в Измайлово. Согласно канону, Шевченко должен был взять отпускную грамоту на Украине, потом в Москве подтвердить своё иерейство и получить у местного епископа благословение на службу в новом храме. Юрий Леонидович этого не сделал, хотя и общался со многими влиятельными священниками Москвы: например, архиепископом Истринским Арсением (Епифановым), которого в СМИ называют «серым кардиналом» РПЦ и одним из противовесов личной власти патриарха Кирилла.

А вот другом Владимира Путина Шевченко называют напрасно. Он вывез Собчака в Париж. В 1994 г. он оперировал Людмилу Путину, пострадавшую после автокатастрофы, но в этом не слишком много личного. Хирург от Бога и сотрудник Военно-медицинской академии в Петербурге, он помог тысячам людей – это признают даже недоброжелатели Шевченко. Проработав пять лет министром при Путине, своим для президента он так и не стал. Именно на него ВВП впервые повысил голос на заседании правительства: «Сейчас надо слушать то, что я говорю!» Очень скоро Шевченко сменил Михаил Зурабов. И вряд ли сегодня Юрий Леонидович имеет основания попросить у кого-то из коллег по правительству защиты от патриарха, близким которого суд присудил пустяковую по их меркам сумму в 500 тыс. евро.

Вероятно, Шевченко не только по рассеянности не соблюдал субординацию по отношению к Московской патриархии. И, покупая квартиру для дочери в Доме на набережной, вряд ли не знал, чьё жилище находится этажом выше. Равно как и наказание за запылённые книги выглядит делом личным.