Снег будет таять по-новому

До сих пор в огромнейшем мегаполисе был всего один снегоплавильный пункт на Рижском проспекте. На этой неделе было запущено новое стационарное снегоплавильное предприятие, построенное по самым современным технологиям.

В декабре прошлого года по заказу города ГУП «Водоканал» приступил к устройству стационарного снегоплавильного пункта на Октябрьской набережной. Это принципиально новый коммунальный объект. При его проектировании применены современные энергосберегающие технологии, которые позволяют соблюдать все экологические требования.

Специалисты предприятия продемонстрировали губернатору города Георгию Полтавченко принцип работы пункта. Машины выгрузили снег на специальную площадку, установленные здесь дробилки за 3 минуты измельчили его. Новые технологии предусматривают, что вместе с теплыми сточными водами снежная масса будет поступать в канализационный коллектор, а по нему — на Северную станцию аэрации, где будет выполнен полный цикл очистки.

По словам Г. Полтавченко, «открытие таких пунктов поможет решить экономические и экологические проблемы. Этот пилотный проект мы продолжим, и в ближайшие два года такие пункты появятся в разных районах города».

Сейчас идет строительство снегоплавильных пунктов на Петергофском и Волхонском шоссе, а также в Колпино. Они также будут иметь камеру производительностью 7 тысяч кубометров снега в сутки.