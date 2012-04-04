Телефонные звонки пропавших детей рассекретят

В Госдуме обсудили обострившуюся к весне тему пропажи детей. По информации первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности А. Чекалина, существует «психотип детей, склонных к путешествиям и бродяжничеству». По стране таких насчитывается до 48 тысяч. К сожалению, добавил сенатор, не все они возвращаются домой живыми и здоровыми.

В этой связи, г-н Чекалин предлагает родителям прибегнуть к геномной и дактилоскопической регистрации несовершеннолетних отпрысков в добровольном порядке. И обязательно сообщать в СМИ. «Я считаю, надо это ввести законом», – подчеркнул г-н Чекалин.

Председатель Мосгордумы В. Платонов ещё сильнее заострил проблему, сообщив, что только 26 марта в Москве без вести пропали 8 человек, 28 марта – 19. В этой связи он заявил, что государство должно создавать максимально благоприятные условия для тех общественных организаций, которые вместе с правоохранительными органами подключаются к поиску детей.

Самой эффективной с точки зрения практической реализации, по общему мнению, является идея МВД отказаться от засекречивания телефонных звонков пропавших детей. В ведомстве считают, что соответствующая поправка должна быть внесена в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Сейчас прослушать телефон правоохранительные органы могут только с разрешения судьи. Для этого необходимы либо наличие возбуждённого уголовного дела, либо сведения о том, что некто планирует совершить преступление. В связи с этим МВД выступает за то, чтобы по каждому заявлению об исчезновении ребёнка Следственный комитет возбуждал уголовное дело. В рамках этого дела полицейские смогут запросить у оператора информацию о координатах мобильного телефона пропавшего.