Ежегодная Весенняя встреча членов международной ассоциации ECM (European Cities Marketing) впервые проходила в России. Санкт­-Петербург принимал 120 руководителей высшего звена индустрии туризма из европейских городов­членов ЕСМ.

В ассоциации ECM представлены более 100 городов из 32 стран Европы, а с 2009 года ее членом стал и Санкт­-Петербург. Встреча, прошедшая на берегах Невы, дала возможность представителям европейских городов обмениваться опытом в области туристского маркетинга. Главным же событием встречи стало долгожданное подписание соглашения между «Картой гостя Санкт­-Петербурга» и ассоциацией ECM, открывающей возможность для участия Северной столицы в проекте European Cities Cards (Европейская ассоциация карт городов). Теперь Санкт­-Петербург — первый российский город, который вошел в список городов, где действует единая система карт городов европейской ассоциации ECM.

Приобретя «Карту гостя» турист получает возможность в течение 7 дней без очереди посетить 24 музея и 4 экскурсии. Предоставляет она и систему скидок до 50% в отелях, ресторанах, такси, магазинах, ставших партнерами «Карты». Можно будет использовать ее и для оплаты проезда в общественном транспорте. Рассчитанная на иностранных туристов, она вполне может быть использована и теми, кто недавно живет в Петербурге и мало знаком с его достопримечательностями. Разные модификации «Карты» будут стоить от полутора до трех тысяч рублей.

Появление петербургской «Карты гостя» было одобрительно встречено руководителями высшего звена индустрии туризма городов­членов ECM. Генеральный директор ассоциации Гарри Уайт, занимающийся маркетингом по странам БРИК, убежден, что Россия вполне может получить более достойную долю туристического рынка. «В ближайшие годы состоятся сотни миллионов посещений России из Европы, Азии, Америки, — убежден Уайт. — И Петербург тут окажется просто безумно успешным! Он должен увеличить свою конкурентоспособность, и ЕСМ поможет ему в этом». А президент ассоциации ЕСМ Дитер Хардт­-Штример заметил, что проект «Карты гостя Санкт­-Петербурга» необходимо постоянно держать в рабочем тонусе, чтобы все варианты оказывались бы выгодными для туристов. Собственно, для этого в Санкт­-Петербурге создана должность гендиректора «Карты гостя Санкт­-Петербурга», которым стал Андрей Шаповалов. Он отметил, что «в Европе “Карты гостя” имеют длительный срок окупаемости, а мы планируем выйти на окупаемость в течение 2–3 лет. Опыт покажет, какие опции будут востребованы, какие нет, и в таком случае будем что-то менять».

Кстати, как сообщил вице­-президент РСТ Сергей Корнеев, по количеству поисковых запросов в Сети Петербург пользуется спросом в 3 раза больше, чем Москва.